¿Querés aprender y trabajar como programador?: los 15 lenguajes más demandados y mejores pagos

El conocimiento de los lenguajes de programación más demandados mejora el pensamiento matemático y lógico y se puede aprender sorprendentemente rápido.

Estas habilidades de razonamiento de los lenguajes de programación te ayudarán en todas las áreas de tu vida, como tomar decisiones y resolver problemas complejos.

Con más de 4 mil millones de usuarios en línea, la aplicación de la codificación informática es más importante que nunca. El campo de la informática atrae a algunas de las mentes más talentosas de todo el mundo a partir de los lenguajes de programación.

Los graduados de los cursos de programación o ciencias de la computación aseguran oportunidades profesionales únicas y gratificantes para quienes dominan los lenguajes informáticos más demandados en varios campos, como el medio ambiente, la medicina, los juegos, las operaciones comerciales y las finanzas.

La programación es un lenguaje internacional en el que se implementan varios códigos informáticos en todo el mundo con múltiples aplicaciones y negocios.

La necesidad de conocimientos de programación informática está aumentando. Los graduados en el sector de tecnologías de la información (TI) y que dominan alguno de los lenguajes más demandados, ganan, en promedio, salarios iniciales bastante decentes.

Lenguajes de programación más demandados: ¿cuánto ganan los programadores?

Al igual que la mampostería y el tejido de cestas o cualquier otra habilidad, cuanto mejor codificás, tenés más chances de obtener mejores salarios y, con mucho, la mejor manera de mejorar es trabajar muchas horas en ello.

Otro factor que afecta el salario de un programador es la cantidad de lenguajes de programación que conoce. El salario promedio con menos de un año de experiencia en los EE.UU. es de más de 50.000 dólares por año.

No es una cifra millonaria, pero se compara favorablemente con la mayoría de los otros programas de nivel de entrada, en especial sin corresponder a uno de los lenguajes de programación más demandados.

En promedio, un desarrollador "al final de su carrera" con años de experiencia y que domina lenguajes de programación más demandados, puede contar con que ganará 85.000 dólares anuales, más que suficiente para vivir cómodamente en los Estados Unidos.

El término "programador de computadoras" puede referirse a muchas profesiones diferentes, y la especialización de una persona afecta su salario. La ciencia de datos no es lo mismo que la programación.

Aun así, los dos prácticamente se superponen: el salario promedio de un científico de datos de nivel de entrada es de 85.000 dólares anuales en los Estados Unidos, que es el promedio para un futuro desarrollador.

Un ingeniero de aprendizaje automático que acaba de comenzar puede esperar recaudar aproximadamente 90.000 dólares en los EEUU. Los ingenieros de ciberseguridad de los lenguajes de programación tienden a ganar alrededor de 95.000 dólares anuales en el país norteamericano; mientras que los ingenieros de redes ganan alrededor de 72.000 dólares por año en los EEUU.

Los desarrolladores web que usan los lenguajes de programación más demandados ganan alrededor de 60.000 dólares anuales. Para conocer los salarios que se pagan en la Argentina por estos trabajos, leé esta nota de iProfesional.

Existen grandes diferencias entre los lenguajes de programación.

Ranking de lenguajes de programación más demandados

JavaScript

Si hablamos de los lenguajes de programación más demandados, JavaScript gana la carrera. Es de secuencias de comandos para el crecimiento de productos netos para grandes dominios empresariales, incluidos banca, salud y otros.

Es un lenguaje de programación prometedor y factible de emprender para expandir cada aplicación celular y de servidor y se encuentra entre los más demandados.

Python

Python es uno de los lenguajes más demandados y de motivos generales que permite a los constructores aplicar estilos de programación únicos mientras desarrollan programas.

Se han avanzado varios equipos y estructuras virtuales famosos con Python, uno de los lenguajes de programación más demandados, que consisten en máquinas de YouTube, Búsqueda de Google e iRobot.

HTML

HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto. HTML es uno de los programas más accesibles del mundo de la programación y uno de los más demandados. HTML es un lenguaje de marcado, lo que significa que es responsable de formatear cómo se presenta la información en un sitio web.

Este lenguaje no tiene la misma funcionalidad que otros y se limita a crear y organizar texto en un sitio.

Scala

La gran demanda de programadores de Scala lo ha convertido en uno de los más cotizados, ya que los desarrolladores que utilizan lenguajes de programación como Scala, Perl y Go ganan el salario más alto del mundo.

Los creadores en Scala pueden usar el lenguaje de programación Scala para varios propósitos.

