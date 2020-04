Sony muestras las primeras imágenes del mando de PlayStation 5

El mensaje de presentación del DualSen insiste en que la consola llegará en el "lanzamiento de PS5 en Navidad de 2020", pese a la pandemia del coronavirus

Sony presentó las primeras imágenes del mando de la futura PlayStation 5, la nueva consola de la compañía japonesa que se espera que llegue a las tiendas a finales de año.

Este nuevo controlador inalámbrico recibe el nombre de DualSense y cuenta con un diseño en blanco y negro que rompe con la estética de las últimas iteraciones de este popular mando.

El DualSense incorpora un micrófono integrado (aunque seguirá siendo compatible con auriculares con micro), mantiene un panel táctil parecido al del DualShock 4 y cuenta con gatillos adaptativos, según ha detallado Sony en un post en el blog oficial de PlayStation.

El mando de PS5 introducirá tecnología háptica para lograr una mayor inmersión de los jugadores. "Por eso adoptamos la tecnología háptica, que añade nuevas y potentes sensaciones a la experiencia de juego, como la resistencia del volante al conducir por el barro", afirmó la empresa.

El botón Share que hasta ahora permitía compartir capturas de pantalla o videos de los juegos, pasará a llamarse Create, aunque tendrá funcionalidades similares. El controlador de PlayStation 5 también incluirá una batería recargable que se mantendrá integrada en el cuerpo del mando y que, según Sony, tendrá una autonomía mayor que la de su antecesora.

Debido a toda la situación de crisis global provocada por la pandemia del coronavirus y los retrasos que están algunos juegos importantes de Sony, como The Last of Us Parte 2, no son pocos los que temen por la llegada de la nueva consola a finales de este año.Sin embargo, el mensaje de presentación del DualSen insiste en que la consola llegará en el "lanzamiento de PS5 en Navidad de 2020".

Aunque Sony sigue sin mostrar el aspecto que tendrá la consola, hace unos días develó las características técnicas de PS5, entre las que destacan nuevo sistema de almacenamiento SSD que cambiará la forma de afrontar el desarrollo de los juegos, su retrocompatibilidad con PS4 o un sistema de audio envolvente que promete ser revolucionario.