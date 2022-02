¿Universalización del acceso?: la Cámara de Internet reveló 6 puntos clave que debe resolver el Estado en 2022

|| CICLO DE ENTREVISTAS TELCO ||

"Telecomunicaciones e inicio de 2022: qué espera y demanda el sector"

¿Qué se viene para el año que comienza en materia telco? ¿Qué planes y expectativas tendrán los actores más importantes? ¿Habrá acuerdos o desacuerdos entre los grandes, medianos y pequeños jugadores y el Estado? ¿Cómo se cierra el 2021? ¿Qué demandas se generarán en 2022?

Ariel Graizer, Presidente de Camara Argentina de Internet CABASE, explicó en diálogo con iProfesional que desde el sector pyme esperan que el Gobierno de Alberto Fernández "se den cuenta que tienen que regular a favor del mercado y no en contra. Ser proactivos y no reactivos" y cómo serían las "políticas claras" para llegar a universalizar el servicio.

"No hay inversiones extranjeras en este sector, se usa lo que está en el negocio", ejemplificó Graizer.

Además pidió que se reconozcan las asimetrías, quitar el DNU 690 que fija los precios, que se permita la libre competencia y que los pequeños y medianos tengan también la posibilidad de acceder a movilidad.

El presidente de CABASE además consideró que una de las buenas políticas públicas a aplicar sería "subsidiar la demanda porque hay millones de hogares por los cuales pasa la fibra y no la contratan".

Finalmente se refirió al partido que se está jugando en relación a los combos y contenidos, y explicó por qué las SAPEM tienen un rol conflictivo.

¿Cuál es el balance con el que cerraron el año 2021?

Fue un año muy difícil, complejo, parte de la industria se dedicó a sostener lo que tenía. En algunos servicios hubo un poco de crecimiento pero no lo necesario para volver a tener una curva positiva. La macroeconomía del país tampoco ayudó. A los miembros de la Cámara les ha resultado un año muy difícil.

¿Cómo quedó Argentina posicionada con respecto al crecimiento en la región?

Si no fuera por Fibra Óptica, por todo lo demás medios seguimos siendo el segundo país de América latina, incluso este año, porque la penetración de ADSL, cable y wifi, todavía nos dejaron muy arriba, pero eso a este ritmo se pierde.

¿Qué problemas puntuales va a generar esto a futuro en el corto y en el largo plazo?

Cuando fue la explosión de la pandemia, todo el mundo me preguntaba si Internet iba a aguantar y si íbamos a estar bien. Nuestra respuesta era "va a aguantar porque venímos haciendo las cosas bien".

Y de hecho aguantó. Porque uno planifica cinco años como mínimo y para el pico, no para el valle. Pero después vinieron con los decretos que han generado que muchas empresas, la mayoría del mercado, hayan modificado sus planes de inversión y hayan hecho casi sólo mantenimiento, muy poco crecimiento.

O sea, el tema es que nos comimos todo el crecimiento que estaba planificado dentro de los 5 años en cuestión.

¿Lo vamos a recuperar?

De alguna manera sí, eso se va a recuperar. Pero primero tiene que haber reglas claras y previsibles para que eso cambie.

Realmente es un punto clave el saber. Si vos ves los aumentos permitidos contra los del costo de la inflación y el costo de vida, perdimos casi un 20 y pico por ciento. Eso atenta contra el crecimiento del negocio.

¿Están teniendo diálogo ustedes con el Gobierno?

Poco, no el que quisiéramos.

El reclamo más importante que ustedes tienen contra el 690, ¿vendría a ser esta política de los precios?

No, no solamente es la política de precios. Nosotros no estamos de acuerdo con que sea servicio público. Ese es el primer reclamo que estamos haciendo.

Lo está demostrando lo que está pasando con la energía eléctrica. El servicio eléctrico es un servicio público y mirá cómo está cuando se pisan las tarifas, no hay todas las inversiones necesarias.

De la misma manera, el servicio público no resuelve el problema de las inversiones y de la penetración.

¿En cuánto tiempo se va a recuperar el sector?

Nosotros tenemos un plan que hace muchos años lo llevamos adelante, incluso antes de que el Gobierno lo diga, que es el de la universalización del acceso.

Cambiaron las reglas de juego en la mitad de un servicio y hay mucha gente que ha levantado la pierna del acelerador esperando entender y, más allá de eso, está recontra judicializado. Entonces en ese escenario de inestabilidad, es muy difícil saber cómo y en cuánto tiempo se va a recuperar el sector.

