Compartí stickers con tus amigos a través del nuevo buscador de WhatsApp: paso a paso, cómo podés activarlo

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp incorporó hace algún tiempo su propio buscador de stickers.

Se trata de una herramienta que está disponible en la actualización más reciente de la aplicación para Android e iOS. Así que para poder utilizarlo, solo tenés que bajarte la última versión de la aplicación.

En esta nueva opción podés programar palabras clave y con tan solo teclearlas te aparecerán las opciones que tenéss registradas.

Esta forma de buscar stickers de WhatsApp es muy sencillo. A través de un video que compartieron en sus redes, se puede observar que hay un recuadro que dice "Buscá con texto o emojis". De esta manera, vas a encontrar al instante el sticker que necesitás sin necesidad de ver toda la lista.

???? You can now search stickers on WhatsApp ????Need to say I love you? There's a sticker for that. Need to say I know? There's a sticker for that too. pic.twitter.com/5lNzuOibVT — WhatsApp (@WhatsApp) March 26, 2021