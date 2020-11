¿Cómo podés saber quién mira tu perfil de Instagram?

Programas, aplicaciones y webs que prometen revelar a las personas que miran tus fotos, en realidad lo único que hacen es acceder a tus datos personales

Instagram no revela quién visita tu perfil. Sin embargo, existen algunos trucos con los que podrás deducir quién revisa tu perfil de forma habitual. Atención: todos los programas, aplicaciones y webs que prometen revelar a las personas que miran tus fotos, en realidad lo único que hacen es acceder a tus datos personales. Incluso, muchas pueden instalar algún tipo de virus o malware en tu teléfono o PC.

En el caso de haber instalado una de estas aplicaciones, recomendamos que te asegures de desinstalarla y eliminarla por completo de tu teléfono, además de borrar todos los datos y carpetas que haya podido crear en el celular.

La primera pista para saber las personas que miran habitualmente tu perfil se encuentra entre los usuarios que ingresan a tus historias. Cuando compartes una foto, un video o una publicación, durante 24 horas se compartirá con el resto del mundo, tiempo suficiente como para hacer recuento de esos usuarios fieles que no se pierden ni una en cuanto a las actualizaciones de tu vida se refiere.

Si además de ver tus historias, reaccionan a estas, participan en tus encuestas e incluso te mencionan en sus propias historias, estos usuarios sin duda consultan casi cada día tu perfil.

Otro comportamiento delator es la interacción con tus publicaciones. Por ejemplo, esos "Me gusta" fugaces que aparecen en fotografías de 2012 vienen a demostrar que esa persona ha realizado una revisión fotobiográfica de tu perfil.

Puede ocurrir que la persona, al ser consciente de que se le ha resbalado un "Me gusta" en una foto tuya antigua, recule y quite el corazón. Entonces Instagram no indicará la notificación correspondiente en el menú que aparece pulsando el corazón que se encuentra en la zona inferior de la aplicación. Pero si estuviste atento o justo usabas el móvil en el momento en el que se escapó ese "Me gusta", habrás sido testigo del descuido.

También otra táctica para llamar la atención es la de dar "Me gusta" de forma compulsiva a varias fotografías para que cuando revises las notificaciones, veas de forma repetida su perfil.

Si en vez de un perfil particular tienes una cuenta de empresa, en cada fotografía del perfil podrás ver unas estadísticas sobre la interacción de tu publicación como el número de "Me gusta", de comentarios, de veces compartida y guardada, visitas al perfil y el alcance.

Toda esta información es numérica, no revela ni los perfiles que visitaron el perfil ni los que guardaron la fotografía ni los que la vieron accediendo, por ejemplo, a través de los "hashtag". Las únicas interacciones a las que podrás poner nombre y cara son las de los 'me gusta' y las de los comentarios.

Integración entre Facebook e Instagram

Facebook avanza en la integración de sus plataformas de mensajería. Hace años que lo anuncia y lo prueba, pero la red social ha oficializado en octubre la función que permite a los usuarios de Messenger e Instagram enviarse mensajes entre una aplicación y otra.

Y, además del lanzamiento de mensajería multiplataforma, Instagram también recibió una revisión importante de su sistema de DM (mensajes directos), que se ampliará con funciones tomadas de Messenger.

Las nuevas herramientas de mensajería de Instagram incluyen mensajes que desaparecen, autoadhesivos, emojis personalizados, colores de chat, nuevas formas de bloquear mensajes no deseados y la introducción de la función Watch Together de Messenger, que le permite ver videos con amigos durante una videollamada.

Por el momento, los usuarios de Instagram pueden rechazar la actualización si así lo desean, pero dada la apuesta de Facebook, tarde o temprano se impondrá este modelo.

Además de la mensajería multiplataforma, los usuarios de Instagram y Messenger también pueden buscar perfiles en ambas aplicaciones simultáneamente. En este caso, podemos optar por no utilizar estas funciones. Sin embargo, no está claro exactamente cuándo y dónde estarán disponibles los mensajes multiplataforma de Instagram y Messenger.

