Para adoptar la tecnología, hay que comprender el cambio exponencial

La crisis de la Covid-19 puede actuar como un recordatorio de lo poco que está preparada nuestra sociedad para un ritmo de cambio exponencial. Si bien esta nota no trata sobre la pandemia, nos ayuda a la comprensión de los patrones de cambio exponencial y cómo pueden afectar a nuestra sociedad. Lo que sucedió en el último año alrededor del mundo llegó de manera inesperada, lenta y repentinamente cambió nuestras vidas .

¿Cómo es posible que no anticipáramos que esto podía suceder? La razón por lo que no se pudo anticipar este desenlace es porque el impacto de la Covid-19 comenzó lentamente (en diciembre 2019 apareció, y no fue un tema crítico en el mundo hasta febrero 2020).

Si suponemos, a modo de ejemplo, una tasa de crecimiento de 2x (es decir: el primer día 1 caso, el segundo 2 casos, y sucesivamente 4, 8, …), luego de los primeros 10 días solo habríamos observado 1.024 casos, lo que aún no era alarmante. Por suerte, la tasa de crecimiento ha sido 1.13x vs. 2x.

Sin embargo, debido a que este patrón de duplicación asociado a un crecimiento exponencial, solo 5 días después nos encontramos con más de 32.000 casos. En ese momento, es cuando nos dimos cuenta del impacto y se comenzaron a tomar medidas. Fuente: https://ourworldindata.org/covid-cases

Se empezó a ver que el ritmo con el que avanzaba el virus se aceleró repentinamente, pero realmente no fue más que la misma tasa de crecimiento. Solo que el paso de 32.000 casos a 64.000 casos tiene mucho mayor impacto que 1 caso a 2 casos.

Esta tasa de crecimiento ha sido consecuencia a la falta de medidas tomadas durante el inicio de la pandemia. Si no se habrían tomado medidas, la falta de acción habría llevado a un número de casos mucho mayor, superando los 1.000 millones en pocas semanas.

Pero esto no se trata de la Covid-19... entonces, ¿qué tiene esto que ver con la tecnología y su patrón de desarrollo exponencial? Como se observó anteriormente, el inicio de patrones de cambio exponencial puede ser engañoso.

Se desarrollan lentamente y el impacto se materializa repentinamente después de una fase de "decepción". Este tipo de tecnologías evolucionan lentamente, y su relevancia y potencial frente a una mirada tradicional, no se anticipa por completo antes del `punto de inflexión.

Un ejemplo de esto es la tecnología de la impresión 3D que ya existe desde hace 36 años y solo recientemente recibió una atención digna de mención, ya que maduró hasta el punto en que todo su potencial se hizo evidente.

Durante esta crisis de coronavirus, la tecnología de impresión 3D ha salvado vidas ya que [a partir de un simple archivo de máscara, miles de impresoras 3D alrededor del mundo han producido máscaras de plástico para médicos y trabajadores esenciales.

Otro ejemplo de una tecnología de este tipo es la realidad virtual y aumentada, que aún no ha demostrado ser lo suficientemente poderosa como para cambiar nuestras vidas, en comparación con, por ejemplo, Internet, pero seguramente lo hará en los próximos años.

Por lo tanto, si el desarrollo tecnológico no es reconocido y abordado con suficiente anticipación durante la fase de decepción, una gran parte de la población se quedará atrás. Se generará una brecha, que seguirá creciendo, entre las personas que adoptan el cambio y adquieren nuevas habilidades para adaptarse y las que no.

Sebastián Buffo Sempé: "El crecimiento exponencial es cognitivamente difícil de comprender para el cerebro humano".

Costo vs. beneficio

Otro factor clave es si bien el crecimiento de estas tecnologías es exponencial, en la gran mayoría de los casos el costo asociado a este crecimiento es lineal y permite una gran economía, que permite a su vez, impulsar aún más la velocidad del cambio. Veamos un ejemplo conocido que ilustra este efecto:

En 2007, Nokia invirtió u$s8,1 mil millones en la adquisición de Navteq, un empresa de sensores en EE.UU., con el objetivo de adquirir los sensores que les permitirían monitorear el tráfico en tiempo real.

La "startup" israelí Waze decidió apostar a recolectar esta información a través de crowdsourcing (un concepto poco común en su momento), utilizando el GPS ya incorporado en los teléfonos inteligentes y la colaboración de sus usuarios. Dos años más tarde, Waze alcanzó la misma cantidad de datos obtenidos a través de teléfonos inteligentes que Navteq y sus miles de sensores instalados.

La historia se revierte, y demuestra la capacidad de crecer exponencialmente, cuando apenas cuatro años después, Waze había recopilado 10 veces más datos que Navteq. Para aumentar su capacidad de información, Navteq debía incorporar más sensores (costo directo), mientras Waze solo necesitaba recomendaciones entre amigos para utilizar la App (costo: 0 - beneficio: ahorrarte el tráfico).

En 2013, cuando Google adquirió Waze por u$s1,1 mil millones de dólares, la empresa ya había alcanzado los 50 millones de usuarios (dos veces más que el año anterior, lo que muestra el patrón de crecimiento exponencial). Esto es solo un vistazo de por qué es importante comprender la tecnología exponencial.

Waze es un ejemplo de crecimiento exponencial.

Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos para el patrón de cambio que nos trae la tecnología?

Comprender lo que significa el desarrollo exponencial, y el concepto de " doubling pattern ".

". Cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de gestión de la abundancia en lugar de la gestión de la escasez.

en lugar de la gestión de la escasez. Adoptar tecnologías exponenciales al comprender su potencial e implicaciones. Es importante destacar que no es necesario convertirse en un experto en tecnología para poder aprovechar potencial: alcanzar mercados más grandes, más rápido y a un costo menor.

al comprender su potencial e implicaciones. Es importante destacar que no es necesario convertirse en un experto en tecnología para poder aprovechar potencial: alcanzar mercados más grandes, más rápido y a un costo menor. Fomentar una mentalidad ágil e innovadora adoptando un cambio radical y disruptivo

Conclusiones personales

El crecimiento exponencial es cognitivamente difícil de comprender para el cerebro humano dado que durante años hemos vivido en un mundo lineal. No obstante, es muy importante comprender lo que significa a fin de prepararnos y transformarnos a nosotros y a las organizaciones para adaptarse a él: llegó para quedarse.

Por último, creo que es fundamental concientizar a la sociedad sobre el patrón de cambio exponencial de la tecnología para evitar una crisis en nuestros negocios o vida profesional.

(*) Cofundador de Le Wagon en América latina.