Este ex gerente de Uber apuesta por la inclusión financiera a través del uso de "cash"

La población no bancarizada ofrece una oportunidad para hacer negocios, aumentar las ventas y ofrecer servicios financieros digitales en efectivo.

En América latina más del 40% de las personas mayores de 15 años no tienen cuenta bancaria por lo que el efectivo es su forma de transaccionar bienes y servicios. En los países en vías de desarrollo la población no bancarizada se estima en 2.500 millones de personas. Estas dependen del efectivo o servicios financieros informales que no son seguros y convenientes.

Pago 46, una startup californiana fundada por Garland Wong llegó a la Argentina para asumir el desafío de la inclusión financiera a través de la digitalización del uso del "cash".

Martín Mazza, quien fue gerente general de Uber para la Argentina, conoció a Wong a través de un fondo de inversión y se asoció. Mazza, quien lidera la estrategia y ejecución en Pago46, explicó a iProfesional cómo impulsará la inclusión financiera a través del uso del efectivo.

Sobre el Ecuador, 23 grados hacia el Norte y 23 grados hacia el Sur, hay 2 billones de personas que no tienen una tarjeta de débito o crédito. Este es el número al que Pago46 o P46 quiere darle inclusión financiera.

-¿Cómo se construye un proceso de inclusión financiera a través de los pagos en efectivo?

-Para construir un proceso de inclusión financiera a través de los pagos en efectivo hay que acercar la economía digital a usuarios que hoy no tienen una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito y hacerlo sencillo para que puedan empezar a tener su camino de digitalización o educación digital y empezar a transaccionar online, para que puedan comprender el valor de digitalizarse.

La idea es que cualquier persona pueda pagar en efectivo de forma digital, en cualquier momento y lugar, lo cual brinda diversas posibilidades, como acceder a criptomonedas, productos y servicios digitales, pagos de cuotas y servicios, etc., y efectuarlo de una forma digital con el efectivo con el que ya está familiarizados.

Es decir, acercar la economía digital a aquellos sectores de la población que hoy dependen del efectivo. De esta forma, apuntar a disminuir la desconfianza en los pagos y servicios digitales, facilitando el acceso, y partiendo de tener historia en pagos para brindar más servicios financieros.

El servicio de Pago46 no está diseñado para reemplazar los pagos en efectivo por medios electrónicos. Al revés, la idea es facilitar el traslado de dinero y que entre los propios usuarios puedan satisfacer la necesidad de efectivo.

-¿Qué porcentaje de la población en América latina no cuenta con una tarjeta para hacer compras en línea?

-Actualmente en América latina más del 40% de las personas mayores de 15 años no tienen cuenta bancaria (fuente: Acams Today), por lo que el efectivo es la forma de transaccionar que poseen.

En los países en vías de desarrollo la población no bancarizada se estima en 2.500 millones de personas. Estas dependen del efectivo o servicios financieros informales que no son seguros, ni convenientes, pero sí más costosos.

Entonces las plataformas y las redes móviles de pago, como Pago46, están realizando esfuerzos que se convierten en verdaderas soluciones. Se trata de una oportunidad para hacer negocios, aumentar las ventas y ofrecer servicios financieros digitales en efectivo.

Especialmente, porque millones de personas no bancarizadas tienen acceso a teléfonos móviles y ofertas online. Los no bancarizados representan, para el e-commerce, una ventaja competitiva con incidencia en el aumento de ventas. Además, incluye expansión, crecimiento, mayor productividad, rentabilidad y ROI.

Transformación digital en las transacciones cotidianas

-¿Cómo nació la idea de Pago46?

-Gargand Wong, CEO y fundador de Pago46, siempre buscó la innovación en base a sus experiencias de vida, creó más de 10 startup en su carrera, incluyendo las primeras experiencias en el proceso de pago con tarjeta por Internet a mediados de la década de 1990, con la premisa de acercar la economía digital a usuarios no bancarizados uberizando la experiencia de pagos en efectivo nace Pago46. La idea nació de una necesidad de Garland que cuando llegó a Chile no podía hacer compras en línea, pues no tenía tarjeta de débito o crédito local.

Con la transformación digital del comercio el primer reto fue digitalizar los medios de pago y garantizar transacciones seguras. Asimismo, este mismo reto evolucionó y se convirtió en una oportunidad para tomar en cuenta a los no bancarizados.

Con la demanda de consumo a nivel global también aumentó la de métodos de pago modernos, digitales e inclusivos. Garantizando que sean seguros, rápidos y que ofrezcan oportunidades de acceso a cualquier tipo de producto y/o servicio.

