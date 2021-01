¿Tenés que rastrear un celular Android robado o perdido? Probá con estas alternativas

Existen varias opciones para rastrear tu móvil sin importar la marca de tu equipo, pero siempre tendrás que reunir algunos requisitos para lograrlo

Rastrear celular Android por Internet hoy es una tarea sencilla porque existen varias formas de encontrar un dispositivo a través de la red. Si perdiste o te roban tu celular, podés rastrear celular Android a través de la aplicación oficial de tu dispositivo iOS o Android. Además, podés bloquear y borrar el contenido de tu teléfono en caso de robo.

También existen otras alternativas para rastrear celular Android sin importar cual sea tu marca, pero siempre tendrás que reunir algunos requisitos para lograrlo. A continuación, te explicamos las diferentes formas que existen para rastrear celular Android por Internet.

¿Cómo rastrear celular Android por Internet?

Para rastrear celular Android o localizar un celular por Internet realizá los siguientes pasos:

Accedé a Encontrar mi dispositivo con tu Cuenta Google

Si tenés más teléfonos , hace clic en el que hayas perdido.

, hace clic en el que hayas perdido. Si el teléfono perdido tiene varios perfiles, accedé con la Cuenta Google principal.

Enseguida el teléfono perdido recibirá una notificación .

. En el mapa recibirás información sobre la ubicación de tu teléfono . La ubicación es aproximada y no precisa.

En caso de que no encuentres el teléfono, verás la última ubicación conocida, si está disponible. A continuación, elige lo que quieras hacer para rastrear celular Android:

Reproducir sonido: tu teléfono sonará con el volumen más alto durante 5 minutos, aunque esté configurado en silencio o vibración.

Bloquear dispositivo: bloqueará el teléfono con tu PIN o contraseña . Si no lo tenés configurado con un código de bloqueo, podés configurarlo. También podés agregar un mensaje de texto o número de teléfono en la pantalla para ayudarte a recuperar tu dispositivo.

. Si no lo tenés configurado con un código de bloqueo, podés configurarlo. También podés agregar un mensaje de texto o número de teléfono en la pantalla para ayudarte a recuperar tu dispositivo. Borrar dispositivo: borrará de forma permanente todos los datos del teléfono , aunque es posible que no se borre el contenido de las tarjetas SD.

Recordá que una vez hayas borrado el contenido de tu teléfono Android no podrás recuperar la información del celular ni rastrear celular Android. Además, no olvides denunciar la pérdida o el robo de tu teléfono a la policía.

Existen apps que permiten rastrear celular Android

¿Cómo rastrear celular Android a través de Google?

Otra forma de rastrear celular Android es a través de Google, ya sea vía web o aplicación. La aplicación de Google para rastrear celular Android es gratis y se llama "Encontrar mi dispositivo". Para rastrear celular Android a través de la aplicación de Google "Encuentra mi dispositivo", sigue estos pasos:

Ingresá en la barra del buscador de Google http://android.com/devicemanager o entra en la aplicación.

http://android.com/devicemanager o entra en la aplicación. Ingresá tu Cuenta Google que tenés asociada al teléfono

Enseguida Google rastrea el celular vinculado a la cuenta Google.

En el mapa aparece la ubicación del teléfono celular o su última conexión a Internet. A continuación, podés elegir lo que quieres hacer para rastrear celular Android:

Reproducir sonido: el teléfono emite un sonido sin importar que se encuentre en silencio o en vibración.

sin importar que se encuentre en silencio o en vibración. Bloquear el teléfono : bloquear el teléfono si no contás con un código de bloqueo podés generar uno. También, podrás agregar un mensaje de texto o número de teléfono en la pantalla para ayudarte a recuperar tu teléfono.

: bloquear el teléfono si no contás con un código de bloqueo podés generar uno. También, podrás agregar un mensaje de texto o número de teléfono en la pantalla para ayudarte a recuperar tu teléfono. Eliminar los datos: borrará de forma permanente todos los datos del teléfono.

Para poder utilizar la localización de celular vía Google para rastrear celular Android es importante primero asociar nuestra cuenta de Gmail a la aplicación de Encontrar mi dispositivo.

¿Cómo rastrear celular Android por Gmail?

Para rastrear celular Android por Gmail seguí estos pasos:

Accedé a Encontrar mi dispositivo con tu Cuenta de Gmail > contraseña > "Siguiente".

> contraseña > "Siguiente". Si tenés más teléfonos, haz clic en el que hayas perdido .

. Si el teléfono perdido tiene varios perfiles, accede con la Cuenta de Gmail principal para rastrear celular Android.

Enseguida el teléfono perdido recibirá una notificación .

. En el mapa recibirás información sobre la ubicación de tu teléfono . La ubicación es aproximada y no exacta pero te ayudará a encontrar tu teléfono.

En caso de que no encuentres el teléfono, verás la última ubicación conocida. Si está disponible elegí lo que quieras hacer para rastrear celular Android:

Reproducir sonido: tu teléfono sonará con el volumen más alto durante 5 minutos, aunque esté configurado en silencio o vibración.

