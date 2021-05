¿Tenés que renovar notebook y accesorios para home office?: guía de modelos para trabajar desde casa

La mayoría no tiene una configuración al nivel de un profesional. Notebooks, cámaras web y otros accesorios para mejorar tu tarea diaria remota

Desde marzo de 2020, millones de personas en la Argentina están obligadas a permanecer en casa por la pandemia del coronavirus. Al inicio del confinamiento social trabajadores y organizaciones recurrieron a lo que tenían a mano para trabajar desde el hogar. Sin embargo, las nuevas olas de la pandemia obligan a reponer y cambiar esos equipos para el trabajo remoto y la educación a distancia.

La mayoría de las personas no tienen una configuración de oficina en casa al nivel de un profesional. La pandemia sigue en pie y, aunque se han aprobados vacunas, es probable que no regresemos a las oficinas durante varios meses más.

Incluso si lo hacemos, el trabajo de oficina nunca volverá a ser el mismo, ya que cada vez más empresas están considerando soluciones permanentes de trabajo desde casa. A continuación, se presentan algunas configuraciones de equipos que podrían hacer que ese "home office" sea más llevadero.

No se incluyen en esta nota algunas variables que afectan a la calidad del trabajo remoto. Por un lado, la conexión a Internet en el hogar. Se recomienda disponer de dos servicios de conectividad, para tener uno de backup. Por otro lado, el mobiliario: si hay espacio disponible en el hogar, es conveniente que tengas un escritorio amplio y una silla ergonómica, como las que usan los "gamers".

Computadoras portátiles

Suponemos que tenés una computadora portátil o de escritorio de algún tipo, ya sea tu propio dispositivo personal o el que te envió tu trabajo. Pero en esta segunda ola conviene renovar ese equipo por alguno de estas notebooks recomendables:

MacBook Air con M1 (2020)

La MacBook Air más nueva de Apple es la mejor opción para la mayoría de las personas, que puedan pagar ese precio. Con el nuevo procesador M1, podés manejar fácilmente todas las tareas menos las más intensivas (e incluso con aplicaciones más exigentes, le va muy bien por su precio).

Es completamente silenciosa debido al diseño sin ventilador y la duración de la batería es espectacular. Durará más de una jornada laboral completa. Se consigue en Maxim por $208.999.

Acer Swift 3 (2020)

Funciona con Windows y obtenés bastante por el dinero: un chip Intel Core i5, 8 gigas de RAM, un SSD de 256 gigabytes y una pantalla LCD IPS de 14 pulgadas nítida. Además, la duración de la batería es bastante buena y no estás sediento de puertos. Se consigue en Mercado Libre por $157.900.

Monitores

Un monitor es una de esas cosas que mejorará drásticamente tu experiencia laboral en casa. Se están vendiendo en varios minoristas, por lo que es posible que tengas dificultades para conseguir uno. Estas son algunas buenas opciones:

Acer SB220Q Bi de 22 pulgadas Full HD

Este monitor simple mejora el trabajo cotidiano. Tiene biseles delgados, el soporte no ocupa mucho espacio y obtenés un puerto HDMI y un puerto VGA. No es compatible con el sistema de montaje VESA, por lo que no podés colocarlo en un soporte de brazo o colgarlo en una pared. Se consigue en Mercado Libre por $44.989.

Asus VA24EHE Full HD de 24 pulgadas

Está bien construido, se ve elegante y la pantalla es nítida y se vuelve muy brillante. También es muy colorido. Se lo puede combinar con un soporte de brazo VESA. Se consigue en Mercado Libre por $41.499:

Adaptadores USB

Si estás conectando una computadora portátil a un monitor, es probable que necesites enchufar varios elementos, como un teclado, un mouse, el cable de carga y tal vez un lector de tarjetas SD. Ahí es donde entra un adaptador. Conectálo a su computadora portátil y vinculá todo lo demás. Es mucho más sencillo.

Base USB-C enchufable Plugable

Si no querés que un dongle sobresalga de tu computadora portátil, esta base Plugable se puede colocarse vertical u horizontalmente en tu escritorio. Obtenés cinco puertos USB-A, una entrada para micrófono y un conector para auriculares, y un lugar para conectar un cable Ethernet para conectarlo a tu router para velocidades de Internet más rápidas. Lo conectás a tu computadora portátil a través del cable USB-C a USB-C incluido. Se consigue en Mercado Libre por $17.400.

