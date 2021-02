WhatsApp: Más de 2.000 millones de personas usan esta aplicación cada mes

WhatsApp ha compartido la cifra de usuarios mensuales, más de 2.000 millones, que tiene su plataforma con motivo de los doce años que han pasado desde la creación del servicio de mensajería, y que ha aprovechado para reiterar su compromiso con la privacidad.

A través de una publicación en Twitter, WhatsApp ha informado de más de 2.000 millones de personas se conectan cada mes a este servicio para enviar 100.000 millones de mensajes y realizar mil millones de llamadas cada día.

Las cifras forman parte del duodécimo aniversario de la creación de WhatsApp, y que la compañía ha aprovechado para recordar a los usuarios su compromiso con la privacidad a través de encriptación de extremo a extremo.

Este tipo de encriptación se introdujo en en 2016, dos años después de su adquisición por parte de Facebook. Se trata de una característica que impide que terceros puedan acceder al contenido de la conversación que comparten emisor y receptor.

More than two billion users turn to WhatsApp each month to send 100 billion messages and to connect more than one billion calls each day. We are and will continue to be committed to your privacy with end-to-end encryption. Always and forever. Happy 12 years WhatsApp! pic.twitter.com/a61wqDassg — WhatsApp (@WhatsApp) February 24, 2021