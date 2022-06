¿Cómo es la experiencia de compra en la versión argentina de Amazon Go?

Quick es una versión argentina del modelo de supermercado donde el consumidor puede realizar toda la experiencia de compra en forma 100% autónoma.

El mayor exponente global de este modelo es la cadena Amazon Go, del gigante tecnológico estadounidense Amazon.

iProfesional visitó y realizó la experiencia de compra en uno de los locales de esta compañía argentina en Buenos Aires, donde ya tiene dos sucursales abiertas al público, además de un minimercado propio en un edificio de viviendas.

El fundador y director general ejecutivo de Quick, Marcos Acuña, quien tuvo experiencia previa en la gastronomía, la construcción y la publicidad, explicó a iProfesional los orígenes de esta compañía:

"Durante la pandemia, me encontré encerrado junto a mi familia en un barrio cerrado en Brandsen (ciudad bonaerense a 83 kilómetros al sur de Buenos Aires) y me tocó ocuparme de las compras. Como no podíamos ingresar a ningún pueblo, día por medio recorría 60 km para ir a un supermercado en la Ruta 2. Tenía que esperar una hora para poder entrar por las colas que había para pagar. En esas esperas, pensaba todo el tiempo en cómo podía ser que casi no hubo avances respecto a los procesos de compra desde que tengo uso de razón. Así fue como comencé a pensar en cómo solucionar este problema".