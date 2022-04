Autorizan dos aumentos para Internet, telefonía y televisión: de cuánto será y cuándo se aplicará

El Gobierno nacional autorizó dos aumentos de 9,5% cada uno para las tarifas de Internet, telefonías fija y móvil, y televisión por cable y satelital. La medida se anunció a través de la Resolución 725/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la medida, firmado por Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo encargado de regular el precio de esos servicios, serán dos subas de 9,5% cada una, a aplicarse en mayo y julio próximos.

Además, las autoridades dispusieron un incremento específico de los valores máximos que pueden cobrar las compañías de telefonía móvil en la modalidad prepaga.

Esta actualización se suma a la que se realizó en enero pasado, que fue del 9,8% y alcanzó sólo a las empresas de Internet, telefonía fija y televisión por cable y satelital que tengan menos de 100 mil clientes.

En julio las empresas podrán volver a incrementar sus precios otro 9,5%.

Los meses de entrada en vigencia de los aumentos

De esta manera, a partir de la factura correspondiente a mayo, las prestadoras de telefonía móvil podrán aplicar el primero de los aumentos, para "cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas".

En julio podrán volver a incrementar sus precios otro 9,5%, "tomando como referencia los valores actualizados", dando una suba acumulada de 19%.

Lo mismo sucederá con las licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico (SRSVFR) y de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH).

Los aumentos incluyen a los servicios de TV paga.

Nuevos precios para la telefonía móvil prepaga

Los precios para la "modalidad prepaga pura" de la telefonía móvil quedaron fijados de la siguiente manera:

Recarga de 50 MB de datos móviles por día: $27,40 en mayo y $30 en julio, con impuestos incluidos.

Segundo de voz: $0,42 en mayo y $0,46 en julio, con impuestos incluidos.

SMS: $5,50 en mayo y $6 en julio, con impuestos incluidos.

Los aumentos de tarifas se suman a otros anunciados en los meses anteriores.

Advertencia del Enacom sobre las tarifas

El Enacom advirtió que cualquier cambio que las empresas "eventualmente realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales con arreglo a las autorizaciones de incrementos aprobadas en la presente resolución, deberán ser comunicadas" a las autoridades nacionales.

El Gobierno remarcó que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las compañías y "que supere los valores expresamente autorizados", deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican por mora en el pago.

Además, en aquellos casos en los que algún cliente no abone su factura con estos aumentos no aprobados por el Enacom, las prestadoras "deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes".

El Poder Ejecutivo advirtió a las compañías que incumplir con esta medida "se entiende violatorio de los derechos de los clientes y las clientas e incumplimiento de las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones".

Entre los considerandos de ra Resolución publicada este lunes, el Gobierno señaló que, teniendo en cuenta que "el último incremento autorizado por este Enacom fue de aplicación segmentada y asimétrica para enero de 2022, y destacando el enorme esfuerzo que las prestadoras del sector realizan para acompañar las distintas medidas de contención de la pandemia"; correspondía "autorizar nuevos incrementos con aplicación para los meses mayo y julio 2022″.

Los aumentos involucran a los servicios de Internet.

Cuáles son las estrategias comerciales de las empresas para 2022

Para este año, las estrategias comerciales son las mismas, con subas que las operadoras consideran adecuadas para mantener la calidad de las comunicaciones y la sustentabilidad de sus negocios.

Por caso, Movistar acaba de informar a sus clientes una actualización en los precios de los servicios fijos y móviles de hasta un 12,6% que regirá desde mayo. Desde la filial local del grupo español explicaron a i que la decisión se toma "en un contexto de depreciación cambiaria y de fuerte incremento de la demanda de conectividad".

Para los voceros de la compañía, se torna necesario adecuar los valores de sus servicios, aunque aclaran que son conscientes de que muchos de sus clientes atraviesan un contexto económico complejo, por lo cual aplica actualización de precios de manera cuidada para que el impacto en bolsillo sea menor.

"Esta adecuación de precios permite mantener la conectividad con que los argentinos trabajan, se educan y entretienen", agregan desde Movistar. También aclaran que todos sus clientes que cuenta con una bonificación la mantendrán en los mismos porcentajes y plazo de duración que los que reciben actualmente.

Movistar aclara que la actualización de precios es cuidada para que el impacto en bolsillo sea menor

Los usuarios de Personal también comenzaron a recibir comunicados de actualizaciones de sus planes, pero desde la compañía declinaron hacer declaraciones para iProfesional. "No hacemos comentarios sobre nuestras políticas comerciales", fue la respuesta ante la requisitoria de este medio. Tampoco fue posible contactarse con los voceros de Claro.

Decreto perjudicial

Sin embargo, desde otras empresas del sector aseguraron que las medidas cautelares tomadas por la Justicia a favor de los reclamos empresarios lograron frenar el fuerte embate del Gobierno para querer regular las ganancias y los ingresos del sector.

También recordaron que los cuestionamientos al DNU y a la imposibilidad de ajustar tarifas sin autorización del Gobierno no partieron sólo de los principales players ya que los efectos de esta medida resultan perjudiciales para los pequeños prestadores, incluyendo cooperativas locales y pequeñas empresas de cable e internet ya que los servicios de las TIC no pueden competir a pérdida o por debajo de los costos.

Los empresarios entienden que las telecomunicaciones no son un servicio público como el de las empresas de luz y gas

"Los precios no se aumentan para ganar más sino para poder alcanzar la inflación ya que si no lo hacemos nos quedamos sin empresa, sin telecomunicaciones y see cae toda la infraestructura que se necesita para el desarrollo del país", explicaron desde una cooperativa telefónica del interior.

Los empresarios entienden que el DNU 690720 parte de un error de diagnóstico sobre las telecomunicaciones porque iguala al sector con las empresas de luz y gas que operan en un negocio monopólico otorgado por el Estado nacional y no compiten como lo hacen los propietarios de servicios de TV por cable, internet y telefonía celular.

Ese es precisamente el principal argumento planteado por las compañías ante la justicia para evitar los alcances de la medida presidencial que pretende regular sus precios, modificar cuestiones de fondo y convertir al sector en un servicio público.

También entienden que los aumentos en las facturas de los clientes están en línea con la imposibilidad que tienen las empresas para prestar sus servicios con precios por debajo de los costos y de los fondos que deben inyectar para competir.

Justicia "cómplice"

Sin embargo, la mirada del Gobierno es diferente, al punto que fuentes oficiales volvieron a mostrar su malestar con las operadoras y asegurar que no pueden mantener sus planes de negocios "a partir de medidas cautelares".

Los voceros también adelantaron que el ENACOM se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contrarrestar las cautelares y poder retomar la vigencia del DNU 690/20.

Pero más allá de este recurso jurídico, en algunos sectores del oficialismo entienden que los jueces vienen siendo "cómplices" de las operadoras de telecomunicaciones, al "dormir" los reclamos del Gobierno en los escritorios.