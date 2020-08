Gigante mundial del software lanza programa de pasantías en la Argentina

GenO sólo exige que el candidato se encuentre estudiando una carrera universitaria o terciaria durante los 12 meses que dura el programa

Oracle, uno de los mayores fabricantes globales de software, abrió las inscripciones para la segunda edición de Generation Oracle (GenO) en América latina, una iniciativa de pasantías que convoca a candidatos con perfiles diversos y que se enfoca sobre todo en sus valores y propósitos personales.

El programa estimula "el entrenamiento continuo para formar a la próxima generación de profesionales, destacando por sobre todo cualidades como la creatividad, el emprendedorismo y la innovación", según informó la compañía a iProfesional en un comunicado. Para registrarse hay tiempo hasta el 8 de septiembre aquí.

Generation Oracle apunta a "estudiantes apasionados sobre la tecnología, curiosos y con inquietud para la resolución de problemas". Otras características a tener en cuenta tienen que ver con el deseo de conocimiento y la actitud emprendedora.

Los candidatos serán evaluados de manera holística, desde una perspectiva más personal y no tan sólo en sus habilidades específicas. GenO sólo exige que el candidato se encuentre estudiando una carrera universitaria o terciaria durante los 12 meses que dura el programa.

"Nuestro desafío es crear soluciones innovadoras que transformen la vida de las personas y para eso necesitamos la participación de diferentes puntos de vista", comentó Daniele Botaro, líder de Diversidad e Inclusión para Oracle América latina.

"El éxito que tuvimos en la primera edición de Generation Oracle el año pasado nos entusiasmó para darle continuidad y esperamos de esta forma seguir atrayendo a los talentos más diversos de la región para impulsarlos en una gran carrera en el mundo de la tecnología y fortalecer a la industria", afirmó.

Los candidatos deben contar con disponibilidad para trabajar 20 horas semanales en las oficinas de Oracle en Buenos Aires. El primer mes de la pasantía consistirá en una experiencia inmersiva para que los participantes conozcan a fondo las principales áreas de la compañía.

A continuación, iniciarán un recorrido de varios meses que incluirá diversas actividades organizadas alrededor de tres pilares: estrategia de desarrollo, conocimiento y compromiso cultural, incluyendo su participación en proyectos e iniciativas con diferentes equipos de la organización.

Los participantes serán desafiados a crear un proyecto emprendedor de impacto en la comunidad.

Durante el último mes del programa, los participantes serán desafiados a crear un proyecto emprendedor de impacto en la comunidad que también contribuya y guíe a futuras generaciones de GenO.

"El objetivo de este proyecto final tiene que ver con aplicar todo lo aprendido durante el programa y compartirlo con la mayor cantidad de personas posible", explicó Taciane Kanashiro, Business Planning Supervisor para el programa GenO.

"De esta manera, tendremos cada vez más personas apasionadas y aprovechando las tecnologías como herramientas para crear nuevas oportunidades de transformación en la sociedad", agregó.

Varios de los pasantes fueron efectivizados en la compañía luego del programa.

Testimonios de la primera edición de GenO

Solange Lobo estudiaba diseño y producción de videojuegos cuando decidió anotarse en la convocatoria a la primera edición de GenO en la Argentina: "me gustó que este programa no se centrara sólo en buscar perfiles de carreras de IT y valorara otros backgrounds para poder sumar diversas visiones a la compañía".

"Me motivó que en las entrevistas me preguntaran sobre mi emprendimiento personal y por qué lo había hecho, y no si sabía Excel, inglés o programación", comentó Marcos Lanza, también integrante del primer grupo de GenOs en el país. "Ahora me doy cuenta de que no me eligieron por lo que ya sabía hacer si no por lo que podía ser y aprender".

"En la pasantía nos hicieron rotar para ir explorando en qué áreas o actividades nos sentíamos más cómodos y, en todo momento, nos tuvieron en cuenta no sólo como pasantes que estaban aprendiendo sino como personas que realmente podían aportar un valor adicional a su trabajo", contó Sol acerca de la experiencia.

"Ahí descubrí que no hace falta tener un cargo importante para marcar una diferencia ni tampoco saber todo de entrada; aprendí a aprender en el camino, a mejorar, a analizar y a enfocarme en objetivos", agregó Marcos.

"La rotación fue algo increíble porque más allá de aprender de diferentes equipos e iniciativas, me dio la oportunidad de conocer a fondo casi toda la empresa y esto hace que hoy esté más cómodo en mi nueva posición y pueda comunicarme mejor con las otras áreas", finalizó Marcos quien, como siete de los ocho participantes originales de esta primera edición del programa, pasó a una posición efectiva dentro de la compañía.