Así podés recibir mensajes de WhatsApp con el celular apagado

Teniendo el celular apagado o sin conexión a internet, los mensajes quedarán almacenados a la espera de que se encienda el teléfono

Teniendo el celular apagado se puede seguir recibiendo mensajes, ya que quedarán almacenados a la espera de que se encienda el teléfono.

Una vez prendido, los mensajes comenzarán a cargar inmediatamente.

Sin embargo, salvo que se haya configurado el teléfono para activar a horas específicas una aplicación, no podrás escuchar el sonido que indica que un mensaje nuevo llegó.

Todo esto mismo ocurre cuando no hay conexión a internet. El móvil recibe los mensajes, solo esperan a que vuelva la conexión para aparecer en la pantalla.

A su vez, se puede comprobar con el símbolo del "visto" si el otro usuario leyó o no el mensaje. Sucede en varias ocasiones que tu contacto reciba al mensaje, pero no lo ha leído porque o no está disponible o tiene el celular apagado.

Teniendo el celular apagado se puede seguir recibiendo mensajes de WhatsApp

Así podés enviar mensajes de audio a un contacto que te bloqueó

Cuando alguien te bloquea de WhatsApp, ya no podrás enviarle un mensaje privado, ni iniciar una llamada de voz o una videollamada, ya que dicho contacto, por algún motivo, no quiere saber nada de vos.

Sin embargo, existe un método sumamente sencillo que te permitirá enviarle un mensaje de WhatsApp a esa persona que, por algún motivo, decidió bloquearte de la aplicación. Se deben seguir estos pasos.

1. Pedile a un amigo que agregue el número de la persona que te bloqueó y que actualice sus contactos de WhatsApp.

2. Esa tercera persona deberá crear un grupo de WhatsApp y agregar a dicha persona y a vos.

3. Para que la conversación sea privada, dicho amigo deberá abandonar el grupo de WhatsApp y solamente quedarán los dos.

4. Eso es todo, ya podés enviar un mensaje de WhatsApp a un contacto que te bloqueó, al menos hasta que salga del grupo.

Ya se pueden acelerar los audios

WhatsApp incorporó una de las herramientas más esperadas: la posibilidad de acelerar la velocidad de reproducción de las notas de voz de los chats (audios), la cual permite escuchar a velocidad normal, un 50 por ciento más rápido.

La nueva función se traduce en un número que aparece situado a la derecha o izquierda de la línea de tiempo del mensaje de audio, según si es el mensaje que el usuario recibe o emite, respectivamente.

El número aparece en un recuadro gris redondeado e indica '1.0X' cuando se está reproduciendo de forma normal. Si los usuarios quieren que la velocidad del audio sea mayor pueden pulsar el número, que cambiará para indicar '1.5X' cuando aumenta la velocidad un 50 por ciento, y '2.0X' cuando reproduce al doble de velocidad.

Las siguientes notas de voz seguirán reproduciéndose según la última velocidad que el usuario haya marcado. Esta herramienta está disponible tanto para usuarios de celulares Android como de iPhone, y también en la versión para escritorio de la plataforma, WhatsApp Web.

WhatsApp trabajaba en esta característica desde mediados de marzo. El cambio de la velocidad de reproducción de los mensajes de audio es una característica que ya se encontraba presente en otras aplicaciones de mensajería, como por ejemplo su rival Telegram.