¿Las pymes y los ISPs sí aplicaron los aumentos que había establecido el Gobierno?

Algunos sí y otros no, cada uno decidió lo que tenía que hacer. Hubo dispersión, muchas decidieron acatar lo que el Gobierno dijo y otras que no.

Y las que acataron lo que el Gobierno dijo, ¿por qué tomaron esa decisión?

Yo creo que algunas por miedo, otras por denuncias.

Ustedes estaban trabajando con una serie de puntos para una ley marco que no trate solo el tema precios, sino que incluya cuestiones como la paquetización de servicios o el subsidio a la demanda

Nunca tuvimos respuesta a eso. Entendemos que el 690 es un problema, pero lo que decimos que hay que modificar es la Ley Argentina Digital, que es la ley que no regula, en donde no figura Internet.

El problema es que el mayor servicio que los clientes tienen hoy en el país y que quieren tener, no figura en la ley.

Entonces, por eso nosotros reclamamos que debería haber una ley, no solamente un decreto de la ley del buen uso.

Cuando surgió lo de 690 advirtieron que iba a traer mayor concentración y desaparición de las pymes: ¿qué pasa con este diagnóstico a más de un año?

Hubo muchas pymes que estuvieron en venta, algunas se vendieron y después otras no. Pero el 690 lo que genera, y por eso decimos que hay que entender las asimetrías, es que hubo empresas que tenían espalda financiera para poder esperar muchos meses o perder plata operando.

Porque acá lo que pasa con el 690, a diferencia de lo que pasa con la electricidad, es que los privados deben subsidiar el servicio. Pero las pymes y cooperativas no tienen espalda para hacerlo.

Hubo ventas y cuando el mercado se normalice vamos a entender bien lo que pasó, hubo parate de inversión y la competencia se va a llevar puesto a alguno. Si no se resuelve adecuadamente va a haber más concentración.

¿Qué esperan por parte del Estado para este 2022?

Nosotros esperamos que se den cuenta que tienen que regular a favor del mercado, y no en contra. Para que el mercado funcione. Ser proactivos y no reactivos.

Para nosotros es muy importante tener políticas claras que promuevan, porque sino esto que nosotros pensamos que es universalizar el servicio, no va a llegar. Y de hecho se nota, no hay inversiones extranjeras en este sector, se usa lo que está en el negocio.

¿Qué tipo de políticas públicas e incentivos?

Reconocer las asimetrías que hay en el mercado, sacar el 690. Que no tengas que pedirle permiso a un funcionario para fijar tus precios, que se permita la libre competencia, que haya competencia efectiva.

Que no haya posición ni abuso de posición dominante, que los pequeños y medianos tengamos también la posibilidad de acceder a movilidad, eso es fundamental.

¿Cuáles problemas puntuales observan para alcanzar el objetivo de la universalización del acceso?

Lo que nos preocupa es que las asignaciones del Fondo no han resuelto los problemas de la universalización del acceso. Toda esa plata puesta en los ARN o en los créditos, de la manera que está armado, no ha resuelto el problema, al contrario.

Nosotros dijimos que también hay que subsidiar la demanda porque hay millones de hogares por los cuales pasa la fibra y no la contratan.

Por otro lado tiene que haber un mecanismo más ágil, de asignación, de tramiterío, porque para más de un operador es imposible resolverlo por la burocracia misma.

¿Qué es lo que están observando en relación a los combos y contenidos?

Hay todo un tema con los combos y los contenidos, ahí se está jugando un partido muy importante.

Hoy para acceder a los pack, hay 2 empresas que casi concentran el 90% de los contenidos, entonces te venden paquetes y no lo hacen con cualquiera.

Genera diferencias competitivas muy importantes porque por ejemplo un proveedor te lo da gratis por 6 meses o con descuento.

Y los combos cada vez se venden más y ahí se nota mucho la diferencia.

El rol de las SAPEM

Algunas Sapem han decidido no solamente complementar, sino competir con las pymes y cooperativas, y ese fue el problema. Se fondean con fondos públicos y no tienen que dar ganancias ni mostrar operatividad, generan una distorsión en el mercado muy importante.

Algunas hasta se financian con el Fondo del servicio universal, que es peor, porque son los fondos de su propio competidor.

Cuando están generando infraestructura que es complementaria y es para llevarla donde el privado no llegó, eso está perfecto. Pero si eso ya está hecho y, sobre eso, se apoyan para tener proyectos políticos, no está bien.

Hay reclamos en cada zona donde eso se produce pero sin respuesta. Es un tema muy estratégico.