Bloquear dispositivo: bloqueará el teléfono con tu PIN o contraseña . Si no lo tenés configurado con un código de bloqueo, podés configurarlo. Podés agregar un mensaje de texto o número de teléfono en la pantalla para ayudarte a recuperar tu teléfono

. Si no lo tenés configurado con un código de bloqueo, podés configurarlo. Podés agregar un mensaje de texto o número de teléfono en la pantalla para ayudarte a recuperar tu teléfono Borrar dispositivo: borrará de forma permanente todos los datos del teléfono , es posible que no se borre el contenido de las tarjetas SD.

Esta alternativa que nos ofrece Gmail para rastrear celular Android es una opción para localizar un celular por Internet gratis, antes de querer pagar por una aplicación. La aplicación de Gmail para rastrear celular Android se llama Encontrar mi dispositivo.

Gmail ofrece una alternativa para rastrear celular Android.

¿Cómo rastrear celular Android con el número de teléfono?

Sin duda esta es una de las preguntas más recurrentes cuando perdemos o nos roban el celular y necesitamos rastrear celular Android. Sin embargo, no es posible rastrear celular Android un celular con tan solo el número de teléfono.

Existen muchas páginas que ofrecen ese servicio de rastrear celular Android pero no son de fiar. Lo que sí se puede realizar es rastrear celular Android con aplicaciones o software que instales en tu teléfono antes del percance.

Otra pregunta frecuente al momento de rastrear celular Android es la siguiente: ¿cómo rastrear celular Android con un número de celular por Internet gratis? Las aplicaciones oficiales del operador y las que ofrece Google "Encontrar mi dispositivo" siempre son las más seguras para rastrear celular Android.

Existen aplicaciones que prometen hacer maravillas para rastrear celular Android, pero para esperar un resultado tenemos que suscribirnos y sin una garantía que podamos recuperar nuestro teléfono.

¿Cómo rastrear celular Android a través de aplicaciones?

En el mercado existen multitud de aplicaciones gratuitas y pagas para rastrear celular Android o localizar un celular por Internet. Estas aplicaciones para rastrear celular Android ofrecen servicios adicionales como hacer sonar el teléfono, bloquear el teléfono y borrar los datos del dispositivo.

A continuación, te enseñamos aplicaciones para rastrear celular Android o localizar un celular por Internet:

Cerberus

Life360

Prey

Lookout Mobile Security

Security McAfee Mobile Security

Recordá que después de rastrear celular Android y una vez hayas localizado tu celular podés solicitar con tu compañía la liberación de tu equipo. Hasta ahora rastrear celular Android apagado, es imposible. Solo se puede rastrear celular Android hasta que sea encendido y pueda enviar su ubicación, siempre y cuando cuente con una conexión a Internet.

Rastrear celular Android: cuidado con estos teléfonos

Los teléfonos móviles suelen tener una vida útil de tres o cuatro años, aunque la mayoría de usuarios puede llegar a estirar su uso sin que empiece a desfasarse tanto en software como en hardware.

No es tanto por el hardware que envejece sino por el software. Los móviles con más de dos años dejan en general de recibir actualizaciones, en el caso de Android, lo que puede afectar de manera importante a las funcionalidades que son capaces de ofrecer. Por lo que rastrear celular Android será más dificultoso en estos equipos.

Y es lo que podría pasarles en 2021 a móviles Android, que verán desfasados su software si utilizan Google Chrome para navegar por la web, hasta el punto de que no podrían acceder a algunas webs como consecuencia de una nueva incompatibilidad detectada.

Los teléfonos que cuenten con una versión 7 o anterior de este sistema operativo tendrán problemas de compatibilidad con determinadas páginas web si las visitan desde el navegador Google Chrome, que es el que se utiliza en la mayoría de estos teléfonos, porque viene preinstalado.

Los móviles Android que no han recibido actualizaciones de sistema desde alrededor de 2016 y que cuenta con Android 7 Nougat como sistema operativo ya no podrán acceder a esas páginas web desde 2021. Un certificado raíz caducará el próximo año y algunas páginas web no permitirán el acceso por no estar ya vigente. Por lo que rastrear celular Android será más complicado en estos móviles.

El problema comenzó con el certificado gratuito que lanzó Let's Encrypt, una organización sin ánimo de lucro, con empresas como IdenTrust, que permitieron acortar los tiempos de operatividad a la hora de poder acceder a determinadas páginas web por parte de muchos usuarios de distintos sistemas operativos.

Al caducar esos certificados los usuarios que naveguen desde un móvil con estos instalados verá un mensaje de error de "certificado no válido" que impedirá el acceso a la página web. Si se instala el navegador web Mozilla Firefox en el móvil no habrá problema para acceder a esas páginas web, Y así

Mayor seguridad

Uno de los grandes problemas de Internet y al momento de rastrear celular Android son la inseguridad de las contraseñas. La mayoría de usuarios no usan claves seguras y estas acaban desperdigadas por todas partes y en manos de indeseables. De ahí la novedad que van a incluir en la nueva versión de Chrome.