Adaptador de concentrador USB-C 7 en 1 PowerExpand + Anker

Conectá el cable USB-C al puerto de su computadora portátil, y luego podés conectar dos dispositivos USB-A a la base, un cable Ethernet, un cargador USB-C para cargar tu computadora portátil, una tarjeta MicroSD y una tarjeta SD, así como un cable HDMI para conectar un monitor. Se consigue en Mercado Libre por $10.400.

Teclados

Escribís todo el día, por lo que necesitás un buen teclado. Las preferencias de todos son diferentes. Los siguientes modelos se pueden conectar a notebooks o computadoras de escritorio:

Logitech K380

Este teclado Bluetooth mini es simple y económico. Sin embargo, necesitás dos baterías AAA para alimentarlo. Se consigue en Mercado Libre por $5.190.

Logitech G513 Carbon

Es relativamente silencioso, y tiene iluminación colorida RGB aquí, pero podés apagarlo si no te gusta. Se consigue en Mercado Libre por $15.099.

Mouses

Trabajar en una computadora portátil puede resultar abrumador. Un mouse es más ergonómico de usar que un trackpad, y un mouse para juegos podría ayudar específicamente si estás lidiando con un dolor de muñeca.

Logitech G305

Tiene el tamaño correcto, se siente bien en la mano y tiene una rueda de desplazamiento suave. Es inalámbrico, por lo que necesitás una batería AA, pero generalmente solo necesita un cambio una vez cada tres o cuatro meses. Se consigue en Mercado Libre por $3.950.

HyperX Pulsefire Surge

Puede ser un poco llamativo, pero el chasis es cómodo y tiene un desempeño ágil. Se consigue en Mercado Libre por $5.970.

Auriculares

Un buen par de auriculares puede desconectarte del mundo. Hay audífonos inalámbricos, baratos, con cancelación de ruido e inalámbricos, pero estas dos opciones son recomendables.

JBL Tune 210

Barato no tiene por qué significar malo, y estos auriculares son un buen ejemplo. Suenan sólidos y el cable se mantiene recto. Hay un solo botón que podés presionar para controlar la reproducción de música o responder llamadas. Se consiguen en Mercado Libre por $3.040.

Sony WH-1000XM4

Estos son los auriculares más nuevos de Sony y siguen siendo los mejores auriculares con cancelación de ruido que podés comprar. Ya sea que desees bloquear al resto de la familia mientras trabajás o si necesitás desconectar los sonidos de la construcción fuera de tu vivienda, el 1000XM4 hará el trabajo y te brindará una excelente calidad de audio. Se consiguen en Mercado Libre por $34.999.

Cámara web

La cámara web de tu computadora portátil probablemente tiene mala calidad. Si realizás videollamadas con frecuencia, podría ser mejor obtener una cámara web dedicada, especialmente si estás en una computadora de escritorio.

Aukey Full HD

Los colores están un poco apagados y la cámara no tiene un ángulo tan amplio, pero hace bien el trabajo. Esta es una de las pocas cámaras web que ha estado constantemente disponible durante la pandemia. Se consiguen en Mercado Libre por $12.500.

Razer Kiyo

Tiene un aro de luz incluido, que mejora mucho la calidad de imagen cuando tu vivienda empieza a oscurecerse. Se consiguen en Mercado Libre por $13.490.

Micrófonos

El micrófono de tu computadora portátil o de tus auriculares inalámbricos debería ser suficiente, pero si recibiste comentarios sobre la mala calidad de tu micrófono en las videollamadas, entonces es una buena inversión.

Blue Snowball Ice

Los micrófonos de Blue son notables por su calidad y confiabilidad. Este modelo marcará una diferencia dramática sobre tus micrófonos incorporados y es una solución plug-and-play, no se necesita software especial. Se consiguen en Mercado Libre por $7.099.

Jlab Talk Go USB Mic

Es una excelente opción para principiantes si te adentras en el mundo de los micrófonos de escritorio. Ideal para la grabación de podcasts. Se consiguen en Mercado Libre por $22.500.

Seguridad

Tu empleador utiliza una gran variedad de herramientas para mantener su negocio digital seguro y rápido en la oficina. Pero ¿y en casa? Los siguientes programas te ayudarán.