Según informó la cadena televisiva estadounidense CNN, la función se está "probando en mercados selectos y se expandirá globalmente en los próximos meses". No hay un cronograma público sobre cuándo Facebook también podría comenzar a integrar su otra aplicación de mensajería, WhatsApp.

En 2019, el director general ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, adelantó su plan para enfocar sus redes sociales hacia la comunicación privada. "La mensajería privada, las historias efímeras y los grupos pequeños son, con mucho, las áreas de comunicación en línea de más rápido crecimiento", explicó Zuckerberg el año pasado.

Al integrar mensajes en sus diversas aplicaciones, cada una de las cuales tiene más de 1.000 millones de usuarios, Facebook espera capturar la mayor cantidad posible de este mercado.

La combinación de estos servicios es un gran desafío de infraestructura, particularmente en lo que vendrá con la integración de WhatsApp, que está cifrada de extremo a extremo.

Límites en el reenvío de mensajes

Facebook imitará a WhatsApp y prohibirá el reenvío masivo de mensajes para luchar contra la desinformación. El cambio llega como parte de un esfuerzo de la red social por combatir los bulos de cara a las elecciones estadounidenses.

Según explicó el propio Zuckerberg, van a dar varios pasos para "fomentar el voto, conectar a la gente con información acreditada y luchar contra la desinformación". Estos cambios, asegura, reflejan lo que han aprendido en los últimos años después de que la plataforma fuese acusada de haber sido uno de los factores clave en la victoria de Donald Trump en 2016.

Así, hasta que se celebren las elecciones Facebook proporcionará información sobre éstas tanto en la propia red social como en Instagram. Además, no se aceptarán anuncios políticos durante la última semana de la campaña para evitar que difundan información falsa. "En los últimos días de una elección podría no haber tiempo para refutar nuevas afirmaciones" concedió Zuckerberg.

En lo que respecta al reenvío de mensajes en Messenger, el bloqueo funcionará de forma parecida al de WhatsApp: a partir de hoy se podrá enviar cualquier mensaje a cualquier cantidad de personas y grupos, pero deberá hacerse a un máximo de cinco de ellos cada vez, en lugar de los 150 que permitía Facebook hasta el momento.

Esto, asegura el directivo, es algo que ha resultado ser "una forma efectiva de prevenir que se propague la desinformación" en muchos países, según han comprobado con WhatsApp.

Mark Zuckerberg hizo los anuncios de las nuevas políticas de Facebook

También en el Messenger

En el caso de esta aplicación de mensajería tan solo se limita el reenvío de los mensajes que ya han sido muy compartidos, independientemente de su contenido (que, en cualquier caso, es desconocido para Facebook).

Por otro lado, Facebook eliminará las publicaciones que incluyan información falsa respecto al voto, pues quieren evitar que se pueda engañar a la gente y, de este modo, evitar que voten.

En este sentido, también se borrarán los mensajes que utilizan la Covid-19 para disuadir a la gente de votar: "dadas las circunstancias únicas de estas elecciones, es especialmente importante que la gente tenga información precisa sobre las muchas formas de votar de forma segura y que la Covid-19 no sea utilizada para asustar a la gente para que no ejerza su derecho al voto".

Donald Trump criticó a Facebook por sus políticas de comunicaciones.

Zuckerberg recordó el cierre de las páginas de grupos radicales, milicias y redes de conspiranoicas como QAnon. "Ya hemos borrado miles de estos grupos y hemos eliminado muchos más de las recomendaciones y resultados de búsqueda", explicó el directivo. En las próximas semanas aumentará el control sobre ellos.

En los últimos meses casi todas las redes sociales han tenido problemas con los mensajes publicados por Donald Trump o su equipo. En el caso de Facebook, hubo malestar dentro de la compañía por la decisión de Zuckerberg de no modificar algunas de sus publicaciones que podrían ser consideradas mensaje de odio. Twitch, de hecho, llegó a bloquear la cuenta del presidente por este motivo.