Realidad aumentada: ¿cómo es el boom que se viene?

La realidad aumentada es una tecnología que superpone imágenes generadas por computadora a la realidad, creando una unión entre esta última y lo digital

La realidad aumentada es una tecnología que crece de manera sostenida, incluso en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Desde la consultora ReporterLinker se proyecta que el mercado global de realidad aumentada móvil (MAR, sigla en inglés) será de 10,7 mil millones de dólares en el año 2020 y alcance un tamaño de 230,6 mil millones de dólares para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 55% durante ese período.

Se proyecta que el marketing, uno de los segmentos analizados en el informe de ReporterLinker, crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) del 49.7% para llegar a 77,2 mil millones de dólares.

Después de un análisis las implicaciones comerciales de la pandemia y su crisis económica inducida, el crecimiento en el segmento de juegos de realidad aumentada se reajustó a una CAGR revisada del 59.6% para el próximo período de siete años. Actualmente, este segmento representa una participación del 22,7% del mercado global de realidad aumentada móvil.

Los EE.UU. representan más del 30.4% del tamaño del mercado global en 2020 de realidad aumentada, mientras que se prevé que China crezca a una tasa compuesta anual del 52,6% para el período 2020-2027.

El mercado de realidad aumentada móvil en los EE.UU. se estima en 3,3 mil millones de dólares para el año 2020. Este país cuenta actualmente con una participación del 30,43% en el mercado mundial de realidad aumentada.

Se pronostica que China, la segunda economía más grande del mundo, alcanzará un tamaño de mercado de realidad aumentada estimado de 36,9 mil millones de dólares en el año 2027.

Entre los otros mercados geográficos notables de realidad aumentada se encuentran Japón y Canadá, con pronósticos de crecimientos de 48,5 % y 47% respectivamente durante el período 2020-2027.

Dentro del mercado de realidad aumentada de Europa, se pronostica que Alemania crecerá a aproximadamente un 37,1% CAGR, mientras que el resto del mercado europeo alcanzará los 36,9 mil millones de dólares para el año 2027.

La realidad aumentada tiene múltiples apliaciones.

Realidad aumentada en la educación

En el segmento de realidad aumentada en la educación, EE. UU., Canadá, Japón, China y Europa impulsarán un CAGR del 43,8% estimada para este segmento. Estos mercados regionales que representan un tamaño de mercado combinado de 1,2 mil millones de dólares en el año 2020 alcanzarán un tamaño proyectado de 15,7 mil millones de dólares para el cierre del período de análisis.

China se mantendrá entre los de más rápido crecimiento en este grupo de mercados regionales de realidad aumentada educativa. Dirigido por países como Australia, India y Corea del Sur, se pronostica que el mercado de Asia-Pacífico de realidad aumentada educativa alcanzará los 29,1 mil millones de dólares para el año 2027.

Realidad aumentada en América latina y la Argentina

Hacia fines de año más de la mitad de los latinoamericanos tendrá acceso a la realidad aumentada, según estimaciones de Social Snack, una compañía perteneciente a IMS Group, que trabajó para marcas como Disney, Armani, Pepsi, Coca-Cola, McDonalds, Old Spice y Soriana, entre otras.

"La realidad aumentada está convirtiéndose en un recurso clave de la industria publicitaria", explicó Fernando D’Acunto, managing director de esta empresa en México.

"Durante años las experiencias de realidad aumentada estuvieron vinculadas con pruebas de concepto, relatos periodísticos, exposiciones tecnológicas y videos pregrabados que algún gigante tecnológico incluía en sus presentaciones a desarrolladores", recordó. "Aunque con esto alcanzaba para lograr el efecto ‘wow’, estas experiencias nunca llegaban a los consumidores reales", indicó D’Acunto.

Fue necesario que gigantes como Facebook, Snapchat y ahora Tik Tok se pusieran detrás de la tecnología para empujar en la dirección correcta. Lograron así bajar las barreras de entrada a usuarios, marcas y desarrolladores ya que todas ellas viven en aplicaciones que la mayoría tiene instaladas en sus "smartphones".

Se alcanza así la combinación perfecta para generar un ecosistema fértil para desarrollar experiencias. Gracias a estas plataformas sociales las experiencias de realidad aumentada podrán alcanzar a más de 86 millones de personas en México, a más de 30 millones de personas en la Argentina y más de 126 millones en Brasil al final de 2020, según esta compañía. "Hoy encontramos al usuario listo para interactuar y compartir filtros, lentes, proyecciones 3D y juegos de realidad aumentada", dijo D’Acunto.