Scala, uno de los más demandados, es adecuado para varios tipos de proyectos de desarrollo de software empresarial personalizados. ¿Cuáles son los sitios web más populares creados con Scala? Estos son Twitter, LinkedIn y Tumblr.

Ruby

Ruby es una empresa de desarrollo de software especializada en Ruby y Ruby on Rails, unos de los lenguajes de programación más demandados.

Ruby se utiliza ampliamente en el desarrollo de mercados personalizados. Grandes ejemplos de mercados creados con Ruby incluyen Airbnb, Fiverr y Couchsurfing.

La programación de software requiere habilidades en lógica.

Ranking de lenguajes de programación mejor pagados

Scala

Scala, uno de los más demandados, combina programación funcional y orientada a objetos en un lenguaje conciso de alto nivel.

El escalado estático ayuda a evitar errores en aplicaciones complejas, y sus tiempos de ejecución de JVM y JavaScript le permiten crear sistemas de alto rendimiento con fácil acceso a ecosistemas de bibliotecas importantes.

Scala es súper conciso y altamente escalable. Es fácil de aprender para programadores orientados a objetos. Una de las ventajas de Scala, uno de los lenguajes de programación más demandados, es que es inmutable; es decir, evita los efectos secundarios y permite el procesamiento en paralelo.

Los macrodatos y el aprendizaje automático son casos de uso frecuentes de este lenguaje de programación. Su salario promedio anual en los Estados Unidos es de 150.000 dólares.

Go

Go, uno de los lenguajes de programación más demandados, fue desarrollado por Google y presentado en noviembre de 2009.

Como plataforma de código abierto, se utiliza activamente para proyectos dentro de la empresa y varios servicios reconocidos de clase mundial (SoundCloud, Netflix, Dropbox).

En los últimos años, Go, uno de los lenguajes de programación más demandados, ha crecido enormemente gracias a sus beneficios para las tareas de subprocesos múltiples, como el procesamiento paralelo eficiente, el tiempo de inicio rápido y el uso de memoria solo cuando sea necesario en el futuro. Su salario promedio anual en los EEUU es de 140.000 dólares.

Rust

Rust, uno de los lenguajes de programación más demandados, fue creado como un proyecto paralelo por un empleado de una empresa de tecnología y lanzado en 2010.

Es comparable a C y C ++ y contiene muchos de los mismos comandos y palabras clave de ambos lenguajes y algunos elementos únicos solo de Rust.

Los lenguajes de programación de más rápido crecimiento, según GitHub. Centrado en la seguridad y el rendimiento, dos de los sellos distintivos de Rust son la prevención de errores y el almacenamiento eficiente.

Este idioma, uno de los lenguajes de programación más demandados, se puede ejecutar en dispositivos de hardware y servicios de red. Su salario promedio anual en los EEUU es de 130.000 dólares.

Swift

En 2014, Apple lanzó este lenguaje de programación y desde entonces se ha convertido en uno de los de más rápido crecimiento.

Swift, uno de los lenguajes de programación más demandados, facilita la creación de aplicaciones iOS en dispositivos móviles y de escritorio, y también es cada vez más común para las aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Uber, Airbnb, Square, la aplicación de meditación Calm y alrededor de 500.000 otras aplicaciones en la App Store están al menos parcialmente escritas en Swift. Su salario promedio anual en los EEUU es de 125.000 dólares.

C

C es uno de los lenguajes de programación Basic más antiguos y uno de los más populares, desarrollado en 1972 por el científico informático estadounidense Dennis Ritchie. C se desarrolló con propósito general para programar una amplia variedad de sistemas y hardware informáticos.

Muchos de los lenguajes que se utilizan comúnmente en la actualidad, incluidos Java, PHP y JavaScript, tienen sus raíces en C. Su salario promedio anual en los EEUU es de 125.000 dólares.

Haskell

Haskell, uno de los lenguajes de programación más demandados, apareció por primera vez en 1990. Un comité lo creó para eliminar los desafíos de sus predecesores, como ML, Hope y Miranda.

Los programadores usan Haskell para investigar y enseñar codificación de bloques funcionales. Las principales características de este idioma, uno de los lenguajes de programación más demandados, incluyen períodos de desarrollo más cortos, alta confiabilidad, y los desarrolladores celebran el Simposio ACM Haskell anualmente para recopilar y compartir ideas sobre el idioma. Su salario promedio anual en los EEUU es de 121.000 dólares.

TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto y gratuito desarrollado y mantenido por Microsoft.

