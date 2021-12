Así podemos revisar un audio de WhatsApp antes de enviarlo

Si siempre quisiste escuchar tus notas de voz de WhatsApp antes de enviarlas, ahora ya es posible. No hará falta eliminarlas si no te gusta cómo quedaron, algo que ocurre con frecuencia. Esta nueva función, que se suma a la larga lista de innovaciones que recientemente está incorporando la plataforma, va a hacer la vida más fácil a los usuarios.

Puntualmente, WhatsApp implementó una nueva funcionalidad en los mensajes de voz, que permite previsualizarlos antes de enviarlos para evitar posibles problemas.

Los mensajes de voz de WhatsApp son una de las funciones más usadas; para mucha gente, es mucho más rápido y sencillo decir en voz alta lo que quieren decir, en vez de tener que escribirlo con el teclado del móvil.

El problema de tal actividad, es que muchas veces la grabación resultante no es muy buena y la otra persona no nos entienda. Puede que en ese momento haya pasado un auto a nuestro lado, o puede que la conexión se haya entrecortado; o simplemente, puede que nos hayamos equivocado al decir una palabra.

En todo esos casos, los mensajes de voz pueden molestar más que ayudar, y puede que la otra persona nos tenga que preguntar otra vez qué hemos dicho. Para solucionar este problema, esta semana WhatsApp anunció el lanzamiento oficial de la previsualización de mensajes de voz.

Como su nombre indica, nos permite escuchar el mensaje antes de enviarlo, Se trata de una funcionalidad muy simple, y que tal vez debería haber estado ahí desde el principio.

Para escuchar un mensaje de voz antes de enviarlo, debemos mantener presionado el botón del micrófono, y deslizar el dedo hacia arriba; eso activará la grabación en modo manos libres.

