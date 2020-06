Inteligencia artificial: crean una enfermera virtual argentina para atender a pacientes del coronavirus

También hace un seguimiento de los pacientes con coronavirus confirmado y de aquellos que no tienen síntomas compatibles con la enfermedad

La empresa argentina Mc Luhan Consulting se sumó a la lucha contra la Covid-19 con su primera enfermera virtual. Esta compañía especializada en consultoría, desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial, pone a disposición una enfermera virtual que puede realizar el triage del paciente en forma remota para detectar un posible contagio de coronavirus y hacer recomendaciones de acuerdo con el protocolo dispuesto por el país en el que se encuentre.

También hace un seguimiento de los pacientes con coronavirus confirmado y de aquellos que de momento no tienen síntomas compatibles con la enfermedad. La herramienta utiliza inteligencia artificial (IA) para reconocimiento de voz e integra procesamiento lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés).

"Nuestra enfermera virtual es una nueva funcionalidad de Replikante, nuestro bot conversacional de IA omnicanal, de implementación inmediata tanto por teléfono como chat/WhatsApp, ideal para ayudar a entidades de gobierno a brindar atención a la población y a centros de salud que actualmente se encuentran desbordados de consultas. Además, es una herramienta eficaz para grandes compañías que decidan evaluar a su personal en el actual contexto de pandemia", explicó a iProfesional Andrea Mandelbaum, directora general ejecutiva de Mc Luhan Consulting.

La enfermera virtual de Mc Luhan Consulting brinda información actualizada de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en los casos de ser necesario, activa el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación sobre el funcionamiento de los centros de atención primaria, que se encuentra también en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote en curso.

"Estamos trabajando para colaborar con las empresas y entidades que lo necesitan a fin de contar con soluciones que colaboren en estos momentos de desborde y contingencia de atención; no solo para diagnóstico, sino para todas las consultas que surgen a partir de los comunicados del gobierno, como congelamiento de tarifas, cancelación de cortes de servicios, licencias médicas, entre otros. Se trata de funciones que nuestro bot está desarrollando en diferentes entidades. La gran ventaja es que se puede aumentar la cantidad de bots de acuerdo con la demanda de consultas que se generen, sin límite", subrayó Mandelbaum, quien analiza en la siguiente entrevista de iProfesional el impacto de la pandemia en el sector de las tecnologías de la información.

Andrea Mandelbaum explicó las características de la enfermera virtual.

Te puede interesar ¿Aburrido en cuarentena? Estas son las mejores películas online gratis y completas en YouTube

-¿Cómo impactó el aislamiento en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Se podría dividir en tres etapas. La primera fue de toma de conciencia y decidir qué caminos alternativos aplicaríamos para cada uno de los sectores de la empresa. Si bien teníamos armada contingencia, no estábamos al 100% en todas las áreas, porque nunca pensamos que íbamos a suspender completamente la actividad física en oficinas y en todas las áreas al mismo tiempo.

La segunda etapa fue de implementar y ajustar los mecanismos para que funcionen todos los equipos en home office. Para quienes programan, controlan operaciones, lingüistas, fue más simple porque estamos acostumbrados a trabajar remoto.

Pero hay un sector de ventas y atención al cliente que tuvimos que deslocalizar, distribuyendo equipos en las casas para garantizar la seguridad. La tercera etapa es la de asentamiento y eficientización.

Hemos logrado una motivación y alcance de objetivos del 100%. Esto nos trae a la reflexión que nuestros equipos trabajan con un compromiso muy alto. Y orgullo por haber hecho bien nuestro trabajo.

La pandemia impulsa a la inteligencia artificial

-¿Cómo cambió el mercado donde opera su empresa en la Argentina desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus hasta ahora?

-Aquellos clientes con los que habíamos iniciado un proceso de implementación o ya se encontraban en productivo con el servicio de nuestros bots con inteligencia artificial se vieron muy beneficiados, porque pudieron utilizar los bots de forma inmediata cuando inició la pandemia y no frenaron sus operaciones.

Aquellos que lo estaban pensando, durante un mes tuvieron que acomodar a todo su equipo en homeoffice, pero ahora que ya pasó ese primer momento, se dieron cuenta de la importancia de automatizar ciertas funciones que ya no tiene sentido que las hagan los humanos. Entonces, bajo ese contexto, ahora están acelerando las decisiones de incorporación de soluciones de IA.

Otro aspecto que aumentó es la incobrabilidad y la cantidad de morosos. Es por ello que logramos implementar soluciones con bots conversacionales de cobranzas para renegociar deuda, hacerles dowgrade (baja de costo de producto), congelar deuda, descuentos. Además de iniciar con venta de préstamos inmediatos a consumidores finales, donde tuvimos mucho éxito.

-¿Qué consecuencias generará la pandemia en su empresa y en el mercado donde opera en la Argentina?

-Por supuesto que esto genera un freno en la economía, pero es necesario para cuidar la salud. Es importante ser más creativos. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos una enfermera virtual que puede hacer un pre diagnóstico de Covid-19 y lo más importante es que puede hacer seguimiento de los pacientes o de aquellos que tienen síntomas.

También se utiliza para empresas, donde quieren evaluar a sus empleados diariamente durante la cuarentena y en su regreso a la actividad. Es un mecanismo de prevención y cuidado muy potente. Antes las implementaciones nos llevaban un mes, ahora estos tiempos los bajamos, en algunos casos, a un día. Respondiendo a la urgencia de nuestros clientes.

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental ante las consecuencias de la pandemia?

-Nosotros, como mencioné anteriormente, nos hemos organizado y podemos trabajar en modelo homeoffice por un largo tiempo. De hecho, es posible que algunas áreas permanezcan de esta forma, ya que comprobamos que son más eficientes y se sienten más cómodos trabajando así. Nos importa que nuestros equipos cuiden su salud y si eso implica continuar con este modelo, iremos innovando y perfeccionándolo para lograrlo.

-¿Qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-Por un lado, considero que se deben fortalecer las actuales políticas de ayuda a los más postergados. Además, sostengo que, en la medida de lo posible, y siempre cuidando la salud de todos los argentinos, se debería acentuar el proceso de reanudación de la actividad económica, profundizando a la vez las medidas de apoyo a las pymes, que son uno de los pilares de la economía del país.

Perfiles

Mc Luhan es una consultora especialista en omnicanalidad basada en tecnología fundada en Argentina en 1996, que luego se expandió a América latina. Cuenta con su propia herramienta de IA multicanal con 5 años de madurez en el mercado. Desarrolla proyectos a medida para las industrias financiera, seguros, telco, retail, gestión pública y salud, entre otras.

Andrea Mandelbaum es directora general ejecutiva y fundadora de Mc Luhan Consulting. Es líder del movimiento Woman in AI. En 2020 fue elegida como una de las 10 Business Woman más inspiradoras para seguir en el mundo (The most inspiring business woman to watch in 2020) por la revista de negocios "Insights Success" de Estados Unidos.