"Estamos frente a formatos de anuncios que logran un tiempo de interacción de 30 segundos aproximadamente. Encontramos en estas experiencias una vinculación profunda entre las marcas y los consumidores", destacó.

La brecha con certeza se acortará en los próximos meses, y por eso Social Snack ya ve desarrollos de filtros de realidad aumentada en la plataforma Spark AR para Facebook e Instagram.

"Nuestro mayor crecimiento fue ir más allá de las experiencias y lograr vincularlas con objetivos de marketing. Hoy tenemos un equipo que trabaja en cómo llegan los consumidores, si la experiencia (de realidad aumentada) se vincula con otras campañas o formatos y qué busca lograr la marca a través de la interacción", dijo Agustín Salaberry, director de operaciones regionales de la compañía.

El crecimiento exponencial del desarrollo tecnológico hace que la realidad aumentada, eso que se veía tan lejano hace solo 5 años, se haya convertido repentinamente en actualidad.

La educación es uno de los campos de mayor uso de la realidad aumentada.

Realidad aumentada en la belleza post Covid-19

El coronavirus trajo una nueva realidad a nuestras vidas, en la que se ha vuelto fundamental un cambio de hábitos, que ha alterado también el mundo de la belleza. En estos tiempos, por ejemplo, resulta imposible ir a un punto de venta a probar las propuestas de las marcas.

Frente a esta situación, Lancôme, una marca del mercado de lujo, lanzó un virtual "try-on" de maquillaje integrado a la web de Lancôme Argentina que no necesita ninguna descarga o instalación y que aplica realidad aumentada. Se trata de una herramienta de realidad aumentada que permite a las consumidoras de belleza hacer de la compra, una experiencia más útil y divertida.

Con este espejo virtual de realidad aumentada, las mujeres podrán probar en 3D todos los tonos de labiales, máscaras y bases de maquillajes, comprobando el resultado en primera persona, previo a la compra del producto.

Aquí es donde entra en escena lo que ya se conoce como "beauty tech", es decir, tecnología de realidad aumentada aplicada al sector de la belleza que introduce aplicaciones propias de la inteligencia artificial.

Este probador online permite en simples pasos probar diferentes maquillajes gracias a la realidad aumentada. Para comenzar, se debe entrar en la web de Lancôme, acceder a la pestaña "espejo virtual" y seleccionar el producto para vivir la experiencia de try-on con realidad aumentada.

Clienta de Lancome prueba la realidad aumentada en un teléfono móvil.

Para testear se deberá activar la cámara o subir una foto y así el usuario podrá ver el resultado final del producto elegido, aplicado en su rostro, gracias a la realidad aumentada.

Te puede interesar Alerta global por una falla crítica de Windows que afecta a millones de computadoras

Haciendo alusión al nuevo modelo de compra adaptado al escenario post-covid, Pilar Iribarne, directora de Marketing de Lancôme Argentina, afirmó: "Notamos un aumento exponencial en las visitas a nuestro sitio. Frente a esto, captamos la necesidad de nuestros consumidores de mutar su experiencia de try-on en lugares físicos a una virtual".

Lancôme incorporará esta nueva adquisición de realidad aumentada a los retailers y perfumerías colaborando con las medidas de higiene y seguridad en el punto de venta.

Los icónicos "testers" quedarán en desuso por un tiempo, para darle lugar a los espejos virtuales con realidad aumentada que reflejan los tonos de bases y labiales con un gran parecido a la realidad.

La realidad aumentada se ajusta a las pruebas de maquillaje post cuarentena.

Aplicaciones de realidad aumentada

La realidad aumentada (AR, por su sigla en inglés) puede sonarte como un concepto futurista, pero aunque no lo creas nos ha acompañado desde hace más años de los que te imaginás.

Se trata de una tecnología que superpone imágenes generadas por computadora a la realidad, creando una unión entre esta última y lo digital. Visualmente es muy atractiva y divertida, pero ¿es útil en la vida diaria?

Para que te armes tu propia respuesta, seleccionamos las mejores aplicaciones de realidad aumentada disponibles para iOS (Apple tiene presente a la AR en sus desarrollos) o Android. Salvo cuando se indique de manera específica un costo de suscripción, el uso de estas aplicaciones es gratuito.

