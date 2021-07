Metodologías ágiles: esta empresa australiana desembarca en la Argentina

Deben vencer la inercia natural que los equipos, las empresas y las industrias vienen con procesos y formas de pensar ya establecidas

Neu21, consultora australiana de diseño organizacional y especializada en metodologías ágiles, anunció su desembarcó en la Argentina, donde designó al frente de la operación a Connie Ansaldi.

"Mucha gente siente que el trabajo no es lo que se supone que debe ser. El trabajo es duro, los procesos son torpes, las políticas van en aumento, falta liderazgo, los silos se multiplican, la innovación es laboriosa y el compromiso de los empleados es bajo... Los problemas se explican a menudo con una sola palabra: Cultura, y eso sucede en todas partes del mundo", señaló Eduardo Nofuentes, director de Neu21 Australia.

"Nuestro enfoque no es hacer las cosas de manera diferente, sino pensar en la gente de manera diferente. Para nosotros hay dos cosas en juego, el pensamiento sistémico y la vinculación. La energía de los vínculos considerada como un enfoque humanista para trabajar con la gente, llevando el cuidado, la amabilidad y la compasión a la vanguardia. La gente se ha condicionado a separar el trabajo y el amor, pero no hay razón para que no puedan ir juntos", explicó.

El equipo que liderará las operaciones en América latina será dirigido por Ansaldi consultora de innovación y liderazgo, publicista y conferencista, basada en Buenos Aires; Juliana González consultora experta en diseño de experiencias y servicios, basada en Bogotá como jefa de Innovación Estratégica; y Sebastian Fariña, en Chile como director comercial del grupo.

Para finales de 2021 la empresa proyecta sumar otros países a la operación actual en la Argentina y Colombia: Chile, Ecuador, México y Estados Unidos. Para 2022 planea su arribo a Brasil, Perú y Centro América,

Ajuste continuo por causa de la tecnología

El argentino Gus Balbontin, uno de los socios propietarios de la empresa, además de evangelista de la marca y asesor de innovación, explicó a iProfesional cómo buscarán crecer en el país:

-¿Cuáles son sus planes para la Argentina?

-El objetivo es por supuesto lanzar y hacer crecer nuestra presencia en el mercado. Sabemos que muchos de los conceptos con los que trabajamos hace años de agilidad, cultura y liderazgo aplican al contexto argentino.

También como empresa innovadora estamos entusiasmados con adaptar lo necesario dentro de nuestros mecanismos para generar la mayor cantidad de valor posible para este ecosistema.

-¿Qué servicios ofrecerán?

-Nos especializamos en cambios culturales y en destrabar la capacidad de una empresa para innovar. Los años de experiencia que traemos trabajando con las empresas más grandes del planeta y las startups más prometedoras nos permiten ofrecer una mezcla perfecta de herramientas, mentoría y programas.

-¿Cómo se diferenciarán de la competencia?

-En general la competencia tiende a ser una consultora tradicional con mecanismos establecidos y repetitivos que aplican a una empresa tanto como a otra. Nosotros tomamos cada proyecto como único, y nos sumamos al equipo de la misma manera que cualquier persona se suma a la empresa…una vez que tenemos la camiseta puesta, nos sumergimos en los problemas y oportunidades de la empresa, no son nuestros clientes, sino que somos parte del equipo.

-¿Qué metas tienen de acá a fin de año y en el primer año de operación, en facturación y cantidades de clientes y personal contratado?

-Tratamos de pensar en los pequeños pasos que debemos tomar para luego crecer sustentablemente. No ponemos objetivos de crecimiento más allá del simple concept de "lo necesario y suficiente para establecernos". Ya hemos cerrado acuerdos con empresas y marcas globales, pero eso no cambia nuestro modo de pensar.

-¿Qué oportunidades de negocios observan en el país?

-El mercado argentino y en general el mercado latino sufre de un nivel de incertidumbre mayor al de otros mercados internacionales. La tecnología lleva a un ajuste continuo, pero a esto se le agregan cambios y complicaciones económicas, sociales y políticas.

Esto crea el contexto perfecto para aplicar una mentalidad y un mecanismo de trabajo más ágil y enfocado en los movimientos del cliente como objetivo principal. ¡Las oportunidades son enormes!

-¿Cuáles son los segmentos del mercado argentino donde se enfocarán?

-En general nuestra metodología de trabajo y herramientas aplican a cualquier segmento y tamaño, desde pequeño a grande, desde manufactura a tecnología. La cultura y la forma de trabajar son las protagonistas relevantes.

-¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen las metodologías ágiles en la Argentina?

En general no solo en la Argentina sino en todos lados, nuevas metodologías en general deben vencer la inercia natural que los equipos, las empresas y las industrias vienen con procesos y formas de pensar ya establecidas. Cambiar, en cualquier contexto, no es fácil. Todo lo que es nuevo es difícil, pero ¡es crítico para mantener la relevancia a futuro!