¿Las empresas argentinas están preparadas para la inteligencia artificial?: El veredicto de una de las principales expertas

La inteligencia artificial puede colaborar en las compañías argentinas en muchos campos, en especial en la salud en el marco de la pandemia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la revista estadounidense CIO Views, destinada a los directores de informática de empresas, incluyó a la argentina Andrea Mandelbaum en su selección "The 10 Most Admired Business Women to Watch 2021", dedicándole la nota de tapa de su edición de marzo. Según la publicación, Mandelbaum "es una líder empresarial influyente que personifica la importancia de las mujeres en las empresas, especialmente en la tecnología".

Esta empresaria fundó en 1996 su empresa McLuhan Consulting, especializada en inteligencia artificial. Hoy la compañía tiene 250 empleados y cuenta con operaciones comerciales en la Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Panamá, Uruguay, Costa Rica, España e Italia. Sus clientes son de los sectores de finanzas, retail, tecnología, telecomunicaciones y entretenimiento, entre otros.

En la siguiente entrevista de iProfesional, esta empresaria analiza el mercado de inteligencia artificial en la Argentina y advierte sobre los obstáculos que hay para su implementación en el país.

- ¿Están las empresas argentinas preparadas para la inteligencia artificial?

- Las empresas argentinas se caracterizan por estar siempre muy atentos a la innovación tecnológica. Si tengo que opinar en términos de expectativas de incorporar inteligencia artificial (IA), considero que están preparadas desde el punto de vista conceptual pero no tanto practico.

Uno de los inconvenientes que se presentan es que al momento de intentar hacer integraciones con sus sistemas "core" para poder obtener información y depositarla, son un tanto obsoletos.

Muchas compañías no cuentan con API abiertas para ello y deben adecuarse. Eso les llevara tiempo y por supuesto costos de inversión para poder adoptar este tipo de tecnología.

Aquellas que decidieron implementar IA, y se encuentran transitando este camino, por lo menos, les va a llevar seis meses más lograrlo. Estimo el último cuatrimestre de 2021.

Otra de los inconvenientes que existen en este país, es que toda esta tecnología está en dólares y si bien la eficiencia que genera obtiene ahorros considerables, hay que encontrar y ponernos de acuerdo en el tipo de cambio en el momento de contratar.

Sin embargo, aquellas que iniciaron en 2019 su proceso de incorporación de IA, durante 2020/2021 han aumentado considerablemente su adopción, en áreas de las compañías donde no estaban pensadas en un comienzo del "roadmap". Y tomaron esta decisión porque han sido beneficiadas en términos de eficiencias, información, experiencia del cliente y ahorro de costos.

- ¿Cómo evalúa el nivel de adopción de la inteligencia artificial en las empresas argentinas en comparación con otros países de América latina y el resto del mundo?

- Por supuesto que los Estados Unidos, China e India son los que están liderando la adopción de IA en el mundo. En cuanto a América latina, podría decir que Brasil, Colombia, Chile y Perú se encuentran en procesos de haber piloteado durante 19/20 y este año están comenzando los procesos de despliegue e ingreso a fase productiva especialmente en las industrias de banca, salud y seguros.

En la Argentina, Uruguay y México, aún está en su gran mayoría en etapa de investigación y piloteando modelos, entendiendo dónde aplicar la tecnología, para que sirve y como lo adoptan sus clientes.

Andrea Maldelbaum es una de las pocas argentinas que está al frente de una empresa tecnológica.

La clave del factor humano en la inteligencia artificial

- ¿Las empresas argentinas preparan a su fuerza laboral para trabajar con tecnologías como la inteligencia artificial?

- Considero que están en plena etapa de análisis y aprendizaje en su mayoría para la adopción de IA y la convivencia entre bots-humanos. Cuando nosotros hacemos implementaciones de este tipo, generamos un módulo complementario, en un inicio que tiene que ver con enseñar de qué se trata la IA y cómo puede colaborar con cada uno de ellos en los procesos de gestión.

Luego una vez que se implementa, capacitamos en su uso y adopción e incorporamos un área de "change management" para que los empleados de las compañías comprendan cuál es su función y como puede mejorar el trabajo conjunto.

- ¿La inteligencia artificial puede construir la capacidad de las empresas para responder a la demanda de productividad que se enfrenta por causa de la pandemia del coronavirus?

- La inteligencia artificial puede colaborar en las empresas argentinas en muchos campos. Por ejemplo en salud gracias a motores creados por redes neuronales artificiales se puede detectar el nivel de riesgo de un paciente evaluando su descripción de síntomas, a través de un triage efectuar una derivación por tipo de especialidad o riesgo.

Esto permite a las empresas tanto de salud como entidades gubernamentales, atender más rápido, a más personas y mejorar los niveles de servicio y por supuesto la velocidad y precisión en la atención salva vidas.

La inversión en IA podría aumentar hasta en un 40% los ingresos de las compañías que las implementen para 2022.

- En pocos años, la fuerza laboral estará compuesta por máquinas y personas, y éstas últimas deberán contar con nuevas habilidades, de carácter puramente humano. ¿Las empresas argentinas son conscientes de esto?

- La inteligencia artificial viene para potenciar las capacidades de las personas en lugar de quitarles su trabajo, trabajando en conjunto, mejoran eficiencias, innovación y mejor calidad de vida en las personas.

Pues ya no tendrán que hacer trabajos tediosos ni repetitivos, sino que los humanos se ocuparán de aquellos que generen un mayor valor agregado y una complejidad en el análisis y resolución.

Se potenciará mucho más la creatividad, trabajos empáticos, comunitarios, psicológicos, pero podrán nutrirse de la información y procesamiento en gran escala y a alta velocidad de la IA.

La inversión en IA y la colaboración entre humanos y maquinas podría aumentar hasta en un 40% los ingresos de las compañías que las implementen para 2022.