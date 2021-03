El pasado cobra vida: así de fácil podés convertir tus fotos antiguas en animaciones

A través de la Inteligencia Artificial, Deep Nostalgia le pone movimiento a cualquier fotografía. Te contamos los detalles de cómo funciona

La compañía Israelí MyHeritage presentó un servicio que utiliza la Inteligencia Artificial para animar fotos antiguas, convirtiéndolas así en pequeños vídeos o animaciones que permiten revivir viejos recuerdos.

Bajo el nombre de Deep Nostalgia, esta herramienta es parecida a la opción de las fotos en vivo que tienen algunos celulares y que permite ver unos segundos de vídeo del momento en que se tomó la fotografía.

La diferencia es que con esta opción se puede hacer eso con cualquier foto, incluso con una imagen antigua escaneada a partir de un original en blanco y negro.

Con este servicio podés recrear los momentos previos antes de tomarse la foto, cuando los protagonistas se preparan para posar. Para ello la Inteligencia Artificial hace que los sujetos de la fotografía parpadeen, miren a diferentes lugares, muevan la cabeza y sonrían.

"It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

Cómo funciona Deep Nostalgia

Según indica MyHeritage, el proceso es 100% automatizado: las fotografías deben ser cargadas en la web de la herramienta, y luego la tecnología analiza a la persona fotografiada identificado su posición y los principales puntos de su rostro. Finalmente toma videos previamente subidos a su sistema y aplica los movimientos.

La propuesta es "animar los rostros en las fotos fijas y darle a la historia familiar una nueva perspectiva al producir una descripción realista de cómo una persona podría haberse movido y lucido si hubiera sido capturada en video".

Los impulsores de esta herramienta señalan que el resultado es una animación breve y de alta calidad, de un rostro individual que puede sonreír, parpadear y moverse

La magia es más efectiva con imágenes en blanco y negro, con las que se entrenó a este mecanismo.

Hay que tener en cuenta que solos se puede animar cinco fotografías en la versión gratuita de la herramienta. Además, para hacerlo exige un registro previo.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut — MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021

Los creadores de este ingenio dicen que el contenido que se carga se elimina automáticamente para proteger la privacidad de los usuarios y, en este caso, de las personas de las fotografías.

WhatsApp estrena una función clave para audios

WhatsApp, la mensajería instantánea que se debe evitar usar si se tomó alcohol.

El popular servicio de mensajer WhatsApp estrenó una herramienta, muy interesante y sencilla y que promete tener mucha utilidad para los usuarios.

¿Alguna vez quisiste enviar un vídeo y no lo hiciste por su audio? Puede que grabes algo en tu dispositivo y quieras enviar el contenido a un amigo, pero el sonido sea muy molesto o no querés que se escuche a tu madre gritando de fondo: WhatsApp finalmente solucionó este pequeño problema con una función en la pantalla de envío de vídeos.

Hasta el momento quitarle el audio a un vídeo no era algo demasiado sencillo para los usuarios.

Era necesario descargar un editor de vídeo y conseguir encontrar la función para bajar el volumen o quitarlo por completo. Ahora la cosa cambia considerablemente y es muchísimo más sencillo gracias al la plataforma de mensajería instantánea.

Ahora, la aplicación incluyó una función que permite silenciar un vídeo antes de enviarlo.

Simplemente tenés que entrar en WhatsApp, seleccionar un vídeo de tu galería y enviarlo. En el último paso podrás ver que aparece un nuevo botón para silenciar el audio: si lo activás, el vídeo se enviará silenciado.

No es necesario hacer nada más, con este sencillo paso el vídeo estará silenciado y la persona que lo reciba solo verá el contenido que filmado sin escuchar el audio.

Es una función muy interesante que también puedes utilizar para silenciar un video sin necesidad de descargar un editor: deberás crear un grupo con vos mismo, enviar el vídeo silenciado y descargarlo para tenerlo en tu galería sin audio.

Whatsapp sumó el "modo vacaciones" para todos: cómo se activa

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular, que cuenta con 2 000 millones de usuarios activos en el mundo, finalmente ofrecerá un nuevo "Modo vacaciones".

Se trata de una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. Debido a que la modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería, la compañía apura la nueva actualización.

Esta función permite archivar los chats y no recibir sus notificaciones, a menos que se ingrese a la carpeta de chats archivados.

"Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo' en el archivo, por lo que nunca será desarchivado", explica WaBetaInfo.

De esta forma, cambia rotundmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función, los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

Desde un principio, esta función fue conocida como "modo vacaciones". Sin embargo, esta semana se dio a conocer que complementará la carpeta de mensajes archivados. Entonces, simplemente figurará una nueva opción "Ignorar chat y enviarlo al archivado".

Cómo activar el "modo vacaciones" en Whatsapp

Abrir la aplicación y entrar en Ajustes (Android)/Configuración (iOS).

Entrar en el menú de Notificaciones y activar "modo vacaciones".

Luego, archivar chats individuales o grupos de WhatsApp para silenciarlos.

WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible de manera definitiva. Actualmente, solo las versiones beta pudieron probar la actualización. Sin embargo, la aplicación de mensajería ya comenzó a presentar la nueva función y el lanzamiento oficial no está lejos.