¿Sabías que ya hay cajeros automáticos de criptomonedas en Argentina?: dónde están y cómo funcionan

Las terminales que operan con bitcoins y dólares se expanden por el país. Por ahora, se encuentran ubicados en tiendas comerciales y locales gastronómicos

El mundo de las monedas digitales se expande a un ritmo acelerado y esto implica que cada vez más personas las elijan para ahorrar. Ahora bien, ¿qué opciones tienen los usuarios para operar con estas divisas? Además de utilizar plataformas de intercambio de criptos, pueden realizar distintas transacciones a través de un cajero automático. Si bien todavía son relativamente pocos, cada vez hay en más provincias.

Se trata de la red de cajeros electrónicos norteamericana Athena, que desembarcó en Argentina en 2018. La compañía, fundada en 2013, tiene base en Chicago y se dedica específicamente a productos relacionados con monedas digitales. Su principal línea de negocio es esta red de cajeros que se extiende desde Estados Unidos y Latinoamérica. Además de Argentina, Athena se encuentra en Colombia, Puerto Rico y próximamente en México y en El Salvador.

La red de cripto cajeros en el país

Actualmente existen 12 terminales distribuidas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El primero se instaló dentro del supermercado Walmart ubicado en Villa Pueyrredón. Rápidamente la red se expandió y no solo se pueden encontrar en supermercados sino también en otro tipo de tiendas, como galerías comerciales y locales gastronómicos.

En este sentido, Athena sigue apostando a sumar más terminales de criptomonedas en el país: "A principios del año pasado ya estaba la idea de duplicar la cantidad de cajeros en Argentina. Teníamos todo listo, pero nos agarró la pandemia a todos, a Estados Unidos también, así que las máquinas se relocalizaron allá. Pero ahora estamos reevaluando la operación entera para ver cómo incorporar la mayor cantidad de cajeros", cuenta Efraín Barraza, country operation manager de Athena en la Argentina.

Qué operaciones están disponibles

Desde Athena es posible comprar y vender criptomonedas, operando en pesos o en dólares. La cotización de cada acción varía según la divisa elegida.

Por el momento, estos cajeros automáticos comercializan cuatro monedas: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC).

En el caso de vender criptomonedas para luego retirar dólares físicos desde estas terminales, un dato importante a tener en cuenta es que únicamente se pueden extraer hasta 200 dólares por mes.

El funcionamiento

En primer lugar, será necesario tocar la pantalla del cajero y elegir el tipo de operación que se desea: compra o venta. Después, hay que completar los datos personales, escanear el DNI, crear una contraseña y esperar a ser aprobado a través de un código de verificación vía mensaje de texto. Si bien la aprobación puede demorar varias horas, este paso se realiza por única vez para crear un usuario como cliente en Athena.

Luego, si el objetivo es comprar criptomonedas, hay tres opciones para elegir dónde recibirlas: escanear el código QR desde la aplicación utilizada como billetera en el celular, hacer esto mismo pero manualmente (sin QR) o escanear una billetera en papel impresa por el mismo cajero (en caso de no contar con una virtual). En una de las terminales, ubicada en el supermercado Walmart de Villa Pueyrredón (CABA), también es posible ingresar los dólares físicamente para comprar bitcoins.

En cambio, si lo que se quiere es retirar dólares, hay que verificar el número de teléfono a través de SMS, indicar cuántos se desean a cambio de las criptomonedas y escanear el código QR de la billetera virtual en el celular. Luego la máquina expende un recibo con un código de canje.

La confirmación de la transacción suele demorar 10 minutos aproximadamente. Una vez que esté hecha, el usuario recibe un SMS con el aviso de que los dólares están listos para ser retirados.

Finalmente, es necesario introducir el código de canje para que el cajero expenda los billetes.

Sobre el funcionamiento, Barraza explica: "Hay mucha gente que no tiene acceso a servicios bancarios, o desconfían que las transferencias se hagan en tiempo y forma. Entonces, a través de Athena es mucho más fácil porque pueden operar con pesos físicos y el funcionamiento es muy parecido a un cajero bancario. No hay un impedimento para poder utilizar los cajeros de Athena, no es que tengan que aprender a utilizar una plataforma distinta". Y agrega: "Es como si hicieras un depósito: ingresás dinero y el cajero te envía lo que vos compraste a la billetera que vos digas".

Estas son las ubicaciones de los cajeros de criptomonedas Athena:

Ciudad de Buenos Aires

- Premiere Tecnología en Galería Jardín - Florida 537, Piso 1 Local 503.

- Super Foco - Rodríguez Peña 1516.

- Envíos Bakano - Serrano 725.

- Walmart - Av. Constituyentes 6020.

Provincia de Buenos Aires

- Espacio Weiaut - Diagonal 74 1681, La Plata.

- Walmart Alto Avellaneda - Gral. Güemes 861.

- Walmart San Fernando - Camino Bancalari 3000.

Santa Fe

- Estilo Sagasti - Córdoba 1358 1°piso local 2, Rosario.

Córdoba

- Posta! Birra Artesanal & Comida Callejera - Belgrano 731.

Mendoza

- Walmart Guaymallén - Moldes 1023 y Acceso Sur.