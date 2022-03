Facebook retira su página más vista en el mundo por este problema grave

El último informe trimestral de transparencia de Facebook incluía un pequeño misterio: la página más vista en los últimos tres meses en la red social había sido retirada por violar las políticas de contenido.

Facebook se negó a identificarla. Pero este mes se supo de qué página se trataba. Era una página de memes y contenidos virales de mala calidad llamada That Ain't Right (Eso no está bien, en español), llena de recetas de mala comida, acertijos y una pizca de insinuación sexual.

Según informó el diario digital Business Insider, fue retirada bajo la sospecha de ser una estafa de minería de datos, luego de acumular casi 122 millones de visitas entre octubre y diciembre.

La página fue retirada por Facebook a finales de enero, según los registros de The Internet Archive. Una fuente de una empresa de rastreo de redes sociales explicó que la página ha sido completamente "borrada".

Sin embargo, algunas imágenes de memes publicados de un perfil todavía aparecen en los resultados de búsqueda de Google.

Memes de That Ain't Right , la página eliminada en Facebook.

El negocio detrás de los memes en Facebook

Los memes eran, en su mayoría, avisos que fomentaban la participación de los usuarios de Facebook, como invitaciones a hacer matemáticas mentales o a pensar en nombres para perros grandes, juegos de detectar la diferencia entre unas imágenes, así como fotos insinuantes de salchichas y carnes para el desayuno.

Un portavoz de Facebook confirmó que la página ha sido retirada, argumentando que la razón venía por "violaciones repetidas de las políticas de ciberseguridad y de comportamiento inauténtico".

La política de ciberseguridad de Facebook cubre todas las variaciones de las páginas que intentan utilizar los comentarios para acceder a los datos personales de los usuarios.

La política de comportamiento inauténtico fue por el "aumento artificial de la popularidad de las publicaciones", diseñado, según Facebook, "para permitir otras violaciones" de sus normas.

"Las páginas eliminadas por este tipo de infracciones utilizan tácticas prohibidas para aumentar la popularidad de sus publicaciones, como el uso de cuentas falsas y el envío de spam a otros usuarios", añadió el portavoz.

That Ain't Right también fue eliminada en TikTok.

Memes bajo sospecha del FBI

That Ain't Right ya había sido identificada anteriormente por Facebook. En el informe de transparencia del tercer trimestre difundido por la compañía, la página llegó a posicionarse como la séptima más vista, con más de 112 millones de visitas.

TikTok también ha eliminado esa cuenta y ninguna de sus publicaciones está ya disponible.

En septiembre y octubre, That Ain't Right fue denunciada en la red social por ser una página de presuntas estafas por un afiliado de The Ecommerce Foundation, un grupo de la industria con sede en Europa.

Facebook dijo que utiliza el engagement de las publicaciones para decidir qué mostrar a los usuarios en su feed, de modo que las publicaciones que buscan la interacción, como los comentarios, los shares y los likes, pueden ganar puntos rápidamente para aparecer en los feed de muchas personas.

"Una publicación que le guste a un usuario o en la que comente suele aparecer automáticamente en el timeline de tus amigos, y ellos, al interactuar con ese contenido, también se lo hace llegar a sus otros amigos". explicó el portavoz.

Una publicación de That Ain't Right en octubre sobre nombres para un perro grande consiguió casi 600.000 comentarios.

Te puede interesar Tablets gratis para monotributistas y jóvenes de entre 15 y 25 años: cuáles son los requisitos

Según el FBI, este tipo de memes suelen estar automatizados y se utilizan para recopilar información sobre las personas, con preguntas sencillas que hacen que la gente proporcione información como su sexo, edad y lugar de residencia. Después, los datos se venden o se utilizan para fines ilegales, como el robo de identidad.