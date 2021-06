¿Cuántas imágenes se pueden guardar en Google Fotos sin que cobren por el servicio?

El cálculo no incluye videos, que siempre tienen un volumen mucho más pesado que una foto. En este caso, conviene subirlos a YouTube

Google anunció que a partir del 1 de junio se acabó el espacio gratuito ilimitado en su servicio Google Fotos para hospedar fotografías en alta calidad en las cuentas personales de los usuarios.

El usuario común tiene 15 GB libres cuando abre su cuenta en Google. Esto ahora incluye Gmail, Google Drive y Google Fotos. Todos las fotos que se alojen desde el 1 de junio ocupan parte de esos 15 GB. Si se excede el almacenamiento gratuito de esos 15 GB, se cobrará por el espacio extra, con diferentes planes.

Hay una alternativa que es abrir una nueva cuenta en Google y alojar allí las fotos. Si esa nueva cuenta no usa ni Gmail ni Drive, esos 15 GB se pueden destinar a las imágenes y se puede hacer un cálculo de cuántas fotos se pueden llegar a guardar en calidad original.

Por ejemplo, si un teléfono móvil cuenta con una cámara de 64 megapíxeles, y se quiere hacer uso de esa configuración al máximo, una imagen puede llegar a pesar alrededor de los 6 MB. Por lo tanto, los 15 GB de almacenamiento en Google Fotos equivale a unas 2.500 imágenes, en calidad original. Si se suben en alta calidad, esa cifra puede duplicarse.

El cálculo no incluye videos, que siempre tienen un volumen mucho más pesado que una foto. En este caso, conviene subir los videos a un canal en YouTube, donde pueden quedar en privado u ocultos de las búsquedas.

Alternativas a Google Fotos

Google anunció que el almacenamiento ilimitado y gratuito de fotos en Google Fotos desaparece a partir del 1 de junio. Esta noticia sorprendió a millones de personas, porque el archivo de sus recuerdo está bastante comprometido con ese servicio.

Muchos usuarios tienen miles de imágenes alojadas en Google Fotos, y tendrán que encontrar una alternativa a partir del primer día de junio, salvo que estén dispuestas a pagar por el almacenamiento.

Aunque las fotos existentes antes del 1 de junio permanecerán en Google Fotos de forma gratuita, encontrar una alternativa para uso futuro no es fácil. Es que no hay muchas alternativas directas a Google Fotos. De hecho, no hay una sola que ofrezca todas las funciones que ofrece Google Fotos.

La característica principal de Google Fotos era el almacenamiento gratuito de fotos en alta calidad (la original insumía espacio) y un increíble algoritmo de compresión que logró mantener las fotos en un nivel alto cuando se cargaban.

No encontrarás eso exactamente en ninguna otra aplicación. Tenés que pagar por esos servicios en cualquier otro lugar, que es otra razón por la que Google Fotos era tan popular. Sin embargo, hay una serie de aplicaciones alternativas que podés usar si Google logró enojarte con este movimiento y planeas cambiar de Google Fotos.

Se trata de aplicaciones alternativas de Google Fotos para Android. Algunas de ellas son excelentes aplicaciones de galería con funcionalidad adicional, otras te permiten alojar sus imágenes, mientras que también hay algunas que te ayudan a redirigir sus imágenes a un servicio de almacenamiento.

Flickr

Flickr es un servicio que solía ofrecer copias de seguridad gratuitas de almacenamiento de fotos. Si esa función aún estuviera activa, podría reemplazar la función principal de Google Fotos directamente, pero no lo está.

Flickr solía ofrecer un nivel de usuario gratuito de 1 TB, lo que esencialmente significa almacenamiento gratuito, ya que a la gran mayoría de las personas les resultaría difícil llenarlo con fotos.

Dicho esto, esa función ya no está disponible, ya que Flickr ahora te permite almacenar solo 1,000 fotos de forma gratuita. Para todo lo demás, necesitarás una suscripción Pro, que te costará u$s50 al año. Aun así, muchos fotógrafos utilizan Flickr y almacena imágenes en su máxima calidad. La aplicación te permite organizar sus fotos y navegar por ellas con facilidad.

También podés compartirlos como desees, mientras que algunas herramientas de edición de fotos también están disponibles. La aplicación podría ofrecer un diseño más funcional, ya que el actual no parece la mejor solución. Aun así, es moderno y puede resultar atractivo.

