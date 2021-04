Las 10 claves infaltables para que las redes sociales agreguen valor a tu negocio

Las redes sociales para una empresa, pyme o profesional son hoy, sin dudas, una herramienta obligada para mantenerse activa. Los motivos son varios: visibilidad, captación de clientes, canal de atención al público, desarrollo de marca. Es importante entender que actualmente la mayoría (por no decir la totalidad) de los usuarios navegan las redes sociales y pasan un alto porcentaje de su tiempo allí.

Ahora bien, una cosa es estar presentes y otra es buscar la forma para que eso sea útil y acorde a los objetivos de la empresa. Por esto proponemos 10 claves para lograr agregar valor a tu negocio desde las redes sociales, claves sobre las que nos basamos para trabajar de manera profesional en este canal de comunicación tan de ida y vuelta como son las redes sociales.

La imagen de tus redes debe ser acorde a la imagen de tu empresa

Las redes sociales son una parte más del ecosistema digital y material que hacen a tu negocio. Es por eso por lo que deben mantener una línea estética y comunicacional acorde a la identidad de tu compañía.

Es claro que hay que definir cómo será dicha bajada a nivel del diseño, tono del mensaje y vínculo con tus clientes actuales y potenciales. Lo importante es que cada cosa que hagas con y para tu empresa potencie y construya tu identidad de manera que unido todo se fortalezca.

El contenido debe ser planificado acorde a los objetivos de tu empresa

No basta con improvisar mensajes de manera espasmódica. Las redes sociales son un canal de ida y vuelta y deben ir construyendo una relación con el cliente. Y como toda relación la misma tiene diversas aristas.

Se puede desarrollar contenido promocional, institucional, de posicionamiento de marca, de vínculo con el cliente y prospecto, de empatía. Cada cosa debe estar pensada y todo lo que se comunique mensualmente, debe tener un justo equilibrio.

No está bien que sean todas promociones o efemérides o mensajes subjetivos. Dependiendo del tipo de empresa, la estacionalidad y el tipo de cliente al que van dirigidas va a definirse en forma mensual qué mix de contenidos se llevará a la práctica.

Diseño y contenido van de la mano

Siempre partimos de una premisa importante: en redes, el usuario mira mucho contenido en poco tiempo y por lo general, no lee. En base a esto, lo que conviene es trabajar las imágenes y videos a nivel diseño, el orden de presentación de los mensajes claves y analizar si poner texto dentro de las imágenes o no.

Lo que se busca es que se entregue el mensaje manteniendo el rigor estético. A veces es complejo lograr el equilibrio y para esto la creatividad y la visión de negocio son fundamentales.

En cada elemento que conforma las redes sociales hay que cuidar lo que se publica y revisarlo en forma periódica

Cualquier red social para tu negocio no es lo mismo

Es importante pensar para qué estamos en cada red social, qué público es el que consume mayoritariamente cada una de esas redes y cómo y con qué frecuencia debería publicar cada uno.

Para un negocio B2B, LinkedIn puede ser fundamental. Para un centro de salud o medicina estética puede ser esencial Facebook e Instagram, pero si además ese centro está vendiendo franquicias, estar en LinkedIn puede ser oportuno. Ahora bien, la frecuencia y el tipo de mensaje será muy distinto en cada red social, por ende, esta es otra variable para tener en cuenta en el análisis.

Buenas redes van de la mano de buenas campañas de publicidad

Claramente ninguno de los soportes de redes sociales vive del aire y mes a mes van haciendo todo lo posible para que pautar el contenido sea vital si uno quiere generar resultados concretos. Ya sea para branding o performance, hay diversos tipos de campañas publicitarias a combinar.

Este universo es mucho más complejo de lo que se lo suele presentar. No es suficiente con apretar el botón "promocionar", hay muchas opciones de tipos de campañas que suelen optimizar los resultados, pero para ello una agencia de marketing es un aliado estratégico a la hora de cuidar el presupuesto.

La información presentada debe ser útil y funcional

En las publicaciones, pero también en las portadas, en los links del perfil, en la descripción del perfil. En cada elemento que conforma las redes sociales hay que cuidar lo que se publica y sobre todo revisarlo en forma periódica porque lo que hoy puede ser la clave de tu negocio, a los tres meses puede haber variado por completo. Por esto es importante revisar y validar cada detalle.

César Fernández: "Quedó demostrado (...) que estar presentes ya no es una discusión, lo importante es el cómo".

El monitoreo de los comentarios y atención de los mensajes es la clave

Las redes sociales como ya dijimos son un canal abierto de comunicación, son un espacio de ida y vuelta del mensaje por ende es vital estar atento a qué se comenta en cada publicación y a los mensajes privados.

Además, quienes se comunican con tu marca por esta vía suelen tener una percepción del tiempo diversa a quien llama por teléfono o manda un mail. Todo es más acelerado e instantáneo, por lo cual quien está detrás de las redes sociales debe contemplar estas variables para lograr resultados.

Lograr acción en quienes visualizan tu mensaje

Aunque cada vez es más complejo, también es altamente valorado que quien visualiza tu mensaje haga algo con ello. Un like sería agradecido, pero una etiqueta o un reenvío del mensaje sería la gloria.

Una pregunta por mensaje privado, o compartir en historia, cada interacción tiene un peso en la performance de tus redes sociales. Lo más importante es que Facebook e Instagram lo saben y también lo valoran: cuanto más sucede, más lo potencian de manera orgánica.

Aprovechar las herramientas que se suman en cada red

Es difícil mantener la vigencia de las redes porque siempre se está innovando en funcionalidades. Por ejemplo, en Instagram, si antes hacer una historia era importante, ahora un Reel puede ser la clave. Es por eso por lo que, en su justa medida, hay que ir aggiornando todo en conjunto con la evolución de cada herramienta.

Trabajo integral entre redes y otros canales de comunicación de la empresa

Volvemos al concepto de un desarrollo coordinado y coherente de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, nos encontramos con empresas que hacen de todo con una agencia de prensa y relaciones públicas, con acciones y eventos excelentes, pero luego no lo potencian en sus redes sociales, no usan un hashtag, no lo comunican en vivo, no instan a que se viralice, etc.

Es importante retroalimentar todas las acciones y canales de comunicación. Una visión desde una agencia integral, basada en estrategia y desarrollo de negocios suele ser un aliado fundamental.

Cada red social en su medida (como Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, entre otras) se ha convertido en una vidriera que influye de manera considerable en la decisión de compra y que impacta en el ámbito privado del consumidor. Quedó demostrado, más aún en tiempo de pandemia, que estar presentes ya no es una discusión, lo importante es el cómo.

(*) CEO y fundador de Way2net.