Los pequeños proveedores de Internet reclaman al Estado una asimetría real y menos regulaciones, para este 2022

Vaso medio lleno, asimetría real y menos regulaciones. La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) explica la problemática del sector

|| CICLO DE ENTREVISTAS TELCO ||

"Telecomunicaciones e inicio de 2022: qué espera y demanda el sector"

¿Qué se viene para el año que comienza en materia telco? ¿Qué planes y expectativas tendrán los actores más importantes? ¿Habrá acuerdos o desacuerdos entre los grandes, medianos y pequeños jugadores y el Estado? ¿Cómo se cierra el 2021? ¿Qué demandas se generarán en 2022?

Tal como explican desde la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), dos realidades convergen en el país en cuanto a conexiones.

Por un lado, la situación de Capital Federal y las grandes ciudades. Pero en el otro extremo, el estado del interior del país, generalmente en pequeñas localidades de 2.000 a 20.000 habitantes.

Con el objetivo de subsanar esas diferencias o, al menos, intentarlo, los emprendedores que proveen Internet en los lugares más remotos, conformaron la CAPPI de la mano de la asociatividad y complementación.

De esta manera, consiguieron una capilaridad que las grandes compañías de telecomunicaciones no han podido lograr.

Lo mismo ocurre con las áreas rurales donde no se llega sino a través del servicio inalámbrico. Estas situaciones dieron lugar a la gestación de una gran cantidad de emprendimientos individuales que salieron a cubrir una necesidad no resuelta por los grandes prestadores de Internet.

En CAPPI participan empresas y emprendedores dedicados a la conectividad, Internet, el desarrollo de productos de software, servicios de soporte y la capacitación informática, entre otros.

En las últimas semanas, la Cámara renovó las autoridades que estarán a cargo de la conducción por el periodo 2021-2024.

Rodolfo Bianchi asumió la presidencia -acompañado por Alejandro Kriger como vicepresidente y por Fernando Trentín como secretario- y dialogó con iProfesional acerca del estado de situación de la Cámara y lo que se espera para este 2022 que apenas comenzó.

¿Cómo repercute el DNU 690 en los pequeños proveedores de Internet y qué esperan por parte del Estado con respecto a regulación?

La repercusión ha sido muy desfavorable, hemos tenido que surfear durante casi 2 años en una tormenta constante, lo único que esperamos es que nos dejen de regular, solos sabemos cómo hacer funcionar mejor el servicio e invertir como lo venimos haciendo durante años.

¿Cómo cierran el 2021 y qué esperan del 2022, en cuanto a cambios y continuidades?

Cerramos viendo el vaso medio lleno, diciendo que hemos podido subsistir y seguimos compitiendo en un entorno muy desigual con las telco y empresas grandes, y esperamos que en el 2022 tengamos menos regulaciones, más incentivo para poder invertir y una asimetría real, ya que la grandes empresas distan mucho de lo que somos los pequeños proveedores del interior del interior del país

Tras la pandemia, ¿hay pequeños proveedores de Internet que no hayan podido sobrevivir?

No sé si decir un porcentaje, pero lo que podemos ver es que quienes sobrevivieron son los que no fueron absorbidos por empresas más grandes y dejaron el mercado a otros colegas, igual no creo que sean muchos los que no sobrevivieron, ya que si hay algo que nos caracteriza es el espíritu emprendedor y siempre nos reinventamos o le buscamos la forma de poder seguir compitiendo, dando un mejor servicio y llegando a lugares donde otros no quieren llegar.

¿Por qué hay ISPs que van quedando fuera de juego?

El problema es que no pueden reinvertir, entonces no pueden aumentar el ancho de banda como lo va demandando, necesitando y requiriendo el mercado. Lo que va pasando es que la gente va teniendo cada vez un servicio peor. No porque desmejora respecto a lo que tenía, sino porque el ISP no va pudiendo seguir la demanda.

Entonces lo que nos vamos a encontrar es eso, la demanda de mayor ancho de banda va a seguir estando, cada vez va a ser más lo que se requiera, pero el pequeño ISP no va a tener cómo reinvertir para acompañar esa demanda y se va a quedar en el tiempo con una oferta que va a ir de a poco fuera de línea.

La problemática es esa: no que el ISP quiebre, si no que no puede ir aggiornándose a las necesidades, y va a quedar fuera de juego.

Entonces en las pequeñas comunidades que hay un solo ISP local dando servicio, lo que va pasar es que en la comunidad no va a ir inversión en ancho de banda, porque el ISP no va a poder invertir, y la determinante de eso es que terminen con servicios viejos.

¿Los pequeños proveedores de internet aplicaron aumentos en los precios de los servicios? ¿Qué porcentaje promedio?

Creo que todos aplicamos aumentos en base a las posibilidades y el conocer muy bien a nuestra clientela y también ellos entienden que en un contexto inflacionario con un 50% anual los costos han aumentado incluso más, y para poder seguir brindando nuestros servicios hemos ajustado pero siempre considerando a nuestros clientes. Estimo que el promedio anual 2021 puede estar entre el 25% y 35%.

¿Cómo ven el aumento de consumo de ancho de banda? ¿Están los pequeños proveedores de internet con la posibilidad de sostenerlo?

El aumento es constante y la pandemia aceleró los procesos, algo que debería haber ocurrido en un tiempo de 5 años, sucedió en menos de un año.

Los pequeños proveedores nos pudimos adaptar rápidamente a la mayor demanda pero para poder sostenerlo necesitamos la posibilidad de migrar a fibra óptica, para ello la posibilidad de usar la infraestructura pasiva (postes) y créditos favorables para poder invertir en esta tecnología.

Se necesita un paraguas a nivel provincial y mejor aún nacional donde en todo el territorio sepamos cómo obtener permisos a valores razonables y todo lo que es la parte regulatoria e impositiva. Ya que cada municipio hace lo que mejor le parece.