Flickr es una de las alternativas a Google Fotos.

Cluster

Cluster es un híbrido entre una aplicación de almacenamiento de fotos y una aplicación de redes sociales. Esta aplicación te permite crear espacios privados para que puedas compartir tus imágenes con las personas que te importan.

Eso es, al menos, lo que el desarrollador ha marcado como esta aplicación. Esta es una especie de Instagram privado, que también es un cruce con un servicio de almacenamiento de fotos.

Es difícil de explicar hasta que lo probás, pero tampoco es exactamente un reemplazo directo de Google Fotos, ya que ofrece un enfoque diferente. El desarrollador pone gran énfasis en la privacidad en esta aplicación. Las imágenes que cargues serán visibles solo para las personas que desees, por supuesto.

La gente también podrá comentar sobre esas imágenes. Por lo tanto, si deseas una red semisocial para compartir imágenes, puede ser esta. Cluster también ofrece un diseño realmente agradable para que lo disfrutes mientras usás la aplicación, lo cual es otro aspecto positivo de esta aplicación.

Slidebox

Slidebox es una aplicación para organizar tus fotos y es muy buena en eso. Esa es una característica que tiene esta aplicación sobre Google Photos, ya que Google Photos nunca fue bueno en ese aspecto. Google Photos te permitió buscar imágenes y ponerlas en álbumes, pero las cosas se complicaron en el camino.

Si no cargás imágenes de inmediato y deseás organizarlas en álbumes desde su teléfono, debés buscar en la línea de tiempo para encontrarlas y luego agregarlas a un álbum. Ese es solo un ejemplo, ya que faltan otras características. Slidebox hace las cosas de una manera diferente. Esta aplicación en realidad utiliza un enfoque similar a Tinder para ayudarlo a organizar las imágenes.

Primero podés crear un álbum y luego abrir la galería. Desde allí, podrás deslizar tu foto hacia la izquierda o hacia la derecha para seguir desplazándote, deslizar hacia arriba para eliminarla y tocar una de las carpetas en las que desea colocar una imagen específica.

PhotoSync

PhotoSync es una aplicación interesante. Te permite transferir, respaldar y compartir fácilmente tus fotos y videos entre su teléfono Android, iOS, computadora, nube, etc.… de forma inalámbrica. Sea lo que sea lo que necesite transferir, PhotoSync es la solución. Esta aplicación está altamente calificada en Play Store por una buena razón.

Si planeas alejarse de Google Fotos, esta aplicación puede ser útil después de descargar todas tus imágenes. Puede ayudarte a transferirlos a un servicio en la nube, a otro dispositivo u otro lugar. Esta aplicación también puede respaldar automáticamente fotos y videos en segundo plano, similar a lo que hace Google Fotos.

Todo lo que debés hacer es seleccionar dónde te gustaría hacer una copia de seguridad y PhotoSync se encargará del resto. La interfaz de usuario de la aplicación es simple y fácil de usar, lo cual es genial con aplicaciones como estas. PhotoSync es básicamente la solución definitiva cuando se trata de transferir y realizar copias de seguridad de tus fotos y videos.

G Cloud Backup

G Cloud Backup es un gran servicio para realizar copias de seguridad de archivos, y eso incluye imágenes y videos. Este servicio inicia con 1 GB de almacenamiento gratuito en la nube y te permite ganar hasta 10 GB después de eso.

Por lo tanto, tampoco es una solución gratuita, pero es una excelente alternativa de copia de seguridad, si también estás planeando hacer una copia de seguridad de algunos otros archivos o simplemente querés alejarte de Google en general.

Esta aplicación te permite hacer una copia de seguridad de sus mensajes SMS, contactos, registros de llamadas, documentos, configuraciones, fotos (resolución completa), videos, música y mucho más.

Podés proteger la aplicación con un código de acceso. Incluso podés hacer una copia de seguridad de las tarjetas SD externas con esta aplicación. Una vez que llega el momento de restaurar archivos, esta aplicación también podés hacerlo, por lo que es ideal para transferir cosas a un teléfono inteligente nuevo, por ejemplo.

Si estás suscripto a Amazon Prime, además de los videos podés alojar fotos.

