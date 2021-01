¿Cargar el celular a distancia?: esta tecnología lo hará posible

La carga inalámbrica lleva ya bastante tiempo entre nosotros, pero en los últimos meses mejoró bastante, con velocidades mayores para disfrutar de todas sus ventajas sin tener que sacrificar demasiado tiempo en algo que, al final, cuanto más rápido se haga mejor. La empresa china Xiaomi anunció Mi Air Charge, una tecnología que procura innovar en esta necesidad cotidiana de miles de millones de personas en todo el mundo.

Hasta ahora los esfuerzos de los fabricantes en los últimos años pasaban por mejorar las velocidades de carga para aquellos usuarios que quisieran utilizar la tecnología inalámbrica bajo el estándar Qi. Pero con el anuncio de Xiaomi Mi Air Charge, la compañía china da un paso por delante y ofrecer una tecnología capaz de cargar un dispositivo a distancia.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2 — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021