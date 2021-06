Novedades en WhatsApp: cómo funcionan los mensajes que se autodestruyen

¿Mensajes que se autodestruyen? Sí, claro, esa es la novedad en la que está trabajando WhatsApp. Se trata de una de las funcionalidades más curiosas y divertidas de WhatsApp son los mensajes que se autodestruyen.

Desde el año pasado, esta característica llegó a la aplicación y abrió un nuevo mundo de posibilidades de interacción. Pero desde WhatsApp no descansan nunca: ahora ya están trabajando en nuevas características, nuevos aspectos de la app que puedan mejorar la experiencia de usuario.

Actualmente, todo apunta a que están desarrollando una mejora total en los mensajes que se autodestruyen: desaparecerán cuando se abran.

WhatsApp will release a feature that allows you to send photos and videos that can only be viewed once. You can also verify if the recipient has opened the media.This feature will be available in a future update on #WhatsApp for Android, iOS and Web/Desktop.@WABetaInfo ???? pic.twitter.com/y1dIBGcDiq — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 22, 2021