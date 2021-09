El apagón de internet está cada vez más cerca: ¿cuándo será y qué dispositivos se verán afectados?

El próximo jueves 30 de septiembre ocurrirá un extraño fenómeno que ya empieza a preocupar a millones de usuarios en todo el mundo.

En ese momento ocurrirá un apagón de internet. Esto se debe a que la licencia de seguridad de millones de dispositivos electrónicos con acceso a internet perderá vigencia y dejarán de conectarse.

El certificado de identidad que expirará ese día es el DST Root CA X3, con lo que consolas de videojuegos, celulares, computadoras Mac y Microsoft, dispositivos de lectura y televisiones, perderán su conectividad al dejar de estar en vigencia sus certificados ante las reglas de seguridad de internet.

El certificado DST Root CA X3 es utilizado por la autoridad estadounidense Let’s Encrypt, por lo que resolver este apagón masivo de internet entre los usuarios afectados requerirá intervención manual para instalar un nuevo certificado de operación.

What is a root expiration? How will it affect different operating systems? What advice does a developer have for people worried about the expiration? Get the answers in the following video from Let's Encrypt team members @phasmantistes and @JPinTech https://t.co/IkEMxd3wOJ — Let's Encrypt (@letsencrypt) September 25, 2021