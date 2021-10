En estos 5 países las personas pasan más de 5 horas en redes sociales: dónde se ubica Argentina

Según el estudio, o las personas no se enfocan totalmente en el trabajo, o las horas de producción fuera del trabajo y de descanso no son suficientes

Una compañía de análisis de datos móviles reveló los 5 países donde el usuario promedio suele pasar más de 5 horas al día en las redes sociales.

Según App Annie, son: Indonesia, Brasil, Corea del Sur, India y México.

Tal y como indican las estadísticas, Indonesia tiene un consumo promedio de 5,5 horas diarias, lo que se traduce en que, o las personas no se enfocan totalmente en el trabajo, o las horas de producción fuera del trabajo y de descanso no son suficientes.

Brasil ostenta el segundo lugar con un promedio de 5,4 horas, mientras que Corea del Sur se queda en el margen de 5 horas, e India y México con 4,8.

Según se ha publicado en el portal Venture Beat, los países en vías de desarrollo son los que más consumidores de móviles y aplicaciones tienen (Brasil, India y México como ejemplo al estar en el top 5).

El top 16 lo completan Japón, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Turquía, Australia, Reino Unido, Argentina, Francia, Alemania y China.

Otras estadísticas recientes respecto a las apps y juegos

Para que nos hagamos una idea sobre cómo está funcionando el mundo de lo juegos móviles en la actualidad, a continuación traemos algunos datos interesantes que han sido anunciados por App Annie:

My Talking Angela 2 fue el mejor juego para móviles del mundo

En el tercer trimestre de 2021, Roblox fue el juego número uno en Estados Unidos según tres métricas analizadas: descargas, gasto del consumidor y usuarios activos mensuales. Count Masters fue el más descargado en Francia, Reino Unido y Alemania.

Pokémon Unite fue el juego más descargado en Corea del Sur y obtuvo esta distinción con solo 9 días de haber sido lanzado desde el 22 de septiembre.

El tiempo diario dedicado a ver televisión disminuyó de 3 horas al día a 2,5 horas en la década de 2011 a 2021, esto en parte motivado al uso de las apps de contenido vía streaming y claro, las redes sociales.

Ya en septiembre, TikTok tenia más de 1.000 millones de usuarios, lo que significa que 1 de cada 8 personas utiliza la app a nivel mundial. Según la predicción de App Annie, TikTok tendrá más de 1.200 millones de usuarios a finalizar el 2021.

¿Cómo proteger tu celular de aplicaciones espía?

Según la compañía de antivirus Kaspersky, las aplicaciones espía que recolectan información privada de los usuarios sin su consentimiento se conocen como spyware o stalkerware.

Se trata de una clase de software especializado que monitorea toda clase de información sensible del celular de los usuarios para almacenarla en un servidor privado al que tiene acceso el delincuente informático.

Desde mensajes de texto y fotos en aplicaciones de mensajería hasta datos bancarios. Este tipo de herramientas son capaces de ocasionar un daño a veces irreparable a sus víctimas.

¿Cómo funciona el spyware o stalkerware?

De acuerdo a ATICO34, empresa especializada en protección de datos en sistemas informáticos, la mayoría de las veces las infecciones por este tipo de software espía comienzan con algún correo electrónico o mensaje de texto que le informa al usuario que debe de instalar de manera urgente una aplicación.

Una vez que esté instalada, esta abrirá una "puerta trasera". Es decir, una conexión remota con el espía, quien a la distancia podrá ver la información y comportamiento del usuario en su teléfono celular. En un escenario extremo, puede incluso controlar parte de estas aplicaciones haciéndose pasar por el dueño del equipo.

¿Cómo detectar si me están espiando a través de mi teléfono?

Según ATICO34, existen algunos indicadores sencillos para notar si tu teléfono está siendo espiado.

El primero puede ser el consumo de datos de tu celular: verificá el uso de datos respecto de meses anteriores, si notás un aumento inusual, aunque no hayas cambiado el tiempo normal que usás para navegar en internet, es posible que alguna aplicación espía esté haciendo uso de la conexión para enviar información sensible.

Otra pista importante es la aparición de publicidad repentina en aplicaciones o funciones que antes no la tenían. Esta es una táctica muy común a través de las cuales los delincuentes pueden generar ingresos además de espiarte. También si se abren ventanas emergentes sin siquiera abrir tu navegador de internet, hay probabilidades de que tengas instalado un spyware o por lo menos un virus común.

En cuanto al rendimiento de tu teléfono, podés monitorear de manera constante la batería de tu equipo. El software espía realiza operaciones en segundo plano lo que drena la energía de tu celular de manera rápida. Además, este tipo de operaciones sin conocimiento del usuario pueden generar también un sobrecalentamiento del dispositivo. Otro indicador son operaciones que no recuerdes haber hecho. Por ejemplo, mensajes de texto que no escribiste o cargos no reconocidos en cuentas bancarias.

Y, lo principal, si abriste un enlace que te enviaron no reconocido o tenés descargada alguna app que no reconozcas, es probable que te estén espiando. Por lo que no caigas en el mensaje de abrir links sin pensarlo, date tiempo de preguntarle a la persona que te mandó el mensaje de qué se trata y por qué te lo mandó.