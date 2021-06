Otra tech argentina se convirtió en "unicornio" y es el sexto local: qué hace y quién es el millennial autodidacta que la fundó

Vercel , la compañía detrás del marco de trabajo de código abierto informático Next.js React, anunció el miércoles que recaudó una ronda de financiación Serie C de 102 millones de dólares liderada por Bedrock Capital.

Los inversores existentes Accel, CRV, Geodesic Capital, Greenoaks Capital y GV también participaron en esta ronda, junto con los nuevos inversores 8VC, Flex Capital, GGV, Latacora, Salesforce Ventures y Tiger Global.

En total, la empresa ha recaudado 163 millones de dólares y su valoración actual es de 1.100 millones de dólares, lo que la convierte en un "unicornio", una compañía que vale más de mil millones de dólares. Se trata del sexto "unicornio" tecnológico de origen argentino, luego de Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX y Auth0–

En un comunicado, Vercel informó que experimentó un fuerte crecimiento en los últimos meses, y el tráfico a todos los sitios y aplicaciones en su red se duplicó desde octubre. la cantidad de sitios entre los 10.000 sitios web más grandes del mundo que usan Next.js creció un 50% en el mismo tiempo.

Dada la naturaleza de código abierto del marco Next.js, no todos estos usuarios son clientes de Vercel, pero sus clientes pagos actuales incluyen a empresas como Carhartt, Github, IBM, McDonald's y Uber.

"Para nosotros, todo comienza con un desarrollador front-end", dijo al diario digital estadounidense TechCrunch el director general de Vercel, el argentino Guillermo Rauch (en la foto superior). "Nuestro objetivo es crear y capacitar a esos desarrolladores, y a sus equipos, para crear experiencias web envolventes y agradables para sus clientes", agregó este emprendedor de 30 años.

We @vercel just raised a $102M Series C @ 1.1B on our mission to help build a faster Web, made for everyone.Our goals:1️⃣ Build the SDK for Web2️⃣ Lower the barrier of entry3️⃣ Focus on the end-userhttps://t.co/lRhHrjNFev — Guillermo Rauch (@rauchg) June 23, 2021