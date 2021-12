Las criptomonedas llegan a WhatsApp: la app de mensajería permitirá pagos con esta divisa dentro de los chats

Cada vez más aplicaciones incorporan las criptomonedas en sus métodos de pago. Las grandes tecnológicas están preparando el terreno para aceptar criptos en sus distintas herramientas. Es el caso de Meta -antes llamada Facebook-, que está probando los envíos instantáneos de dinero con este tipo de divisas a través de los chats de WhatsApp. Por el momento, se trata de una prueba piloto que pueden usar un grupo de usuarios limitado de iOS y Android de Estados Unidos, pero la idea es que se expanda a otros países.

Tal y como ha explicado el CEO de Whatsapp, Will Cathcart, a través de su cuenta de Twitter, los pagos se realizan con la cartera digital de Meta, con una stable coin cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. La plataforma de pagos digitales que utiliza se llama Novi, una herramienta que se lanzó a mediados de octubre en Estados Unidos y Guatemala.

New in the US: use your @Novi digital wallet to send and receive money right within a @WhatsApp chat. People use WA to coordinate sending money to loved ones, and now Novi will help them do that securely, instantly and with no fees. https://t.co/4wG4t8zwKh — Will Cathcart (@wcathcart) December 8, 2021