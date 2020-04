WhatsApp ya permite realizar videollamadas con 8 integrantes en Android y iPhone

Este cambio había sido reportado en las aplicaciones beta para iOS y Android, y ahora ya está disponible las versiones definitivas

Facebook anunció que el servicio de mensajería WhatsApp ya permite realizar videollamadas grupales con ocho integrantes desde un teléfono con Android o un iPhone. De esta forma, el chat móvil amplió el límite de personas que podían participar de una llamada por video.

Este cambio había sido reportado por el diario digital WABetaInfo en las aplicaciones beta de WhatsApp para iOS y Android, y ahora ya está disponible las versiones definitivas.

Facebook confirmó la implementación de esta nueva función durante el anuncio de Mesenger Rooms, el servicio de llamadas masivas que busca competir con Zoom y Google Meet.

"Estamos ampliando a ocho integrantes las llamadas grupales de video y audio de WhatsApp", informó Facebook en su cuenta oficial en Twitter, un nuevo límite que incluye al anfitrión y a siete participantes más.

"Estoy muy emocionado por este cambio. Estará disponible en Android y iPhone durante la última semana de abril", dijo Will Cathcart, el ejecutivo a cargo de WhatsApp desde su cuenta oficial en Twitter.

El CEO de Facebook , Mark Zuckerberg, anunció la llegada de las videollamadas grupales de hasta 8 personas en WhatsApp.

Mark Zuckerberg había revelado que las llamadas en Messenger y WhatsApp eran utilziadas por más de 700 millones de usuarios de forma diaria en todo el mundo, y que en muchos países su demanda se había duplicado debido a la pandemia de coronavirus. "Por este motivo decidimos incrementar el límite de integrantes de las videollamadas a 8 personas en WhatsApp", dijo el cofundador de Facebook.

Videollamadas grupales en WhatsApp: qué debés tener en cuenta

Primero hay que conseguir la nueva versión. En el caso de Android, la versión estable que incluye las videollamadas con hasta ocho participantes ya está empezando a llegar a Google Play Store, pero no a todos los dispositivos a la vez.

Se trata de la versión 2.20.141 y, en el caso de que aún no aparezca en la tienda de aplicaciones, se puede conseguir el APK desde la web de la empresa. Bastará con descargarlo e instalarlo como lo hacés normalmente.

En iOS el proceso es similar. Lo único que debemos hacer es actualizar a la última versión de WhatsApp. Para eso hay que ir a App Store y comprobar si tenemos una actualización pendiente. La última versión es la 2.20.50 y su changelog reza lo siguiente:

"A partir de ahora, las llamadas y videollamadas grupales pueden tener hasta 8 participantes".

Puede darse el caso de que la versión no aparezca. Para solucionarlo esto, apagá y encendé el dispositivo. Sea como fuere, en el hipotético caso de que no aparezca, habrá que esperar a que lo haga, porque en iOS no hay un método sencillo para instalar aplicaciones que no están en la App Store.

Si ya tenemos la actualización instalada en el móvil es probable que no podamos empezar a hacer videollamadas con hasta ocho personas. El motivo es sencillo: es imperativo que todos y cada uno de los usuarios que vayan a participar en la videollamada tengan instalada la última versión de WhatsApp (2.20.50 en iOS, 2.20.141 en Android). Si no la tienen, el límite seguirá siendo de hasta cuatro personas, por lo que habrá que esperar a que la actualización llegue a todos los dispositivos.

¿Cómo se empieza una videollamada de hasta ocho participantes en WhatsApp?

Hay que seguir los siguientes pasos:

En Android : vamos a la pestaña "Llamadas" > pulsamos en el icono "+" de la zona inferior derecha > pulsamos en "Nueva llamada grupal" > seleccionamos a los siete participantes (son ocho, es decir, nosotros y siete más) y pulsamos el icono de llamada o videollamada, según lo que queramos hacer.