A partir de ahora, Chrome para dispositivos móviles mejorará la seguridad de las contraseñas guardadas con alertas que informarán que han sido comprometidas y consejos para reforzarlas.

El navegador emplea un formulario encriptado para enviar las contraseñas y los usuarios asociados a ellas a Google, lo que facilita la comprobación de aquellas que han sido comprometidas en un ciberataque a las webs donde se han registrado.

La compañía asegura que con la encriptación que emplean, desarrollada con ayuda de expertos de la Universidad de Stanford, "nunca aprende" el usuario y la contraseña, y también contribuye a que en caso de una haya una brecha de seguridad, los datos "estén seguros de una mayor exposición".

Chrome acompaña estas notificaciones con una herramienta que lleva al usuario "directamente" al formulario con el que pueden cambiar la contraseña, y con la llegada de Safety Check también a Android e iOS.

Safety Check comprueba las contraseñas competidas, pero también informa si está disponible la navegación segura y si la versión de Chrome que emplea el usuario es la última o hay una nueva actualización.

Estas novedades están disponibles en Chrome v86 para Android e iOS, como informa la compañía en su blog oficial. En el caso del sistema de Apple, el navegador también introduce mejoras en el autocompletado de contraseñas, con una comprobación biométrica para evitar la suplantación de identidad.

Esta versión de Chrome introduce en Android y escritorio alertas cuando el usuario vaya a cargar una página HTTPS con contenido no seguro integrado, y bloqueará las descargas de contenidos no seguros procedentes de páginas seguras.

Cambiá esas contraseñas

Existen malas contraseñas, como usar tu DNI, tu código del banco, tu apellido o tu fecha de nacimiento. Luego están las contraseñas malísimas, como 123456 y todas sus variantes con más o menos números. Las claves como "password" o "contraseña" también son tremendamente inseguras y muy populares en Internet, por desgracia.

GitHub son los responsables de este macroestudio que arroja estos resultados y que ha analizado inmensas bases de datos de usuarios que se han filtrado en el pasado y entre cuya información estaba la contraseña.

Así, se puede resumir en que 1 de cada 124 contraseñas hackeadas en el mundo tienen la combinación de números "123456" o una variante de la misma. Ninguna otra se repite tanto.

Pero hay otros muchos puntos a destacar de este examen a miles de millones de contraseñas:

Alrededor de 168.919.919 del total de contraseñas eran únicas , esto es, que no se han vuelto a encontrar en otra filtración.

, esto es, que no se han vuelto a encontrar en otra filtración. Unas 7 millones eran "123456" .

. Un 29% de las contraseñas sólo contaba con letras entre sus caracteres.

entre sus caracteres. Lo mismo, pero sólo con números , corresponde a un 13% de las contraseñas.

, corresponde a un 13% de las contraseñas. Tan sólo un 12% usaba un caracter especial para hacer más fuerte la contraseña.

para hacer más fuerte la contraseña. La longitud media de las contraseñas es de 9 caracteres.

media de las contraseñas es de 9 caracteres. Sólo un 4% de las contraseñas empieza por un número, mientras que un 34% terminan con una cifra.

¿Por qué es tan insegura una contraseña como "123456"?

Fundamentalmente, porque se puede obtener por fuerza bruta (probando números al azar con un programa informático) mucho más rápido que otra contraseña que mezcle letras, números, símbolos y tenga un orden aleatorio. Se trata de un problema muy común entre los usuarios argentinos de Internet.

Los hackers utilizan programas específicos para descubrir contraseñas.

¿Cómo hacer una contraseña segura?

Aunque ninguna contraseña es 100% invulnerable, lo cierto es que es mucho más difícil que los hackers la consigan si usas una contraseña para cada cuenta registrada en Internet, lo que no es ni mucho menos fácil.

Puedes intentar usar un grupo de contraseñas que vayas a recordar bien por las asociaciones que hagas a ella (tu cuadro favorito, tu comida favorita, tu mascota cuando eras un niño) si cambias letras por símbolos y números. Es mucho más difícil hackear $P4qU170_ que Paquito, por poner un ejemplo.

Las claves de números correlativos son muy sencillos de descubrir.

Los gestores de contraseñas, que los hay gratuitos en Internet y que también vienen incluidos en los móviles Android o de Apple, pueden ayudar a almacenar muchas contraseñas muy distintas para que tus cuentas sean seguras. Ahora bien, ya puedes tener a buen recaudo la contraseña que protega a ese "cofre" de contraseñas. Incluso, hay técnicas para crear contraseñas fuertes en un minuto.

Como ninguna contraseña es imposible de conseguir, lo mejor es que activas la verificación en dos pasos en todos los servicios en línea que uses, desde Amazon a Netflix, pasando por Google, PayPal o Fitbit.