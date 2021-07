Un experto analiza los negocios que llegan a Argentina de la mano de los "eSports"

"La industria de los esports en la Argentina está en plena expansión. El crecimiento tanto desde los guarismos de cantidad de equipos participantes, así como fans, jugadores, técnicos, lleva a creer firmemente en un futuro inmediato y promisorio".

El pronóstico, que suena extemporáneo en medio de la situación económica de la Argentina y del contexto de la pandemia del coronavirus, fue compartido a iProfesional por Guillermo Mariné, docente de la certificación profesional en Esports Management de la Escuela de Innovación del ITBA.

En la siguiente entrevista con este medio, Mariné explica las oportunidades de negocio que se abren para las empresas que acompañen a los deportes electrónicos en la Argentina.

-¿Cómo se encuentra el desarrollo de la industria de los esports en la Argentina en sus diferentes áreas? Me refiero a investigación y creación, desarrollo de producto (programación, arte, etc.) y competencias y captación de segmentos de mercado.

-La industria de los esports en la Argentina está en plena expansión. El crecimiento tanto desde los guarismos de cantidad de equipos participantes, así como fans, jugadores, técnicos, lleva a creer firmemente en un futuro inmediato y promisorio.

Es muy interesante notar cómo desde el campo profesional se ha producido una importante migración hacia la industria de los esports; encontramos ya varios profesionales y empresas de publicidad, marketing y tecnología aplicada inmersos.

Y como es dable suponer, la pandemia de la Covid-19 ha acelerado estos procesos de forma absolutamente impensada, generando un escenario de desarrollo único y meteórico tanto a nivel local, pero sobre todo a nivel mundial.

-¿Cómo evalúan el estado del management de los esports en la Argentina? Tanto en lo referido a jugadores, como a coaches, preparadores físicos, managers, auspiciantes, patrocinadores, inversionistas, etc.

-Los esports son muy jóvenes en la Argentina, y como toda industria necesita expertise en su gestión y más aún en sus líderes. Para ello, muy inteligentemente se procedió a "importar" managers de experiencia y reconocida capacidad y resultado. Estamos aprendiendo y vamos muy bien: ya son unos cuantos equipos que poseen management local y se desempeñan eficientemente.

Si nos referimos al resto de los roles, como jugadores, técnicos, psicólogos, preparadores físicos, La Argentina tiene sobrada experiencia y prestigio en esos campos y ya nos encontramos en posición de competitividad alta.

Por último, los sponsors y patrocinadores son los que todavía no están terminando de apostar por esta industria aquí en la Argentina a pesar de que sí lo hacen en otras latitudes. Difícil determinar si es un tema industria o un tema país; quizás ambos, quizás ninguno. Habrá que esperar.

Los esports crecjeron durante la pandemia del coronavirus.

El talón de Aquiles de los esports en la Argentina

-¿Qué perspectivas de crecimiento tiene la industria de negocios en torno a los esports en la Argentina?

-En la última final de LOL (League of Legends) asistieron alrededor de 230 millones de personas, ¿cómo no pensar en los esports como una industria de enorme futuro? Esta industria suma las periféricas de todo deporte (vestimenta, salud, bebidas, equipamiento, marketing, tecnologías, etc.) más las relacionadas con los videojuegos, tales como acomodación, hardware, software, redes sociales, etc.

La apuesta a nivel mundial es enorme, gigantesca y extremadamente variada; aquí apenas empezamos a pesar de que los equipos, el management, jugadores y todo el mundo esports en la Argentina está ansioso y esperando.

-¿Cuáles son los obstáculos para crecer que tiene esta actividad?

-Los clubes y equipos están preparados; falta inversión real y sostenida no sólo para desarrollo de las entidades deportivas de los esports sino también posicionamiento de la actividad, mejora sustancial en tecnologías (ej. mejores servidores)

La no inversión en la Argentina podría llevar a la desaparición de equipos de alta competencia por no poder sostenerse económicamente. Estemos atentos a no perder esta oportunidad de negocio. En el mundo ya es una realidad tangible y objetiva.

-¿Cuáles son los desafíos y retos que tiene el management de los esports en la Argentina?

-El gran desafío del management de la industria de los esports en Argentina, a diferencia de otras industrias, no está en el cliente o usuario, está en los proveedores. Aquí ya no podemos seguir describiendo la globalización y sus efectos en la economía mundial, así como su enorme fuerza de generador de tendencias; en el mundo esports la globalización es un hecho tal como si habláramos de informática o de programas de videojuegos.

Es por ello por lo que el gran desafío del management está en hacer ver, sentir, demostrar a gobierno y empresas el potencial de esta industria. El cómo lograrlo es el core de nuestro curso de Esports Management en el ITBA.

Guillermo Mariné: "Los esports son muy jóvenes en Argentina, y como toda industria necesita expertise en su gestión".

-¿Qué oportunidades tienen las empresas que financian esta actividad?

-La Argentina tiene deportistas, diseñadores, creativos, managers, o sea todo lo necesario para que el negocio de los esports fluya. El mercado es el mundo, por lo que hay que tener en cuenta que en los esports no existen países ni fronteras.

Es una industria especialmente preparada para favorecer la inclusión social, dejar de lado las diferencias de cualquier tipo y lograr un mundo mejor; todas las organizaciones tienen en sus visiones algún párrafo destinado a este fin. Además, las empresas tienen oportunidades a partir de lo social, salud, marketing, deportes tecnologías, medio ambiente, y por supuesto también económico-financiero.