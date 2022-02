Mundo digital: todas estas marcas tendrán su propio comercio en el metaverso

El metaverso del que habló Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, hace tan solo unos meses ya es una realidad. Y las grandes marcas no quieren perder la oportunidad de estar presentes en ese universo digital donde se podrá hacer vida desde cualquier lugar con unos lentes de realidad virtual.

Zara, H&M, Adidas, Nike, Vans y Carrefour son algunas de las firmas que ya anunciaron que están trabajando para digitalizarse y ofrecer sus productos y servicios en este nuevo espacio. De hecho, según expertos de Wildbytes, el 70 % de las grandes marcas estarán presentes en este espacio online en el plazo de cinco años.

La primera ubicación de ropa en el metaverso será H&M. Para ello, la marca se ha aliado con la empresa de servicios digitales Ceek y tendrá su tienda virtual en Ceek City, espacio virtual en el que ya hay teatros y lugares para conciertos, entre otras cosas.

En este establecimiento, el consumidor podrá, a través de su avatar digital, pasear por la tienda, mirar productos, probar, comprar y pagar las prendas que desee con el token Ceek, para luego retirarla en las tiendas físicas de la marca, informa Consumidor Global. Aún se desconoce la fecha exacta en la que este negocio estará disponible.

Carrefour anuncia su incorporación al metaverso

Carrefour se alió con Meta (Facebook) para avanzar en su transformación digital

Alexandre Bompard, presidente de Carrefour, también ha anunciado la incorporación de la cadena gala en un post en su LinkedIn. En esta publicación citó a la compañía de entretenimiento The Sandbox, que podría convertirse en su aliada.

De hecho, Carrefour se alió con Meta (Facebook) para avanzar en su transformación digital. Se prevé que esta asociación se desarrolle en Francia, Italia, España, Rumanía, Polonia, Bélgica, Taiwán, Argentina y Brasil, y abarque varios aspectos del negocio, desde la comunicación interna y la experiencia de los empleados hasta las relaciones con los clientes, la publicidad digital y la digitalización de folletos, la comunicación local y el comercio social.

El entretenimiento y los videojuegos, los pioneros

Los sectores que más están apostando por el metaverso son el entretenimiento y los videojuegos

Actualmente, los sectores que más están apostando por el metaverso son el entretenimiento y los videojuegos. Tras ellos, la moda. En los últimos meses se ha podido observar cómo Balenciaga ha introducido sus productos en Fortnite, o Vans ha creado Vans World dentro de la plataforma de juegos Roblox. También destacan el sector de la belleza y la automoción, que están explorando las posibilidades que ofrece este nuevo espacio virtual.

El pasado noviembre The New York Times publicó que Meta, la compañía antes conocida como Facebook, está estudiando abrir tiendas físicas en Estados Unidos que podrían extenderse por todo el mundo. En estas tiendas se presentarían los dispositivos frabricados por la división Reality Labs de la empresa, tales como gafas de realidad aumentada o auriculares de realidad virtual. Estos dispositivos permiten al usuario entrar a este mundo digital futurista. Sea como fuere, el metaverso no sería posible sin las criptomonedas y su tecnología, el blockchain.