¿Qué opinaba Maradona sobre el VAR?

"¿Dónde estaba el VAR cuando más lo necesitábamos?", se preguntó un diario sensacionalista inglés con una foto en primer plano del primer gol a Inglaterra

La muerte de Diego Maradona puso de nuevo en foco su primer gol a Inglaterra en los cuartos de final del mundial de México 1986, marcado con su puño derecho y que generó su famosa frase de la "mano de Dios".

Aquel tanto fue recordado este jueves, un día después de la muerte del ex futbolista, por el diario inglés The Star que pregunta: "¿Dónde estaba el VAR cuando más lo necesitábamos?", se pregunta el diario sensacionalista con una foto en primer plano de ese salto.

La polémica tapa de The Star sobre Maradona.

Si en 1986 hubiese existido el VAR, esta jugada, la segunda más famosa de Maradona, hubiera sido invalidada. Se jugaba el minuto 51 del duelo entre la Argentina e Inglaterra. La pelota quedó flotando en el área y, ante la salida desesperada del arquero Peter Shilton, Maradona metió el puño derecho.

El árbitro tunecino Ali Bennaceur convalidó la jugada, para indignación de los ingleses y alegría de los argentinos. Luego llegó el segundo gol de Maradona, el mejor de la historia de los mundiales, y así la Argentina avanzó a semifinales.

La FIFA implementó el Video Asistente para el Referí, el VAR por su sigla en inglés. El árbitro principal es asistido por un secundario que ve las jugadas en una pantalla. Si existe mayor dificultad para distinguir la acción, el principal puede acercarse a verla en una pantalla externa a la sala del VAR.

En 2017 Maradona se mostró favorable a la intervención de la tecnología en el deporte en una entrevista publicada por la FIFA. "El fútbol no se puede quedar atrás (en el uso de la tecnología)", apuntó el entrenador. "Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el fútbol?". "Me puse a pensar", dijo Maradona sobre la mano de Dios de 1986, "y claro, con tecnología ese gol no habría contado".

"En el pasado se decía que perderíamos mucho tiempo, que la gente se fastidiaría. Pero no, la gente se fastidia cuando le cobrás algo que no es. Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo", recalcaba Maradona en la nota con la FIFA. "La tecnología trae transparencia y calidad: le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos", afirmó.

Sin embargo, un par de años después criticó a quienes tienen en sus manos la aplicación del VAR, por el caso de un penal a favor de River Plate en la serie semifinal de la Copa Libertadores 2019 donde eliminó a Boca Juniors:

Maradona pidió el VAR en un partido el 22 de febrero de 2020 entre Gimnasia y Esgrima de La Plata, el último club que dirigió, e Independiente.

El entrenador reclamó una mano en el área e hizo el gesto de pedir el VAR, aunque esta tecnología no se aplica para partidos de la AFA.