Es un superconjunto sintáctico estricto de JavaScript y, opcionalmente, agrega escritura estática al lenguaje. El lema es "JavaScript que es escalable". Su salario promedio anual en los EEUU es de 120.000 dólares.

Java

Integrado en grandes aplicaciones comerciales heredadas y ganando relevancia a través de la adquisición por parte de Google para Android, Java cae al puesto número 7 en salarios promedio.

Java fue desarrollado originalmente por Oracle y es extremadamente popular porque puede crear computadoras de escritorio, web, aplicaciones móviles y más. Excepcionalmente estable y rápido, está de moda a nivel empresarial. Su salario promedio anual en los EEUU es de 104.000 dólares.

C++

C ++, que alguna vez fue un lenguaje de programación de primer nivel y ahora se usa principalmente en juegos y aplicaciones de alto rendimiento, ocupa el quinto lugar en el salario promedio de C ++ y el quinto en puestos vacantes.

El lenguaje estándar y útil C ++ se desarrolló para la programación de aplicaciones y sistemas. En su desarrollo, se usó a menudo para gráficos avanzados, juegos y aplicaciones de oficina.

C ++ es muy rápido y estable, pero más difícil de aprender que los otros lenguajes de esta lista (excepto posiblemente C). Su salario promedio anual en los EEUU es de 102.000 dólares.

Kotlin

Kotlin es un lenguaje de programación multiplataforma, estático y universal desarrollado por la empresa de TI "JetBrains".

Está diseñado para interoperar con Java. Si bien la versión JVM de la biblioteca estándar de Kotlin depende de la biblioteca de clases de Java, su función de inferencia de tipo hace que la sintaxis sea muy concisa.

Aunque JVM es el enfoque principal de Kotlin, también se puede compilar en JavaScript o código nativo (a través de LLVM). En 2019, Google convirtió a Kotlin en el idioma preferido para los desarrolladores de aplicaciones de Android, y su popularidad y demanda se han disparado desde entonces.

Aparte de su sintaxis legible por humanos y compatibilidad total con Java, Kotlin ahora es totalmente compatible con la comunidad en constante crecimiento de Google. Su salario promedio anual en los EEUU es de 100.000 dólares,

Perl

Perl es un lenguaje de programación más dinámico e interpretado universalmente desarrollado por Larry Wall en 1987. Fue creado como un lenguaje de scripting Unix para hacer más manejable el procesamiento de informes y la edición de texto.

Varias otras tareas, como desarrollo web, administración de sistemas, desarrollo de GUI y programación de redes, por nombrar algunas. Su salario promedio anual en los EEUU es de 94.000 dólares.

Ruby

Ruby on Rails es una aplicación web de servidor escrita en Ruby. Es un marco Modelo-Vista-Controlador (MVC) que contiene estructuras estándar para una base de datos, servicio web y páginas web.

El propósito central de Ruby on Rails es facilitar la creación de programas robustos, legibles y mínimos. Promueve estándares web como JSON o XML para la transferencia de datos y JavaScript, HTML y CSS para la interfaz de usuario.

Desde sus inicios en 2005, Ruby ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de aplicaciones web gracias a sus propiedades únicas como base de datos perfecta. El apoyo de una gran comunidad de desarrolladores hace de Ruby on Rails un lenguaje de programación fantástico para el desarrollo web. Su salario promedio anual en los EEUU es de 92.000 dólares.

Objective-C

Objective-C es un subconjunto del lenguaje de programación C y ofrece capacidades orientadas a objetos y un tiempo de ejecución dinámico. Hereda la sintaxis y las declaraciones de control de flujo de C y agrega sintaxis para definir clases y métodos.

Objective-C puede combinar bloques de código C y C ++ en el lenguaje C, lo que lo hace muy versátil para el desarrollo de aplicaciones. Se basa en el concepto de código que representa objetos naturales. Su salario promedio anual en los EEUU es de 66.000 dólares.

Existe una alta demanda global de programadores.

Conclusión

Después de leer lo lucrativos que son estos lenguajes de programación, debés tener curiosidad por saber de dónde aprender estos lenguajes. La buena noticia es que podés aprender todos los idiomas de la lista y muchos otros en cualquier instituto de renombre.

Estos idiomas no solo son bien remunerados, sino que también tienen una gran demanda. Estos lenguajes informáticos son excelentes opciones para tener tu trabajo de forma remota. Para conocer los salarios que se pagan en la Argentina por este trabajo, leé esta nota.