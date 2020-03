Los mejores routers de 2020 para aumentar la señal de Wi-Fi

Si tu proveedor te instaló el router hace años y no te preocupaste en actualizarlo, seguramente estarás pagando por una velocidad que no estás consiguiendo

El rol principal del router WiFi es administrar la red bajo protocolos de Internet de nuestros hogares. Por eso una de las características más importantes es que sea un equipo confiable y estable. Actualmente, muchos proveedores de conexión a Internet ofrecen equipos de alta calidad y configurado para su servicio específico.

Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no siempre es recomendable cambiar el router de casa ya que no se va a mejorar en nada tu experiencia. Pero atención: si tu proveedor de servicios de Internet te lo instaló hace años y no te preocupaste en actualizarlo, seguramente estarás pagando por una velocidad que no estás consiguiendo en tus dispositivos.

Agustín Rodríguez Varela, mánager de ventas de la empresa Devolo en la Argentina, explicó a iProfesional que "la idea de que un router WiFi me va a permitir tener más señal es limitada. La intensidad de señal está restringida por ley, por lo que no es recomendable ese enfoque para resolver un problema de cobertura".

También puedes recurrir a trucos para potenciar la señal de WiFi, pero si el router ya tiene sus años y tus consumos cambiaron, es válida la idea de cambiarlo.

Routers con y sin módem

Por otro lado, se hace una distinción entre los routers con y sin módem. "El primero es especialmente útil si no hay un módem disponible o querés tener todo en una caja. Un router DSL contiene todo lo que necesitas en casa: módem DSL, sistema telefónico, red y WiFi. Funciona en cualquier línea DSL en la Argentina", afirmó Rodríguez Varela.

"La gama de funciones y la velocidad son considerables, pero los dispositivos son fáciles de usar. Y como todas las funciones están en una caja, te ahorras el enredo de cables. Un buen router ofrece muchas funciones, WiFi 4 y WiFi 5 rápidos (ambos soportan 2,4 GHz y 5 GHz) y ofrecen algunos puertos LAN. El precio generalmente ya indica cuán grande es el rango de funciones. Los clientes siempre deben comprobar si el proveedor ofrece actualizaciones de software de forma gratuita", afirmó el ejecutivo de Devolo.

Propósitos de un router WiFi

Erika Merlo, gerenta de Territorio para el Cono Sur de Nexxt Solutions, advirtió ante iProfesional que a la hora de buscar un router "debés tener claro la utilidad que quieras darle y el espacio de cobertura que necesitas".

Por ejemplo, si practicás juegos en línea, si ves Netflix y querés tener un control total desde tu celular sobre la conexión conviene un router con una tecnología que ofrezca dos bandas 2.4 y 5.0.

Desde Cisco explicaron a iProfesional que antes de cambiar el router WiFi se deben considerar las exigencias que va a tener el equipo. "No es lo mismo una persona que vive sola y usa esporádicamente internet que una familia de 4 o 5 miembros en la que en situaciones como la actual, deben teletrabajar conviviendo simultáneamente con la utilización pesada de redes sociales de sus hijos, el uso de YouTube, Netflix, etc donde el contenido HD o 4K consume la mayoría del ancho de banda", afirmaron desde este fabricante global.

Además, es cada vez más común utilizar soluciones de video vigilancia por WiFi y el uso de impresoras o discos rígidos compartidos también por la red.

En estos escenarios el router WiFi tiene exigencias similares o mayores a los de una pequeña empresa, dijeron desde Cisco. "Deberíamos contemplar que el router WiFi soporte el trabajo simultáneo de varias personas, tenga un radio de WiFi potente para lograr mayor cobertura y pueda ofrecer a la vez funcionalidades de seguridad (filtro de contenidos, protección en la navegación y acceso a sitios maliciosos o sospechosos, etc)", advirtieron desde este fabricante.

Si el router es parte de una solución de teletrabajo de una empresa, se debería considerar también el soporte de redes privadas virtuales (VPN) para establecer conexiones encriptadas contra esa compañía.

Por supuesto, debés tener en cuenta el lugar donde vas a colocar el WiFi en tu hogar. No es lo mismo una mesa ratona o cerca del piso que en una superficie alta.

Límites en el router WiFi

Es muy útil también la funcionalidad de asignar límites de ancho de banda por usuario o dispositivo, de manera de que si el padre o la madre deben tener una llamada de voz o videoconferencia importante, el ancho de banda mínimo necesario no sea afectado si uno de los hijos está mirando una película en Netflix o jugando intensamente en equipo a algún juego por Internet.

Al respecto, desde Cisco sostuvieron que "es muy difícil constatar o entender si los distintos equipos disponibles en el mercado cumplen estos requerimientos, así que la forma más fácil para estar seguros es elegir equipos pensados para pequeñas oficinas en lugar de los equipos básicos pensados solo para el hogar".

Routers WiFi en la Argentina

Los siguientes routers WiFi, una tecnología que ya tiene dos décadas de vida, fueron recomendados por las fuentes consultadas por iProfesional y están disponibles y certificados en la Argentina.

El Highend-model dLAN 1200+ WiFi ac de Devolo puede conectarse hasta un máximo de 1.2 Gbps via Powerline y WiFi y ofrece cobertura WiFi de 2,4 y 5GHz. Este producto ofrece la mejor experiencia de usuario, minimizando la interferencia por la doble banda.

Highend-model dLAN 1200+ WiFi ac

El dLAN 550+ WiFi de Devolo es un producto más económico pero igualmente eficaz. Puede dar velocidades de hasta 500 Mbps vía Powerline. Ambos modelos ofrecen kits de expansión, para poder agregar los puntos WiFi que sean necesarios en cada caso.

dLAN 550+ WiFi

Con tecnología AC, el Nebula 1200, compatible con los dispositivos de proveedores de Internet nacionales y con una aplicación propia de Nexxt Solutions con funcionalidad en Android e IOS.

Este equipo ofrece velocidades inalámbricas de hasta 1.200 Mbps combinando las bandas de 2.4GHz y 5GHz. Incluye control parental para administración de accesos a menores; optimización de altas velocidades hacia dispositivos con más demanda a través del administrador de ancho de banda.

Nebula 1200

Desde Cisco recomendaron el Meraki Z3, un dispositivo de factor de forma pequeño (6.83x4.41x1.04 pulgadas) que admite hasta 5 dispositivos cliente. Incluye un firewall con estado de 100 megabits por segundo y está clasificado para un rendimiento de VPN de 50Mpbs.

Las capacidades inalámbricas incluyen una matriz de onda dual 802.11ac de doble banda completa con MU-MIMO y una velocidad de datos inalámbrica máxima de 1.3Gbps. El dispositivo incluye cuatro antenas dipolo internas y puede admitir hasta cuatro SSID. Incluye un puerto PoE + para teléfonos VoIP y otros dispositivos finales con alimentación

11ac Wave 2 inalámbrico.

Meraki Z3

El Cisco RV160W ofrece un buen soporte de VPN, y características de seguridad avanzadas que vienen con routers de clase empresarial.

Cisco RV160W

Incluye una interfaz de usuario fácil de usar con varios asistentes de configuración, cuatro puertos, soporte para firewall IPv6, y WLAN de doble banda (2,4 y 5 GHz).