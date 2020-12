Google revela su radiografía de la Argentina: ¿qué fue lo más buscado en 2020?

En su informe anual, el buscador revela hasta las recetas más buscadas en este año especial, signado por la pandemia del coronavirus

Google difundió este miércoles las búsquedas más populares que se realizaron en 2020 en su herramienta más famosa, a tal punto que se transformó en un verbo: "googlear".

Como era previsible, el término "coronavirus" encabezó el ranking de los intereses en la Argentina. Los usuarios utilizaron buscador para conocer más sobre el SARS-Cov-2 (aunque no lo buscaron por su nombre oficial), su impacto y para investigar los significados de "pandemia" y "cuarentena".

La crisis sanitaria afectó la salud, los estudios, el trabajo y la vida cotidiana. Las medidas de confinamiento para ralentizar la propagación de la Covid-19 derivaron en una adopción veloz de las tecnologías de la información y la comunicación y esto se reflejó en las búsquedas. Por ejemplo, "Zoom" o "Google classroom" estuvieron entre los tópicos con más búsquedas.

Otros ejemplos del impacto del confinamiento: entre las consultas más frecuentes y masivas estuvieron la creación de CBU, y del permiso para circular, cómo entrar a Mi Anses o cómo cobrar el IFE.

Acontecimientos como las elecciones presidenciales en los Estados Unidos o la promoción de comercio electrónico Hot Sale despertaron el interés entre los usuarios de Google.

A continuación, el ranking de los temás más buscados en Google, las preguntas que más se hicieron, y los personajes o series que más interés despertaron en la Argentina durante este 2020, de acuerdo a un resumen enviado por la empresa a iProfesional. Luego, las principales búsquedas a nivel global y sus diferencias con la Argentina.

El triunfo de Joe Biden en las elecciones de EEUU impactó en las búsquedas de Google en la Argentina.

Búsquedas 2020

Coronavirus Google Classroom: servicio digital educativo de Google. Integra el paquete de G Suite for Education. Trámites a distancia Elecciones Estados Unidos: se celebraron el 3 de noviembre y fue un tema que despertó mucho interés en la Argentina. Permiso para circular: durante el confinamiento fue necesario contar con un permiso de circulación para trasladarse de un sitio a otro. Zoom: este servicio de videollamadas tuvo un crecimiento exponencial por causa del teletrabajo. Hot Sale: la movida de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico se realizó del 27 al 29 de julio. Ingreso Familiar de Emergencia: más conocido como IFE, fue un bono de 10 mil pesos que se entregó a trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías durante la pandemia. Diego Maradona: la muerte del ex futbolista el 25 de noviembre derivó en que las búsquedas en torno a su fallecimiento así como a sus logros se dispararan en la Argentina y en todo el mundo. Mi ANSES: la plataforma digital que permite realizar diferentes trámites y consultas personales sin necesidad de ir a una oficina.

Las preguntas que más hicieron los argentinos

Qué

¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el estado de sitio? ¿Qué pasó el día que nací? ¿Qué es el AMBA? ¿Qué es el dengue? ¿Qué significa tusa? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es Vicentin? ¿Qué es el toque de queda? ¿Qué significa cuarentena?

Cómo

¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES? ¿Cómo hacer barbijos? ¿Cómo hacer alcohol en gel? ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cómo sacar el permiso para circular? ¿Cómo hacer medialunas? ¿Cómo usar Zoom? ¿Cómo crear un CBU? ¿Cómo van las elecciones en USA? ¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar?

Dónde

¿Dónde cobro el IFE? ¿Dónde queda Villa Azul? ¿Dónde retiro la tarjeta Alimentar? ¿Dónde queda Beirut? ¿Dónde se originó el coronavirus? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde juega Nicolás González? ¿Dónde nació Manuel Belgrano? ¿Dónde se cantó por primera vez el himno nacional? ¿Dónde cobro CUNA?

Acontecimientos

Elecciones Estados Unidos Hot Sale Roland Garros Champions League NBA Playoffs Eliminatorias Qatar 2022 Copa Libertadores 2020 Explosión Beirut CyberMonday 2020 Black Friday 2020

Personas

La muerte de Maradona disparó las búsquedas en torno al ex futbolista. Kobe Bryant, ex jugador de la NBA, también estuvo entre las personas más buscadas. Bryant falleció el 26 de enero de 2020 a los 41 años en un accidente de helicóptero en California) junto a otras ocho personas, entre quienes se encontraba su hija Gianna Maria de 13 años.

