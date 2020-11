Twitter volvió a ponerse "la gorra" contra un tuit de Trump: ¿cuál fue el motivo?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su perfil en Twitter a las 2.30 del miércoles, hora de Washington un mensaje en el que decía que tenía ventaja en el recuento:

"Están intentando ROBAR (en mayúsculas en el original) las elecciones. No dejaremos que lo hagan. ¡No se puede votar después del cierre de las urnas!", afirmó el jefe de Estado que va por su reelección.

Twitter marcó enseguida el tuit como potencialmente engañoso. Trump publicó un segundo mensaje avisando que comparecería en las próximas horas para anunciar "una gran victoria".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020