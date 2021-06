Atención gamers: cómo es la nueva línea de pantallas futuristas que presentó Samsung

Samsung ha anunciado recientemente el lanzamiento mundial de sus monitores de juegos mejorados: la línea Odyssey.

La edición 2021 de los monitores de juegos Odyssey, G30A, G50A y G70A, se presentará con el objetivo de brindar a los jugadores de todos los juegos una calidad de imagen excelente y un diseño futurista.

Samsung señaló que "la nueva línea ofrece una calidad de imagen hiperrealista, un mayor nivel de respuesta, ergonomía personalizada y facilidad de uso intuitiva. Junto con estas últimas funciones, los entusiastas de los juegos pueden disfrutar de colores del mundo real, precisión milimétrica y velocidades de respuesta nítidas para su PC y consola dispositivos de entretenimiento para juegos".

Samsung es el líder en monitores de juegos que admiten frecuencias de actualización de 100Hz o superiores.

