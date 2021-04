Adiós a las preguntas insólitas y a las soluciones útiles: luego de 15 años, cierra Yahoo Respuestas

Yahoo Respuestas es una de las plataformas de preguntas y respuestas más populares y con más trayectoria en el mundo de internet

Adiós a las preguntas insólitas y a las respuestas aún más rebuscadas. Adiós a las tardes y noches que nos hemos pasado leyendo y riéndonos cada vez más fuerte por las preguntas que hacían los usuarios, y por las respuestas que le daban otros usuarios, claro. Adios, también, a muchas soluciones rápidas que hemos conseguido con solo hacer o buscar una pregunta en internet.

Después de 15 años de su nacimiento, cierra Yahoo Respuestas.

En apenas un mes la plataforma de preguntas y respuestas más popular de internet dejará de funcionar.

Yahoo Respuestas se fundó hace 15 años y ayudó a muchos usuarios son su funcionamiento

De acuerdo a lo anunciado por la empresa Yahoo!, a partir del 4 de mayo de 2021 la página de Yahoo Respuestas redirigirá a la web inicial de Yahoo!. Además, desaparecerán todas las preguntas y respuestas de su archivo, de modo que el público ya no podrá acceder a ellas. La plataforma cierra así una etapa con decenas y cientos de miles de preguntas y respuestas de su comunidad.

El cierre no será brusco, sino que en primer lugar los usuario dejarán de poder lanzar nuevas preguntas a partir del próximo 20 de abril. Posteriormente se procederá al cierre y los usuarios podrán solicitar una copia de sus datos hasta el día 30 de junio. Después de esa fecha, ya no habrá forma alguna de recuperar los datos de la plataforma. Será como si nunca hubiese existido Yahoo Respuestas.

Cabe recordar que desde 2005 Yahoo Respuestas ha permitido a los usuarios preguntar y esperar a que otros respondan y ofrezcan soluciones a sus dudas. A partir de mayo esto ya no será posible: ya no se podrá preguntar, no se podrá responder, ni tampoco se podrán aprovechar las preguntas y respuestas que han brindado otras personas.

En el año 2017 la compañía Yahoo! fue comprada por Verizon Media Group por unos 5 mil millones de dólares. A partir de ese momento se empezaron a tomar ciertas decisiones acerca del futuro de Yahoo!. Entre esas decisiones parece haber estado la de no gastar recursos en servicios y plataformas que podrían no tener futuro, o que, por lo menos, los directivos no les ven futuro.

En Yahoo Respuestas se pueden encontrar todo tipo de preguntas y de soluciones

Según Yahoo!, en los últimos años la plataforma Yahoo Respuestas se ha vuelto menos popular. Esto se ha dado "a medida que las necesidades de nuestros miembros han cambiado".

En los últimos años y con la explosión de las redes sociales en la última década, las dudas de los usuarios en Internet han pasado a solucionarse más en plataformas como Facebook o Twitter. Por su parte, Yahoo Respuestas ha ido acumulando más y más preguntas de lo más bizarras y sinsentido, convirtiéndose en un meme propio.