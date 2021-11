Tendencia a la "criptomonetización". este es el país de América Latina que más usa las monedas digitales

Según el Índice de Adopción de Criptomonedas de Finder, una de cada 10 personas en todo el mundo posee al menos algún tipo de activo digital

En medio de la tendencia alcista de las criptomonedas, Finder reveló un ranking de los países que más usan las monedas digitales. Tras una encuesta que realizó a 41.645 personas en 22 naciones, identificó que México es el país que más usa estos activos de de Latinoamérica, en comparación con Colombia y Brasil, que también están en la lista.

De esta manera, México quedó posicionado en el puesto noveno a nivel global, mientras que está primero en Latinoamérica. En dicho país, el 12,1% de los encuestados reconocieron que usan este tipo de moneda, con una preferencia por el Bitcoin de 6,5%, de 3% por Ethereym y Binance coin, de 2,5% por Cardano y de 2,3% por el Dogecoin.

Incluso se posiciona como el país de América del Norte con mayor número de usuarios de criptomonedas, por arriba de Estados Unidos, que suma 10,4% y Canadá con 10%.

Asimismo, encabeza la lista en América Latina superando a países como Brasil, en donde el 10,2% de los encuestados reconocieron el uso de esta moneda, mientras que en Colombia, el 8%.

En el ranking general, Nigeria encabeza la lista con el mayor porcentaje de usuarios de criptomonedas con 24,2%,con el Bitcoin como el más usado con 16,1%, seguido del Ethereum con 5,89%, Dogecoin con 5,3%, Binance coin con 4,8%, y el Cardano con 2,8%.

Activo digital

Según el índice de Finder, una de cada 10 personas en todo el mundo posee al menos algún tipo de activo digital, con Nigeria, Malasia y Australia como los países con mayor número de usuarios, y Japón el que menos tiene con un porcentaje de 4,6%.

Del total de entrevistados en los países analizados, el 58,9% usan Bitcoin, aunque en países como Japón este porcentaje aumenta hasta 76,7%.

A pesar de la posición que México alcanzó en este ranking global, en otros análisis el país no es uno de los más activos en el mercado de criptomonedas.

Según el estudio de Chainalysis, México figura en el lugar 14 a nivel mundial de usuarios de activos digitales, superado por Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela, el país de América Latina con el lugar más alto del ranking, el 7, con un porcentaje de 0,25%.

¿Bitcoin seguirá con su tendencia alcista?

Luego de alcanzar la cifra récord de u$s 68.500, sufre una baja del 2%

Aunque el precio de Bitcoin retrocedió ligeramente, "aún no está claro si podrá extender el movimiento alcista, ya que podría ser cada vez más susceptible a las noticias y al sentimiento general", agregaron los expertos.

"En cualquier caso, como hemos visto en el pasado, cualquier movimiento significativo de la principal criptodivisa podría provocar un efecto dominó en todo el mercado, ya que los operadores e inversores intentan sacar provecho", señalaron.

"La tendencia de medio y de largo plazo no puede ser más alcista", comenta por su parte José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"De hecho esta nunca se ha visto amenazada lo más mínimo. Así que sí, los u$s 100.000 de los que venimos hablando desde principios de año cada vez está más cerca. Y los u$s 100.000 no son una resistencia real porque en realidad no tiene" pero advirtió: "En ocasiones es cierto que determinadas cifras redondas y psicológicas pueden actuar de resistencia momentánea", concluyó.