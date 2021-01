Ultimátum de WhatsApp: eliminará la cuenta de quienes usen otra aplicación de mensajería

"Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial, tu cuenta podría ser suspendida", advierte

WhatsApp anunció que eliminará las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus, una aplicación alternativa que ganó adeptos en los últimos años. La advertencia fue publicada por WhatsApp en su sitio web oficial y perjudica a quienes hayan descargado aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

"Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", reza el comunicado. WhatsApp, además, alertó sobre la naturaleza de las aplicaciones de terceros que alteran el popular sistema de mensajería instantánea.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señalaron.

El ultimátum de WhatsApp tiene lugar unas semanas después de haber anunciado los cambios en sus políticas de privacidad, los cuales han provocado la fuga de millones de usuarios.

Los riesgos de WhatsApp Plus

Si la tenés instalada, te recomendamos eliminarla, porque tu cuenta de WhatsApp podría ser bloqueada o suspendida por un periodo indeterminado. ¿Por qué? Aquí te daremos la respuesta.

WhatsApp Plus es una actualización no autorizada por Facebook que se ha vuelto muy popular por las novedosas opciones que les ofrece a los usuarios como personalizar el diseño de la plataforma con diferentes colores, temas y hasta letras.

Sin embargo, instalar WhatsApp Plus no es recomendable. Si bien la aplicación no es maliciosa como tal, sí puede representar un riesgo para la seguridad de tus datos. Incluso, WhatsApp mismo te puede bloquear tu cuenta al instalar esta aplicación.

WhatsApp Plus no es una actualización oficial, de hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Facebook. Al ser creada por terceros y no estar certificada, la plataforma puede bloquear tu cuenta si detecta que instalaste esta aplicación.

El principal problema que tiene WhatsApp Plus es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso. Es una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal.

Qué es WhatsApp Plus

La versión modificada del servicio de mensajería fue desarrollada por un español conocido en Internet como Rafalense. Según su creador, WhatsApp Plus es una actualización que "mejora la aplicación Whatsapp con la que seguirás teniendo tu mismo Whatsapp (idéntico) pero totalmente personalizable".

Entre las características de esta versión particular de WhatsApp hay más de 700 plantillas (themes) y templates nuevos y configurables para darle un cambio de diseño a la aplicación.

También están disponibles una variedad de emojis distinta a la base original, que el usuario puede hasta cambiarles el tamaño, así como diferentes menús en los que es posible modificar.

Incluso cuenta con un "modo oculto" que permite elegir la fecha y la hora que se muestren a los demás contactos, aún teniendo actividad en la aplicación, como así también deshabilitar el doble tilde azul de confirmación de lectura.

Quienes quieran probar WhatsApp Plus deberán ingresar en alguna de las webs que almacenan el link de descarga. Una vez allí se elige la opción Descargar APK en dos oportunidades.

Por qué no es seguro usar WhatsApp Plus

En las condiciones de servicio de WhatsApp queda expresamente indicado que "las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp".

Estas aplicaciones no oficiales que son desarrolladas por terceros y violan las normas del mensajero, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Para sancionar a los usuarios que deciden utilizar estas versiones no oficiales del mensajero, WhatsApp decidió suspender todo tipo de cuenta. Por eso, los usuarios con WhatsApp Plus pueden recibir un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra "suspendida temporalmente".

El objetivo de esta sanción transitoria es la de obligar al usuario a que migre definitivamente al mensajero original, ya que si no lo hace la cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Tampoco se recomienda descargar esta aplicación por fuera de las tiendas oficiales Google Play y App Store, ya que al no tratarse de un sitio de confianza es muy probable que tenga oculto algún tipo de malware (virus informático).

También hay que verificar los permisos que solicita la aplicación no sean excesivos para no compartir más información que la que sea necesaria. Y eso no es todo: una solución de seguridad (antivirus) resulta clave para detectar amenazas ocultas en aplicaciones aparentemente inofensivas.