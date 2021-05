Cómo gestionar la información en la nube y simplificar la experiencia de usuario

A medida que la gestión de datos evoluciona, cada vez más información se desplaza hacia la nube. Qué soluciones ofrecen mayor cantidad de servicios

Nos encontramos en un momento de la historia en el que lo único constante parece ser el cambio. En este marco, las compañías necesitan ser resilientes y prepararse para cambiar de forma, escala y localización a cada momento.

En un mundo en el que los usuarios dependen cada vez más de las aplicaciones Software como Servicio (SaaS), el acceso contextual permite decidir qué aplicaciones habilitar en función de algunas variables: por ejemplo, si el dispositivo desde el cual el usuario se conecta cumple o no la política de TI de la organización.

La clave estaría en adoptar un método que ofrezca un excelente nivel de control sobre el acceso y que se ajuste a factores como la ubicación y el comportamiento de los usuarios, y accesible desde cualquier dispositivo y lugar. Para dar una respuesta eficaz a estas inquietudes, la empresa Citrix preparó un eBook disponible para descargar aquí.

Anticipar escenarios posibles

Las empresas suelen encontrarse con dos situaciones pontencialmente problemáticas:

En primer lugar, lo que sucede cuando la organización no tiene implementados los controles necesarios para proteger SaaS y el acceso a internet.

En segundo lugar, la necesidad de consolidar el acceso a múltiples soluciones de las redes de su empresa.

Desde el punto de vista de la organización, lo ideal es encontrar un servicio Cloud que no requiera mantenimiento: el usuario siempre tendrá acceso al software más reciente y el área de TI no deberá preocuparse por la aplicación de parches y actualizaciones. Además, este servicio puede incluir un sistema de inicio de sesión único (SSO) y políticas de seguridad mejoradas para proteger la información sensible.

En lugar de buscar una solución amplia, otros clientes prefieren implementar un servicio de inicio de sesión único y consolidar sus múltiples puntos de acceso. Para ellos, es posible recibir un servicio en la nube y una solución local a fin de proporcionar SSO a SaaS, web y aplicaciones.

Existe la posibilidad de consolidar los productos puntuales que ofrecen SSO, filtrado web y navegación segura como ofertas independientes, y unificar las soluciones para satisfacer sus requisitos de SSO y funcionalidad de reenvío de proxy con servicios de filtrado web y explorador seguro.