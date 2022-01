¿Qué tan segura es tu contraseña?: esto tarda una computadora en descifrarla

La ciberseguridad es de vital importancia para salvaguardar los datos de cualquier usuario, así como para mantener intacta la imagen de una empresa

En la actualidad, la mayor parte de la población ya es parte del mundo digital, donde predominan algoritmos, claves, cookies y demás factores que permiten una efectiva navegación a sus millones de usuarios.

Esto hace que tengamos la constante necesidad de crear millones de nuevas cuentas y contraseñas diariamente.

Hoy, casi el 60 por ciento de la población mundial ya se encuentra presente en internet, según un estudio de Digital 2021 realizado en un trabajo conjunto por We Are Social y Hootsuite.

El resultado de esto es que el 53 por ciento del planeta cuenta con por lo menos una red social, las cuales solicitan (en su mayoría) una contraseña para poder acceder a sus espacios digitales.

Y aunque la ciber seguridad es un tema bastante conocido, los usuarios no suelen prestarle mucha atención.

Dada esta falta de atención, justamente, se crean contraseñas no del todo seguras para las cuentas, tanto sean para redes sociales, plataformas de streaming, e incluso para el home banking.

Statista publicó hace un tiempo un estudio en el que expone las contraseñas más comunes del mundo (y no tan seguras) encontradas en algunas filtraciones del 2020, donde los usuarios mostraron su particular interés por crear (o no) una contraseña que le permite salvaguardar su información "segura", entre las más utilizadas:

123456*

picture1

password

111111

123123

asdf

qwerty

abc123*

iloveyou

Y, aunque en la actualidad, la creación de una contraseña segura es de vital importancia para salvaguardar los datos personales de posibles fraudes y filtraciones, las empresas también necesitan a expertos en ciberseguridad para poder desarrollar algunos protocolos y demás defensas para evitar ser víctimas de posibles ciberataques, ya que estos son cada vez más comunes.

Argentina, con las contraseñas más débiles

Si bien la ciber seguridad es un tema bastante conocido, los usuarios no suelen prestarle mucha atención

Colombia, Brasil y la Argentina encabezan el ranking de países de la región con mayor utilización de contraseñas débiles para proteger el acceso a aplicaciones o identificarse como usuario en sitios web, según difundió unos meses atrás el registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe (Lacnic, por su sigla en inglés).

"En el área, el país con mayor cantidad de contraseñas débiles es Colombia, con 8,8%, seguido por Brasil con 8,7%, mientras la proporción en la Argentina es de 1,6% y luego se ubica México, con 1,3%", difundió la entidad.

A nivel mundial los tres países con contraseñas más débiles son: Reino Unido con el 13%, Rusia 9,8% y Colombia con 8,8%.

La clave más encontrada en el ranking global de contraseñas débiles fue el número 123456, que concentró 665.016 casos en todo el año 2020.

Las siguientes contraseñas débiles más encontradas en los países de Latinoamérica fueron: 123456789 (en 320.211 ocasiones), las palabras password (176.306 veces) y senha (167.140 veces) .

Se ubicaron luego los números 12345678 y 1234567890, seguidos por qwerty, 12345, iloveyou y onedirection.

"El uso de contraseñas robustas es una de las tantas medidas de seguridad informática que puede exigir una organización para impedir el acceso indebido a sistemas y redes informáticas, limitándolos únicamente a los usuarios autorizados", dijo el director Nacional de Ciberseguridad, de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Sain.

Agregó que "lo que nos ha demostrado la pandemia con el incremento de uso de recursos informáticos a través del teletrabajo y la educación a distancia, entre otros, es la importancia que tiene la ciberseguridad en estos tiempos".