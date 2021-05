Otro golpe a la seguridad de Apple: su último lanzamiento ya fue hackeado a menos de un mes de su debut

Tras meses de rumores y de filtraciones, Apple lanzó a finales de abril los AirTags, unos pequeños dispositivos rastreables que se acoplan en una funda y que debés dejar junto a tus llaves, tu mochila o cualquier otro objeto que quieras encontrar fácilmente desde otro iPhone, Mac o iPad de Apple que sea compatible.

Por las características del dispositivo, hubo dudas sobre la seguridad e integridad en el caso de que fuera sustraído. Y, pese a que Apple calmó los ánimos demostrando que se trata de algo seguro, los AirTags acaban de ser hackeados por un usuario, que después de varios intentos, consiguió hacerlo.

Se trata de un investigador de ciberseguridad llamado Stack Smashing, que ha narrado en un hilo de Twitter como ha sido el proceso mediante el que ha conseguido burlar la seguridad de los AirTags.

Yesss!!! After hours of trying (and bricking 2 AirTags) I managed to break into the microcontroller of the AirTag! ????????????/cc @colinoflynn @LennertWo pic.twitter.com/zGALc2S2Ph — stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021