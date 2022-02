MercadoLibre supera estimaciones de ingresos y gana cuota de mercado en Brasil

La compañía de comercio electrónico, MercadoLibre Inc.(MELI), aumentó sus ingresos más de lo esperado y ganó cuota de mercado en Brasil, incluso mientras los jugadores asiáticos siguen fortaleciendo su huella en el mayor lugar donde opera la compañía.

Mercado Libre registró ingresos netos de u$s2.100 millones en el cuarto trimestre, un aumento del 61% respecto al año anterior y ligeramente por encima de la estimación de los analistas de u$s2.000 millones, según un comunicado revelado el martes.

Marcas Galperín, el creador de Mercado Libre.

La compañía informó de un volumen bruto de mercancías de u$s8.000 millones, más o menos en línea con las expectativas, impulsado por el crecimiento en Brasil, donde empresas como la plataforma de comercio electrónico Shopee de Sea Ltd. (SE) han estado construyendo sus operaciones locales.

"Hemos ganado cuota en Brasil, incluso con los actores asiáticos", dijo Andre Chaves, vicepresidente senior de la empresa con sede en Buenos Aires, en una entrevista. "Miramos con atención a la competencia y tratamos de aprender, pero eso no debe cambiar nuestra estrategia. Todo en el trimestre apunta a una senda de crecimiento sostenible".

Resultados por acción

A pesar de los fuertes ingresos, Mercado Libre registró una pérdida neta por acción de 0,92 centavos de dólar, por debajo de las expectativas de los analistas de ganancias de 0,73 centavos por acción.

Los resultados reflejan que el cuarto trimestre es una época del año que concentra un alto volumen de ventas pero también altos gastos, como los de marketing, descuentos y rebajas, dijo Chaves.

Bueno resultados de Mercado Libre en Brasil.

La cartera de crédito de la firma creció hasta superar los u$s1.700 millones en el tercer trimestre, frente a los u$s1.100 millones de los tres meses anteriores, mientras que la morosidad mejoró en un momento en el que los inversores están preocupados por el posible deterioro de la calidad del crédito en Brasil en medio de la subida de la inflación y los tipos.

La empresa adquirió el año pasado la firma brasileña de logística Kangu y recientemente anunció la compra de participaciones en dos criptomonedas. Chaves rechazó comentar sobre posibles objetivos de fusión y sobre cómo la empresa podría incorporar más funcionalidades de cripto en su back-end o en sus productos de cara al usuario.

Resultados globales

Las acciones de MercadoLibre han bajado un 55% desde que alcanzaron su punto máximo en enero de 2021, golpeadas por la perspectiva de aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos y el temor a una competencia feroz.

MercadoLibre cuenta con 24 recomendaciones de "compra" por parte de los analistas, cinco de "mantener" y ninguna de venta, según datos recopilados por Bloomberg.

Mercado Libre se convirtió en uno de los sitios líderes del e-commerce.

Fundada en 1999, MercadoLibre es la mayor empresa de correo electrónico de América latina. Presente en 18 países de la región, sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York desde 2007. Con una capitalización de mercado que superó los u$s100.000 millones hace un año, hoy roza los u$s45.000 millones. Es la compañía argentina más valiosa del mundo.

Te puede interesar ¿Querés minar Ethereum?: todo lo que debés saber para definir si te conviene o no

El año pasado, los ingresos de MercadoLibre crecieron 78%. La base de usuarios únicos se expandió de 132,5 millones a 139,5 millones. El volumen total de pagos procesados creció de u$s 49.756,8 millones a u$s 77.371,1 millones y los hechos en su marketplace subieron de u$s 20.926,8 millones a u$s 28.350,9 millones.