Así nace Pago46 como una red móvil de pago en efectivo que busca la inclusión financiera y la democratización de los servicios de pago online, permitiendo a las empresas ofrecer productos y servicios a millones de personas no bancarizadas.

El número 46 está relacionado con la latitud del Ecuador. En esa franja hay 2.000 millones de personas que siguen utilizando el efectivo como principal medio de pago. A ese público es al que apuntamos con nuestro producto en América latina, pero también en Asia y África

-¿Cómo funciona Pago46?

-Pago46 es una aplicación y plataforma de tecnología en la cual los usuarios de los comercios asociados pueden realizar pagos de cuentas y servicios varios en efectivo a través de la comunidad de Socios46 o de redes asociadas, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Realizar un pago a través de la aplicación de Pago46 y de la comunidad de Socios46 es muy sencilla, rápida y segura ya que se puede realizar desde cualquier lugar porque funciona 24/7, ya sea solicitando un Socios46 o a través de dinero que posee en la app.

Asimismo se puede realizar el pago a través de una red asociada utilizando un código que le presentara el comercio asociado (y llegará por email) después de haber seleccionado el modo de pago.

-¿Cuál es el modelo de negocio de Pago46?

-Pago46 es un medio de pago que actúa cobrando una tasa de procesamiento de pagos a los comercios y marcas asociados a la red, de forma que los clientes de esos consumidores tengan más y mejor acceso a pagos y servicios financieros en toda la región. Así mismo permite a quiénes utilizan la aplicación generar un ingreso extra a través del uso de la aplicación.

-¿Cuántos usuarios registrados tienen en la Argentina y en América latina?

-Creciendo de forma orgánica y, empujado por la necesidad de los usuarios, en América latina ya somos un total de más de 150.000 utilizando la app y sistema de Pago46 siendo que más de 45.000 son argentinos. Sin embargo, el total de consumidores que ya realizaron alguna vez un pago a través de Pago46 es de más de 800.000.

-¿Cuáles son sus proyecciones para este año?

-La principal proyección es continuar creciendo y afianzando el servicio en toda la región, con la aspiración de cubrir más del 90% de la población de América latina hispanohablantes con el servicio, desarrollando más y mejores soluciones de pago y servicios financieros, brindando acceso a servicios financieros para todos utilizando blockchain y web3.

Pago46 no favorece el uso de pago en efectivo, sino que digitaliza el pago en efectivo.

-En los países desarrollados el efectivo cae en desuso. ¿Por qué Pago46 favorece el uso del efectivo?

-Pago46 no favorece el uso de pago en efectivo, sino que digitaliza el pago en efectivo. Es decir que favorecemos la economía digital, permitiendo que cualquier persona pueda elegir la forma de pagar y hacerlo de manera conveniente, y que la manera digital no deba estar restringida al uso de crédito, débito y cuentas bancarias. Ofrecemos opciones para que cualquier persona pueda pagar en efectivo digitalizando el pago.

En los países desarrollados vemos que cada vez más aparecen opciones de aplicaciones y tecnologías facilitando el acceso al efectivo, ya que la forma de sostener el acceso hoy implica desarrollar infraestructura del siglo pasado basado en máquinas (ATM / cajeros automáticos), inversiones en capex con altos costos de mantenimiento.

No obstante, el efectivo tiene propiedades intrínsecas como la inmediatez, seguridad, privacidad y cero costo transaccional, que mismo en mercados desarrollados lo hacen difícil de reemplazar en un 100%, sobre todo en sectores vulnerables a la población.

La solución no es darle la espalda, sino hacerlo inclusivo, facilitando que esos sectores de la población puedan utilizar también el efectivo para compras y pagos online de forma sencilla, facilitando la transición a una moneda 100% digital. Pago46 favorece la adopción de la economía digital, facilitando que cualquier persona que no cuenta con una cuenta bancaria o tarjeta de crédito pueda acceder a la misma.

Favorece la elección, conveniencia y opciones de pagos, creando un puente para que más personas puedan participar de la economía digital de forma sencilla, rápida y sin fricción.

-¿Qué lanzamientos tienen previstos para este año en la Argentina y en América latina?

-Principalmente disponibilizar el servicio en más países de la región, apuntando a cubrir más del 90% de la población hispanohablante de latinoamérica, incluyendo países como Guatemala, República Dominicana, Paraguay, entre otros. Desarrollar servicios adicionales de pago facilitando la adopción de monedas digitales reguladas por bancos centrales y adopción de web.