Froggipedia

No hecha para los aprensivos, Froggipedia es una excelente herramienta de realidad aumentada educativa para cualquiera a quien realmente no le guste la idea de diseccionar una rana real en nombre de la ciencia.

Froggipedia te ayuda a explorar y experimentar el ciclo de vida único y divertido de una rana, desde su inicio como un huevo unicelular hasta convertirse en una rana completamente desarrollada.

La aplicación de realidad aumentada te da la posibilidad de desarmar una rana o de una vista transparente de una rana viva. Usá tu aplicación de realidad aumentada Pencil o tu dedo para diseccionar aún más su rana y ver de cerca los órganos y sistemas individuales, todo sin dañar a una rana real. Esta aplicación de realidad aumentada está disponible solo para iOS por 4 dólares.

BBC Civilizations AR

La educación es uno de los mejores usos para la realidad aumentada, y son aplicaciones como ésta las que realmente están comenzando a allanar el camino para un futuro centrado en realidad aumentada.

La aplicación de realidad aumentada Civilizations AR de la BBC te permite admirar varios artefactos históricos, localizarlos, rotarlos y redimensionarlos como mejor te parezca.

Te da un tutorial muy útil la primera vez que inicias la aplicación de realidad aumentada, el cual te guía a través de una momia egipcia, escuchas sobre su historia e incluso la podés ver con una función de rayos X. Hay más de 30 artículos históricos para que admires, explores y fotografíes en tu sala de estar.

Te puede interesar La ruta del dinero app: mirá cómo se abusan Rappi, Glovo y PedidosYa de los comercios por repartir en cuarentena

Se trata de una gran aplicación de realidad aumentada para cualquier persona interesada en la historia, o para aquellos que quieran conocer el (muy probable) futuro de los museos. Esta aplicación de realidad aumentada está disponible en iOS.

SketchAR

No todos tenemos tiempo para sentarnos y practicar dibujos a mano durante horas. SketchAR son trazos en realidad aumentada: hace un par de círculos en un trozo de papel y elige un boceto, y SketchAR proyectará esa imagen en el papel, lo que te permitirá trazar las líneas que faltan.

No es exactamente un trazador, ya que tendrás problemas para hacer coincidir las líneas a la perfección, pero funciona muy bien si buscás practicar técnicas de dibujo específicas.

Puede resultar un tanto incómodo: sostener un teléfono con una mano y dibujar con la otra no es exactamente una posición muy natural, pero vale la pena intentarlo.

Funciona con pequeños trozos de papel en la mayoría de los teléfonos con capacidad ARCore. Esta aplicación de realidad aumentada está disponible para Android, iOS y para los auriculares HoloLens de Microsoft.

Mondly

¿Querés aprender un nuevo idioma pero nunca tienes el tiempo suficiente? Mondly es una de las mejores maneras de hacerlo, y ​​como está en tu teléfono, puede ir practicando sobre la marcha. Con 33 idiomas diferentes para que los usuarios puedan elegir y hacer ejercicios diarios.

Mondly no ha sido lento en la adopción de nueva tecnología. Hay una versión VR de la aplicación de realidad aumentada para Gear VR y, lo que es más emocionante, la tecnología realidad aumentada está integrada en la aplicación de realidad aumentada principal.

Tocá el botón AR, y se te pedirá que encuentres una superficie plana. Una vez que la detecta, tu maestro AR comenzará tu lección, trayendo ejemplos de las palabras como ayuda-memoria.

Si bien puede no ser algo en lo que te involucres todos los días, el lado AR de Mondly es una pequeña adición divertida que puede avivar tu experiencia de aprendizaje de idiomas.

Pokémon Go

Esta no sería una lista completa si no incluyéramos a Pokémon Go, un juego que ha capturado la atención de millones de personas apenas salió al mercado. El juego utiliza el GPS del celular para rastrear tu ubicación y mover tu avatar en el mapa del juego. La cámara de tu celular muestra a los pokemones en el mundo real.

Los jugadores de Ingress, otra aplicación de realidad aumentada de Niantic podrán ver similitudes entre las dos aplicaciones, empezando por los Pokestops, que son los mismos portales en Ingress.

La implementación de los 150 Pokémones originales es lo mejor que el desarrollador ha podido hacer. Niantic continúa mejorando la aplicación de realidad aumentada, añadiendo nuevas características como el trueque.