: vamos a la pestaña "Llamadas" > pulsamos en el icono "+" de la zona inferior derecha > pulsamos en "Nueva llamada grupal" > seleccionamos a los siete participantes (son ocho, es decir, nosotros y siete más) y pulsamos el icono de llamada o videollamada, según lo que queramos hacer. En iOS: vamos a la pestaña "Llamadas" > pulsamos el icono "+" de la zona superior derecha > seleccionamos "Nueva llamada grupal" > elegimos los siete contactos y pulsamos el icono de llamada o videollamada, según lo que queramos hacer.

Al iniciar una videollamada con cinco o más participantes, la pantalla se dividirá en hasta ocho rectángulos en los que se mostrará la miniatura de cada usuario. La estabilidad de la llamada o videollamada dependerá, en última instancia, de la conexión que tenga cada usuario.

Atención: todos los participantes de la videollamada grupal deberán tener la última versión de WhatsApp para hacerla la comunicación hasta 8 personas.

Otras novedades en WhatsApp

Entre otras novedades previstas para este año, la plataforma incorporaría una opción para crear mensajes que se autodestruyen luego de un determinado lapso, tal como ocurre en Telegram, Snapchat o Signal.

Esta herramienta sería de utilidad para cuidar la privacidad de los usuarios. Tal como en otros servicios, el usuario podría configurar el tiempo tras el cual el mensaje desaparecerá

como ocurre en otras aplicaciones, se podrá añadir usuarios por medio de código QR. Es una opción similar a la que existe en LinkedIn, Snapchat o Instagram.

Bastará con escanear el código correspondiente al usuario en cuestión para añadirlo a la lista de contactos.La aplicación le permitirá al usuario reproducir audios desde la pantalla de notificaciones, es decir, sin tener que ingresar a la plataforma. Esta opción ya está disponible para los mensajes de texto pero no para los de voz.

Nuevos emojis de WhatsApp

Como cada año, WhatsApp, que ya tiene más de 2.000 millones de usuarios, incorporó una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos.

Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.Si bien WhatsApp añadió en noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este "selecto grupo" fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis "analizara miles propuestas enviadas por los usuarios" en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Más de 2000 símbolos nuevos en WhatsApp

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos?

Entre los nuevos rostros encontraremos el emoji que de la carita feliz con una lagrima de emoción, también el hombre de bigote y gafas pronunciadas, se encuentran habilitadas además la mano apretada, personas abrazándose, el ninja.

También se verá a personas en traje de de novia, hombre y mujeres dando biberón a sus hijos, Santa Claus sin bigote, el corazón y los pulmones. Por otro lado, en la sección animales encontraremos la planta en maceta, el gato negro, el castor, la cara del oso polar, el bisonte, el mamut, el dodo, la pluma, el escarabajo, la foca, la mosca, la cucaracha, la lombriz, la roca, la madera.

Sobre los alimentos hallaremos la aceituna, el pimiento, el tamal, la fondue, el té burbuja y la tetera. Emojipedia también indicó que en WhatsApp se agregarán nuevos lugares como la choza, el pickup y la patineta.

Mientras que en la sección de objetos tendremos la varita mágica, la piñata de colores, la muñeca rusa, la aguja e hilo, el nudo, la sandalia, el acordeón, el casco militar, el tambor largo, la moneda, el serrucho y el búmeran.

Otros objetos que también estarán presentes son el gancho, el espejo, la escalera, la ventana con cortinas, la trampa para ratones, la baqueta, el cartel, el cepillo de dientes con pasta dental, y la lápida.

Otros emojis que llegarán a WhatsApp son las banderas y los símbolo estarán el signo del ascensor, el símbolo transgénero y la bandera de transgénero.

Nuevos trucos de WhatsApp

Además de estos trucos en la popular aplicación de mensajería instantánea, con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos.

Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje "estrella", donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central.

Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de "estrella". Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados ". En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar "Más opciones" y luego "Mensajes destacados".

Si querés revisar WhatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que debés hacer es descargar la aplicación de escritorio, la cual proyectará tus conversaciones del celular a una computadora. Así podrás enviar mensajes, fotos y GIF sin necesidad de tener tu equipo en las manos.