¿Por qué la medición de impacto debe estar en el radar de tu negocio?

La normalización de la medición mediante la implementación de estándares agiliza procesos, ofrece credibilidad, comparabilidad, fiabilidad y consistencia

"Lo que no se mide, no se puede mejorar", dijo William Thomson Kelvin, físico inglés, y eso se aplica en la búsqueda por establecer modelos más sostenibles para las organizaciones.

El coletazo histórico que significó para el mundo la pandemia desprendió interrogantes que van más allá de la coyuntura. Una pregunta central es cómo hacer un mundo más sustentable, una cuestión que no es nueva pero parece más urgente que nunca.

En principio, es fundamental ampliar nuestro entendimiento sobre el término sustentabilidad, que generalmente es reducido al ambiente, pero que es más integral e incluye la gobernanza corporativa y el impacto social.

Lo segundo es entender que la sustentabilidad debe formar parte del modelo de negocio de las organizaciones, desde sus operaciones hasta sus resultados financieros. El primer beneficio por el que se debe velar es el económico.

Si la variable económica fracasa, todas las externalidades positivas del proyecto, sus efectos virtuosos, desaparecerán. Reconocer el valor económico de la sustentabilidad es esencial para que una estrategia realmente sea sostenible en el largo plazo.

Esto significa que las acciones que son comúnmente conocidas como de responsabilidad social no deberían estar aisladas de las estrategias de negocios. Por ejemplo, si una empresa desarrolla un proyecto educativo en una zona alejada de sus instalaciones y con contenidos que nada tienen que ver con su modelo productivo; sería una práctica loable; pero su impacto corre peligro de no ser sostenido en el tiempo. Estas acciones deben potenciar a la comunidad y al negocio en forma directa, no solo para garantizar su continuidad, sino también su crecimiento.

Herramientas de medición ASG

Para establecer caminos que conjuguen esta voluntad de integrar buenas prácticas con el eje del negocio, es fundamental un concepto poco desarrollado en la Argentina -por lo menos desde una perspectiva integral- que es la medición de impacto.

Implementar herramientas de medición ASG (ambiental, social y de gobernanza) deriva en procesos de transformación robustos, que contemplan la multiplicidad de factores alrededor del desarrollo de un proyecto.

En ese sentido, esta metodología para la sustentabilidad en los negocios, que está presente en las principales economías del mundo, permite gestionar con foco en el triple impacto.

Debemos impulsar las herramientas e indicadores que ayuden a medir el impacto de los proyectos y faciliten su evaluación. La normalización de la medición mediante la implementación de estándares agiliza procesos, ofrece credibilidad, comparabilidad, fiabilidad y consistencia.

Los diferentes métodos de medición, como por ejemplo el London Benchmarking Group (LBG) que alimenta al Dow Jones Sustainability Index (DJSI), posibilitan comunicar mejor las inversiones y logros sociales y ambientales, el aporte a los ODS y todas las acciones llevadas a cabo.

Iván Buffone: "Debemos impulsar las herramientas e indicadores que ayuden a medir el impacto de los proyectos".

A partir de ahí, la organización no solo cuenta con información valiosa para su andamiaje interno, sino que también tendrá la posibilidad de abrirse a nuevos mercados e inversores, que están ávidos de métricas que reflejen el triple impacto. La transparencia y una adecuada gestión de la información potencia los negocios.

Estos procesos de medición de impacto integral necesitan extenderse y así volverse práctica común. De esta forma, las empresas podrán hacer sinergia, compararse y mejorar, dándole vida a un círculo virtuoso que, por fin, generaría un cambio real. Algo está claro, pensar en términos de sustentabilidad es urgente; y el primer paso es la medición de impacto.

Socio director de Business & Sustainability.