Amazon Photos

Amazon Photos está más cerca de ser un reemplazo directo de Google Fotos que cualquier otra aplicación en la lista, con la excepción de Flickr, tal vez. Esta aplicación te brinda 5 GB de almacenamiento gratuito en la nube para sus fotos y videos.

Si sos miembro Prime, tenés acceso a almacenamiento ilimitado de fotografías de resolución completa y 5 GB de almacenamiento de video. Esa es una gran ventaja, y esta puede convertirse en tu alternativa directa a Google Fotos si sos miembro Prime.

Podés compartir sus fotos y videos con personas que usan esta aplicación, sin ningún problema. También te permite ver esas imágenes y videos en otros dispositivos, gracias a varias capacidades de transmisión.

También podés buscar imágenes usando teclados, y la aplicación también puede hacer una copia de seguridad automática de sus fotos. El diseño de la aplicación es limpio y todo el enfoque está en imágenes y videos, como debería ser.

Piktures

Piktures no es un servicio de almacenamiento en la nube ni nada por el estilo. Sin embargo, es una gran aplicación de galería para tu teléfono Android, que hace algunas cosas similares a Google Fotos. Su interfaz es excelente y es una de las principales razones para utilizar esta aplicación.

La segunda gran razón es que organiza automáticamente tus fotos por fecha y ubicación, algo similar a lo que ofrece Google Fotos. Incluso obtenés una vista de calendario en esta aplicación, de modo que podés ver cuántas imágenes has tomado en un día o mes específico.

Esta aplicación incluso te permite sincronizar imágenes y videos con Dropbox y Google Drive, si lo deseás, y también admite la sincronización automática. Podés protegerla con un código PIN y la aplicación es de uso gratuito. Tené en cuenta que hay disponible una suscripción premium para Piktures.

Autosync

Autosync es una aplicación interesante. MetaCtrl lanzó una serie de aplicaciones Autosync, que están disponibles para Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive y Mega. Todas son aplicaciones separadas para los servicios que usás.

Sin embargo, hay una aplicación universal disponible en Play Store, pero aún está en desarrollo. Otra cosa para tener en cuenta es que esta aplicación no es gratuita. Podés usarla durante el período de prueba, pero una vez que finalice, deberás comprarla.

Dicho esto, si planeás descargar todo el contenido de Google Fotos y transferirlo a otro lugar, es posible que necesites una aplicación que pueda sincronizar cosas automáticamente. Ahí es donde entra en juego Autosync.

Es una herramienta de sincronización y copia de seguridad automática, que puede sincronizar carpetas específicas desde su dispositivo. La aplicación es compatible con varios servicios en la nube, y también con el protocolo WebDAV y unidades de red LAN / SMB.

Solid Explorer

Solid Explorer es una aplicación de administrador de archivos, de las mejores por las funciones que ofrece y su interfaz de usuario. Si se configura correctamente, Solid Explorer puede ser una herramienta de respaldo muy poderosa. Admite tarjetas microSD, junto con una tonelada de servicios en la nube. Por lo tanto, es probable que esta aplicación te cubra sin importar lo que uses.

Si utilizás varios servicios en la nube, podés utilizarlos todos desde esta aplicación. También podés configurar copias de seguridad en servidores FTP si lo deseás, sin ningún problema.

Esta podría ser una gran solución si descargás tu biblioteca de Google Photos y necesitás sincronizarla en otro lugar. La aplicación también admite el cambio de nombre por lotes, temas, conjuntos de iconos, el blanco también te permite analizar el almacenamiento.

Mega es un clásico de los servicios de la nube informática.

Mega

Mega es una alternativa de almacenamiento en la nube a Google Drive, Dropbox, Box y todos los demás servicios de almacenamiento en la nube que existen. La cuestión es que Mega ofrece más almacenamiento gratuito que cualquiera de esos servicios. Obtendrás 50 GB de almacenamiento gratuito en la nube si comenzás a utilizar esta aplicación.

Seguro que 50 GB suena mejor que los 15 GB que ofrece Google, y eso es con lo que tendrás que lidiar a partir del 1 de junio. Podés obtener mucho más almacenamiento en Mega si pagás. También podés pagar anualmente y ahorrar aún más efectivo.

También ofrece una interfaz de usuario muy limpia, que es un placer de usar. Esta aplicación ha existido durante bastante tiempo y, a pesar de que todavía hay algunos problemas que los usuarios señalan, es una alternativa sólida y gratuita para almacenar imágenes y videos.