¿Se te rompió el celular y no podés comprar otro? Esta start up te da una solución sin que salgas de tu casa

Una start up creó una plataforma que permite diagnosticar los problemas y avanzar con la reparación de los dispositivos de manera sencilla

¿Se te rompió el celular? ¿No sabés a dónde llevarlo a arreglar y que no te cueste lo mismo que uno nuevo? Una start up argentina creó una plataforma que te permite consultar si es posible que tu smartphone sea reparado y, después de tener una cotización y decidir avanzar, lo retiran por tu domicilio para efectuar el service necesario.

Se trata de FixUp, una empresa argentina que permite a los usuarios afectados realizar una consulta sobre lo que sucede con su dispositivo, recibir una cotización on line, comparar precios, y decidir si lo quiere arreglar o no. El proceso es casi 100% digital lo que se traduce en un enorme ahorro de tiempo.

Si bien los celulares son los equipos que más daños pueden llegar a sufrir, la start up también repara computadoras, tanto notebooks como all in one o PC de escritorio; tablets, impresoras, consolas de juegos, smart TV y hasta smartwach. Y lo hacen junto a las marcas de estos productos, como Samsung, Huawei, LG, Motorola, Dell, Sony, HP, Lenovo y Apple.

La plataforma FixUp permite reparar cualquier dispositivo electrónico gracias a acuerdos con varias marcas

Aunque a la empresa le llevó tres años en ponerse en marcha y, antes de las restricciones sanitarias por el covid-19 ya estaba operando, la pandemia elevó su demanda de manera exponencial. Las consultas y la demanda del servicio se incrementó un 300 por ciento.

Todo empieza por la web

Al ingresar a la página de FixUp hay que elegir el tipo de equipo que necesita ser arreglado. Luego, se elige la marca, si es posible el modelo y cuál es el problema que tiene. Eso servirá para tener una cotización on line sobre el costo de la reparación. Ese presupuesto es sin cargo.

Todas las consultas se realizan de manera digital y la autogestión está disponible 24x7. La red está compuesta más de 30 centros especializados por tipo de equipo y marca, con repuestos homologados adquiridos a fabricantes a través de canales de importación directa, técnicos certificados y disponibilidad en más de 1.200 localidades del país.

La plataforma ofrece distintas modalidades de servicio técnico para que el usuario elija la que más cómoda le queda y más de 30 centros de servicio en el país.

El paso a paso para arreglar el smartphone u otro dispositivo electrónico es el siguiente

-Yo lo llevo: visita con turno en cualquiera de los centros, con atención preferencial y express

-Envío por correo: si el cliente no está cerca de ningún centro, se puede mandar el equipo desde cualquier punto del país, con el costo de envío bonificado.

-Retiro por domicilio: en las principales ciudades, ofrecen el servicio puerta a puerta. Retiran el equipo en el domicilio particular o laboral del cliente.

-Asistencia a distancia: si el interesado no quiere moverse de su casa, un técnico solucionará el problema con acceso remoto. Esta es la alternativa ideal para inconvenientes de software y configuración.

-Hacelo vos mismo. Al mejor estilo tutorial, quienes optan por esta vía envían el KIT con todo lo necesario para que puedas resolver la falla de tu equipo, con repuestos, herramientas e instructivo.

Una vez tenido el diagnóstico los usuarios tienen varias alternativas para avanzar con la reparación del dispositivo

Una de las características que resaltaron es que la empresa tiene precios homogéneos en todo el país, acepta todos los medios de pago y ofrece cuotas sin interés por el programa Ahora 12.

El servicio también puede ser contratado desde Mercado Libre, donde FixUp posee una tienda oficial además de incluir la chance de financiar vía Mercado Pago.

Demanda en pandemia

"Quien alguna vez tuvo que reparar su celular, computadora o cualquier otro dispositivo seguramente experimentó cierto desconcierto a la hora de buscar una solución: probablemente, encontró informalidad en el rubro, disparidad en los precios en relación a la calidad, inseguridad y desconfianza del proceso, pérdida de datos, problemas para conseguir repuestos oficiales o una nula garantía del servicio. Encontrar un buen service es una tarea compleja y la gente busca cada vez más referencias recomendables para asegurarse una buena experiencia", dijo Jesús Alewaerts, fundador y CEO de FixUp.

Como se dijo, con la cuarentena, la demanda del servicio se disparó. Actualmente la empresa busca expandirse y prevé poner el pie en tres países de la región en 2021. Para ello, cuenta con una inversión pre-seed de Dragones Ventures Capital, un fondo especializado en start ups en early stage en el mercado latinoamericano.

En tiempos en donde las restricciones para moverse parecieran ser una moneda constante para el corto y mediano plazo en el marco de la pandemia, estas alternativas suelen resolver gran parte de las necesidades de los usuarios. En el caso de la Argentina se agrega, además, la falta de stocks de dispositivos como los celulares que, por las mismas razones, no logran satisfacer la demanda de los usuarios.