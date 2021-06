Arsat: en cuatro años se terminará de construir la REFEFO, ¿a qué localidades llegará la última fase?

El BID financiará parcialmente la ampliación y actualización de la red para alcanzar a localidades sin conectividad y donde no llega la inversión privada

En ARSAT recibirán financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar uno de los últimos tramos de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).

El programa contempla la construcción de 4.408 km de red y los correspondientes accesos para conectar aproximadamente a 258 localidades de 18 provincias.

Según pudo saber iProfesional, este plan se concluirá en 4 años y, cuando termine esta etapa 3, ya estará lista toda la proyección de la REFEFO que actualmente tienen 34.500km, de Fibra Óptica tendida, de los cuales hay iluminados 31.500km.

Se trabaja para ampliar a 38.800 km y en ese momento ya se culminaría con la etapa 3. Y, según la planificación, en 4 años va a estar todo ampliado e iluminado.

Arsat: en cuatro años se terminará de construir la REFEFO

El desembolso del organismo multilateral se destinará a financiar parcialmente la ampliación y actualización de la red a nivel nacional para alcanzar a aquellas localidades que no cuentan con conectividad o la tienen de forma deficiente, y donde no llega la inversión privada.

Otro de los objetivos de Arsat es mejorar la infraestructura para la conectividad digital en zonas alejadas de los centros urbanos y el aumento de la capacidad del centro nacional de datos.

También optimizar los conocimientos digitales de los ciudadanos en las áreas conectadas.

Cómo es el programa

El programa contempla la construcción de 4.408 km de red de fibra óptica y los correspondientes accesos para conectar aproximadamente a 258 localidades de 18 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Actualmente la REFEFO cuenta con una red troncal de 34.500 km tendidos en todo el país.

El desembolso

El Proyecto a financiar tiene un costo total de US$100 millones, de los cuales ARSAT será el ejecutor técnico del componente de Infraestructura de conectividad (US$94 millones).

Dicho componente financiará la expansión de la REFEFO (Fase 3) para conectar a aproximadamente 258 localidades del área de intervención, la actualización de equipamiento del Centro Nacional de Datos (CND) y la estrategia de Globalización "Cruces Fronterizos".

La misión del plan es alcanzar a aquellas localidades que no cuentan con conectividad o la tienen de forma deficiente, donde no llega la inversión privada, y tienen una población menor a 10.000 habitantes (condición no excluyente para la selección de localidades ya que se encuentran proyectadas obras en localidades con población mayor a 10.000 habitantes).

El organismo ejecutor será la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, mediante la Secretaría de Innovación Pública (SIP).

Por su parte, la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), dependiente de Presidencia de la Nación, actuará como subejecutora del proyecto quedando bajo su responsabilidad la ejecución de los recursos destinados a las evaluaciones del programa.

La SIP se apoyará en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SSTIC) y en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ARSAT.

En tanto, el área responsable de la coordinación administrativa y de la ejecución operativa, financiera, contable, legal y presupuestaria, será la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.