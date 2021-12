La infraestructura tecnológica se convierte en el corazón del negocio

A medida que nos fuimos adaptando a un modelo de trabajo híbrido, la nube fue cobrando cada vez más protagonismo y también la infraestructura

En el último tiempo vivimos una aceleración de la adopción digital en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto en el trabajo, como en la educación, el entretenimiento y el comercio electrónico. No fue fácil atravesarlo porque no solo las compañías debieron transformarse velozmente sino que las personas debieron incorporar el lenguaje tecnológico también. Hoy, luego de varios meses de vorágine, el mar parece más calmo pero igual, siguen las alertas para no descuidar la mirada atenta a la transformación digital por la que estamos atravesando.

A medida que nos fuimos adaptando a un modelo de trabajo híbrido, la nube fue cobrando cada vez más protagonismo y también la infraestructura de tecnologías de la información (TI) recibió todas las miradas para que mantuviera la productividad del negocio y garantice la continuidad de las operaciones.

A su vez, el comercio electrónico ya era una tendencia al alza, pero se potencializó de forma exponencial en el último año: en 2020 creció un 300%, a partir de los cambios en los hábitos de compra de los consumidores. En el segmento B2B, el video y el chat en vivo han surgido como los canales predominantes para interactuar y cerrar ventas con clientes B2B. Por lo contrario, las reuniones en persona y las actividades tradicionales offline de ventas han disminuido 52%.

Venimos viendo de cerca estos cambios de paradigma. No pudimos hacernos los distraídos cuando muchas empresas necesitaban asistencia en el trabajo digital para que los departamentos de TI redujeran su carga diaria y puedan enfocar sus esfuerzos en el negocio.

Por otro lado, y para complicar más el panorama, los ataques cibernéticos a empresas por parte de piratas informáticos han crecido exponencialmente, lo que ha provocado que la información crítica de organizaciones de todos los tamaños se viera comprometida.

El almacenamiento seguro de documentos es uno de los factores clave.

Archivo seguro de documentos

La realidad es que, en muchas ocasiones, esta situación podría haberse evitado con mejores medidas de seguridad. El almacenamiento seguro de documentos es uno de los factores clave. Se trata de proteger documentos y datos a la vez que se puede organizar y almacenar información, cumplir con estándares de cumplimiento específicos y mantener la continuidad del negocio a través de copias de seguridad activas.

En este contexto, el archivo seguro de documentos puede ofrecer muchos beneficios, pero debe cumplir con estándares particulares de seguridad y protección para que sea efectivo. Estos incluyen todo, desde el cifrado adecuado y la redundancia de datos hasta la separación de datos y la integridad de los documentos.

Hay cuatro elementos clave para el archivo seguro de documentos

Derechos de cifrado y acceso : primer pilar clave del archivo seguro de documentos

: primer pilar clave del archivo seguro de documentos Redundancia y protección antivirus : La redundancia y la protección antivirus protegen los datos y garantizan la continuidad del negocio.

: La redundancia y la protección antivirus protegen los datos y garantizan la continuidad del negocio. Soberanía y separación de datos : La soberanía de datos puede parecer una opción, pero también es una necesidad, y la separación de datos garantiza que la información de los clientes siempre permanezca privada.

: La soberanía de datos puede parecer una opción, pero también es una necesidad, y la separación de datos garantiza que la información de los clientes siempre permanezca privada. Integridad y auditoría: La integridad del documento simplemente significa que un documento permanece intacto.

En resumen, los tiempos siguen agitados. Las empresas ya lo saben y una transformación profunda del departamento de TI es clave para integrarlo como parte del negocio y que ya no sea un satélite girando a distancia.

(*) Gerente de Pre Venta de TI Services de Ricoh Argentina.