En tercer lugar figura Naya Rivera, actriz de la serie Glee. El 8 de julio de 2020 desapareció en el Lago Piru, en California. Su hijo de cuatro años fue encontrado con un chaleco salvavidas en el bote que habían alquilado. Su cuerpo fue encontrado cinco días después, el 13 de julio y fue declarado su fallecimiento por ahogamiento.

En la lista aparecen otras figuras argentinas como Luis Alberto Spinetta (este año se cumplió su 70° aniversario de nacimiento), el presidente Alberto Fernández, Gustavo Guillén (fallecido el 28 de mayo) y el tenista Diego Schwartzman, quien llegó a ser top ten.

Diego Maradona Kobe Bryant Naya Rivera Luis Alberto Spinetta Elsa Serrano Will Smith Alberto Fernández Gustavo Guillén Diego Schwartzman Donald Trump

La muerte de Kobe Bryant disparó las búsquedas en Google

Series y programas de TV

El reencuentro de los personajes de Karate Kid -Daniel LaRusso y su enemigo Johnny Lawrence- en la serie Cobra Kai, se convirtió en la gran novedad en el ranking de Series y programas de TV.

El segundo lugar fue para la historia de la ajedrecista Beth Harmon en Gambito de dama, seguido por la retransmisión de la telenovela Floricienta de Cris Morena y Poco ortodoxa, la miniserie sobre la vida de una mujer judía en New York inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman.

Entre los principales cinco contenidos que fueron tendencia, también se ubica el certamen televisivo de cocina MasterChef, y Élite, la serie española que narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio y que ya cuenta con 3 temporadas.

Cobra Kai Gambito de dama Floricienta Poco ortodoxa MasterChef Élite Anne with an E Bake off Cantando 2020 Divina comida

MasterChef Celebrity es el programa más visto del 2020.

Recetas

La cocina se convirtió en uno de las actividades destacadas durante esta cuarentena. Millones de argentinos fueron al buscador para encontrar recetas. En el top 5 se encuentran comidas simples, tradicionales y con mucha harina: en primer lugar se destacaron las medialunas, seguido por pan casero, flan casero, panqueques y por último, ñoquis de papa.

Receta de medialunas Recetas de pan casero Receta de flan casero Receta de panqueques Receta de ñoquis de papa Receta de scones Receta de pan de leche Receta de pepas Recetas de lentejas Receta de tortas fritas

En casa

Durante el confinamiento la población fue obligada a realizar más actividades en el hogar. Por eso crecieron las búsquedas en torno a diferentes campañas que incluyeron propuestas para hacer "desde casa".

Arcor en casa Quedate en casa Juegos en casa Diploma especial quedate en casa Ejercicios en casa Tu escuela en casa Yoga en casa Cultura en casa Siempre en casa Huerta en casa

Diferencias entre la Argentina y el resto del mundo

"El año en búsquedas" es una recopilación de acontecimientos, personajes y temas a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet, medido por Google y se puede acceder a un mayor detalle aquí.. Para el sondeo se analizaron un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que las personas realizó en el buscador de la compañía durante 2020.

Al observar el informe global se encuentran diferencias entre las búsquedas en la Argentina y las del resto del mundo, debido al volumen de las consultas. Por ejemplo, al igual que en la Argentina, se destacaron las consultas sobre el coronavirus, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, Kobe Bryant, Zoom, pero aparece la Indian Premier League (Liga Premier de India de cricket).

La persona más buscada del 2020 en Google a n ivel global fue Biden. El podio lo completan el dictador de Corea del Norte Kim Jong-un y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

La futura vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y el actor estadounidense Tom Hanks ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Ambos no aparecen en el ranking argentino, como tampoco King Jong-Un y Johnson.

Respecto a las noticias más consultadas en el motor de búsqueda más popular, se encuentran el coronavirus, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, Irán, Beirut y el hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores silvestres infectados.

En lo referente a películas, el primer lugar del ranking lo ocupa Parasite, la producción surcoreana ganadora del Oscar a "Mejor Película", seguida por 1917, Black Panther, 365 días y Contagio, un largometraje de 2011 sobre la pandemia de Gripe A H1M1 que, por sus similitudes con la Covid-19, estuvo entre los más vistos en 2020.

Los actores más buscados en Google a escala global fueron Tom Hanks, el estadounidense Joaquin Phoenix, el indio Amitabh Bachchan, el británico Ricky Gervais y la norteamericana Jada Pinkett Smith.

En cuanto a los deportistas, el "top 5" está compuesto por el piloto de automovilismo Ryan Newman, el ex basquetbolista Michael Jordan, el boxeador Tyson Fury, el jugador de fútbol americano Tom Brady y el ex pugilista Mike Tyson. Maradona no apareció ni el top ten global.